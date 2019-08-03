Сергей Паршивлюк стал одним из лидеров "Динамо" - считает главный тренер динамовцев

Футболисты столичного "Динамо" сыграли вничью 0:0 в матче 4 тура чемпионата России в Премьер-Лиге против "Спартака" в выездной игре. Итог этой встречи на послематчевой пресс-конференции подвел наставник "бело-голубых" Дмитрий Хохлов. Он оценил игру соперников, и высказался по поводу легендарного для "Спартака" игрока Сергея Паршивлюка, который с нынешнего сезона стал динамовцем.

- "Динамо" второй раз в большинстве играет и не забивает. С чем связываете слабую игру?

- Не сказал бы, что это слабая игра в большинстве, "Спартак" хорошо сыграл. Полумоменты были у нас, надо было поточнее сыграть, и тогда был бы гол.

- Как проходила подготовка к "Спартаку", хотя сложно было предсказать состав.

- Предугадать состав было сложно, отталкивались от своей игры. Но угадали в целом состав "Спартака" на матч, хотя была пара неожиданностей.

- Как Сергей Паршивлюк вписался в игру?

- Мне нравится, как он вписался в команду как по игровым, так и по человеческим качествам. Он становится одним из лидеров нашей команды.

- Сегодня дебютировал Клинтон Н Жи. Как оцените его игру сегодня?

- Он может играть на нескольких позициях, не знаю, с чего его окрестили чистым форвардом. Он может и будет играть лучше, решили дать небольшой отрезок времени, чтобы он сыграл.