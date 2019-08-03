2019-08-03T21:33:40+03:00
Спорт

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов: Жаль, что не выиграли у "Динамо"

Столичный клуб в дерби не смог забить голов динамовцам и порадовать болельщиков
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Олег Кононов не до конца доволен итогом встречи с "Динамо".Олег Кононов не до конца доволен итогом встречи с "Динамо".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Московский "Спартак" на старте сезона продолжает обновление состава. И на этом фоне он вышел на сложный и важный матч против "Динамо" на своем поле. 90 минут яркой борьбы завершились без забитых голов. Спартаковцы уже не первый матч не могу забить с игры, и это - крайне волнует главного тренера "красно-белых" Олега Кононова.

- Непростой матч, ребята отдали все силы игре. Не удалось победить, было сложно с учетом определенных обстоятельств, которые сейчас у нас складываются - имею ввиду, что многие игроки покинули команду, а другие входят в наш состав. Трудности были, но я могу поблагодарить игроков за сегодняшний матч. За то, как они играли организованно во втором тайме и конечно же за ту сплоченность, которая была с первых минут.

- Планировался ли выход Шюррле, или же вы пошли на риск?

- Да, это был риск. Он провел только одну тренировку вчера с нами. Но ход игры так складывался, что мне нужен был футболист, который будет стараться искать свободные зоны, где мы можем делать контратаки.

- Поговорили с Понсе? Что это было с ним?

- Это был игровой момент, он вообще парень настойчивый, всегда идет и борется с противником. Поэтому здесь чисто игровой момент. Он не видел, думая, что вратарь стоит еще в воротах. Конечно, если бы он смотрел чуть раньше, то не в коем случае не пошел бы так.

- Почему Ларссон есть в заявке, но не был в заявке на матч?

- Немного неточная у вас информация. Он только подписал контракт, но мы не успели его заявить.

- Кто теперь займет позицию центрфорварда, учитывая, что Понсе рискует получить дисквалификацию?

- У нас есть кем заменить. Сейчас есть то, что вы увидели - Шюррле, например. Есть Шюррле, есть Ларссон, так что никаких проблем нет. Так как они игроки более скоростные, мы и брали их с учетом этих качеств.

- О чем говорили в перерыве с командой, было желание выиграть?

- Безусловно, хотели победить. Мы говорили о тех ошибках, которые были в первом тайме. Этому посвятили в первую очередь разговор и в целом настрой, как играть дальше.

- Четыре матча в чемпионате команда не забивала, вас это не беспокоит?

- Нас всех это беспокоит, игроков, меня как главного тренера. Надеюсь, что следующий матчи принесут нам удовлетворение.

- Почему на поле на позиции левого полузащитника появился Ташаев? И как оцените игру Мирзова?

- Оценивать игру я не буду, потому что свои детальные оценки я даю на разборе игры. А то, что выбор пал на Сашу - он хорошо тренировался и хотел попасть состав. И он получил это место, тем более он играл против "Динамо". Мы знаем такие нюансы ведь есть. Мирзов - в серьезном тренировочном процессе. Есть опасения, чтобы не навредить ему в первую очередь, чтобы он не получил травму. К следующим играм он подойдет уже в лучшем состоянии.

- Бакаев и Гулиев - что ни матч, то желтая карточка. Что можно с этим сделать?

- Можно, но не буду говорить каким образом. Что касается тренера, то мы работаем постоянно на эту тему. Надеюсь, что мы все-таки добъемся своего и регулярные карточки они не будут получать. Характер вспыльчивый.

- Сегодня мы видели Тилля. Чем он вас привлек и это системообразующий трансфер?

- Не ко мне вопрос, дождемся, когда будет объявлено все клубом и руководителями.

- Вы встречались с болельщиками, и это как-то повлияло на игру и атмосферу на стадионе?

- Мы регулярно встречаемся с болельщиками и еще будем. Жаль, что мы не выиграли, но показали характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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