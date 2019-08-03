Чемпион мира по футболу не помог "Спартаку" победить "Динамо" - первый матч Шюррле завершился вничью 0:0

В субботу, 3 августа, в Москве прошло столичное дерби с громкой афишей - в одном из давних футбольных противостояний нашей страны встретились "Спартак" и "Динамо" на поле "красно-белых". Хозяева этой игры провели неделю крайне бодро - усилились чемпионом мира немцем Андре Шюррле и купили шведского форварда Джордана Ларссона, сына знаменитого в прошлом игрока сборной Швеции Хенрика Ларссона.

Сделка по шведскому футболисту прошла только за сутки до матча и его просто не успели заявить на сезон. А вот немец появился чуть пораньше, так что уже сел в запас "Спартака" на первый же матч против "Динамо". Ларссону же досталась почетная миссия - он отправился на автограф-сессию с фанатами перед встречей с динамовцами на домашней арене спартаковцев.

За сутки до этой игры встретились молодежные составы и динамовцы были просто невероятно мощны - они победили "Спартак" со счетом 4:0. Но вот встреча основных составов такой голевой феерии не могла принести - на старте сезона силы обеих команд примерно равны, команды еще по ходу сезона добирают состав.

Но на первых минутах домашней встречи "Спартака" и "Динамо" на поле была только одна команда - хозяева поля давили изо всех сил. Но открыть счет у них так и не вышло. Динамовцы же тоже не могли чем-то ответить. И в итоге ход бодрого поединка на 36-й минуте встречи взорвал всего один эпизод.

Аргентинский новичок "Спартака" Эзекиль Понсе, пытаясь достать мяч, со всей силы ударил ногой в живот вратарю "Динамо" Антону Шунину. И сразу же был изгнан с поля. До конца встречи "красно-белые" остались в меньшинстве, но это не особо было видно по ходу поединка.

На перерыв команды ушли при счете 0:0 на табло и 1:0 по красным карточкам. А после перерыва состоялась премьера. Чемпион мира по футболу впервые в истории "Спартака" вышел в составе команды - Андре Шюррле после удаления Понсе стал, фактически, нападающим на весь второй тайм важной игры с "Динамо". И начал достаточно бодро - сделав пару финтов, он прошел к воротам и пробил издалека. Шунин с трудом отбил мяч, а фан-сектор "Спартака" взорвался аплодисментами. Немца приняли как своего! И дальше по ходу матча он срывал овации фанатов не раз.

Дальше же команды пытались много и много раз поразить ворота друг друга. Подходы были у всех неплохие, но до гола дело так и не дошло.

До конца поединка счет, несмотря на усилия обеих команд, так и не изменился. Встреча завершилась вничью 0:0.