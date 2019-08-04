Владимир Путин - Игорю Бабушкину: Если будет нужна дополнительная поддержка, обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу

«Почему люди мне верят? Потому что я не собираюсь их обманывать». Так называлось мое интервью (с элементами репортажа), которое было опубликовано в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru 24 июля с. г.

Вместе с фотокорреспондентом Михаилом Фроловым мы тогда провели в Астраханской области более двух суток, полных два рабочих дня колесили вместе с Игорем Бабушкиным по районам области, постарались вместе с ним вникнуть в проблемы, с которыми пришлось столкнуться новому руководителю. Об этом мы и рассказали на страницах и на сайте «Комсомолки»..

Прошла всего неделя после нашей публикации - и вот в минувшую пятницу, 2 августа, Игоря Бабушкина пригласили в Кремль на встречу с Президентом России. Коротко о ней мы рассказали в тот же день.(См. «Путин принял «самого неопытного» губернатора».) А сегодня - ещё несколько фрагментов той беседы, которые не вошли в предыдущую публикацию..

...- Сегодня активно работаем по выполнению ваших поручений, которые вы дали в феврале и мае месяце в Ахтубинске, - доложил также Бабушкин президенту.- В рамках февральского поручения реализуем проекты по социальным объектам – это 50 объектов. На сегодняшний день по 39 у нас имеется подтверждение из федерального бюджета, ведётся работа по их реализации. По 11 объектам плановые сроки – 2020–й - 2021 годы. Это строительство объектов спорта, домов культуры, объекты здравоохранения, детские сады и школы.

- Что в здравоохранении? - спросил Путин.

- В здравоохранении у нас два объекта запланировано – это корпус областного перинатального центра и лечебно-диагностический корпус онкодиспансера.

- Но там потребуется ещё и оборудование.

- Да, совершенно верно, поэтому по одному из объектов нам необходима корректировка проекта. Сейчас запустили работу, где необходимо учесть оборудование объекта лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера.

- Это вы всё про Астрахань говорите? - уточнил Путин.

- Да, совершенно верно.

- А сеть объектов первичного здравоохранения в целом по области? (Эту тему президент поднимает уже трижды за последнюю неделю - до этого он обсуждал ее с членами правительства и отдельно - с вице-премьером Татьяной Голиковой, ещё с несколькими главами регионов. - А.Г.) Вы не смотрели, как там обстоят дела?

- Там дела обстоят не очень хорошо, - пояснил врио губернатора. - Нам совершенно необходима реконструкция тех поликлиник, которые сегодня существуют у нас в населённых пунктах. Нам необходимо дополнительно построить ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты. - А.Г.) в рамках и национального проекта, и - мер поддержки, которые оказаны в рамках вашего поручения. Мы рассчитываем, что нам существенно удастся эту ситуацию изменить.

- Где-то построить, где-то, наверное, реконструировать.

- Совершенно верно.

- И мобильные пункты обязательно нужно тоже создавать.

- Мобильные пункты – да, мы сегодня запланировали возведение ряда модульных мобильных пунктов.

- Смотрю, - перед президентом на столе лежала подробная справка - насчет состояния дел в социальной сфере Астраханской области, -есть объекты, связанные с культурой. Это дома культуры?

- Очень большой запрос у населения по объектам культуры. Объекты, которыми пользуются сегодня наши граждане, к сожалению, ещё 50–60-х годов постройки в большинстве случаев.

Кстати, клубы, где на наших глазах Бабушкин встречался с населением, - выглядят - ну, просто ужасно.

- Мы с вами говорили ещё и по экономике, - тут Бабушкин вспомнил разговор, который у них с Путиным был в начале июня, сразу после назначения врио губернатора, - по портовой особой экономической зоне. Там документы должны быть соответствующие…

- Да.

- Сегодня полным ходом занимаемся этим вопросом в рамках вашего поручения. Сформирована рабочая группа, ведётся оформление земельного участка для формирования портовой особой экономической зоны.

Мы сегодня находимся в переговорах с федеральными органами исполнительной власти: Министерством транспорта, Росморпортом, потенциальными инвесторами. В рамках вашего поручения с докладом до 1 декабря, я полагаю, мы сформулируем и сформируем чёткое понимание по срокам и этапности формирования портовой особой экономической зоны. Мы рассчитываем в рамках реализации получить увеличение грузопотока до 15 миллионов тонн в год по направлениям север – юг и запад – восток.

- Если будет нужна дополнительная поддержка, помощь, - сказал, завершая разговор, президент, - обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу.