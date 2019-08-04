Жена экс-премьера Британии помогает россиянке, которую кувейтский суд может снова отправить на каторгу

В понедельник в кувейтской столице состоится судебное заседание, которое может решить дальнейшую судьбу российской бизнесвумен Марии Лазаревой.

Напомним, что Лазарева находится сейчас в Кувейте в качестве фактической заложницы, под домашним арестом. Полтора года назад россиянку и ее кувейтского бизнес-партнера, возглавляющих инвестиционную компанию в этом эмирате, обвинили в растрате крупной суммы денег. Иск подало кувейтское Управление портов. После ареста Лазаревой и молниеносного вынесения ей приговора (10 лет каторги!) другой суд, арбитражный, вынес вердикт, который обязал… кувейтское Управление портов выплатить компании Лазаревой полную сумму за выполненные ею работы. Суммы обоих исков совпадали до запятой. При этом «доказательства вины» россиянки предоставил свидетель, позже приговоренный за лжесвидетельство по другому делу к полугоду тюрьмы и бежавший из страны.

«КП» уже рассказывала о том, что в команде защитников Лазаревой – известный британский адвокат, супруга экс-премьера Великобритании Тони Блэра, Шери Блэр, c которой «КП» удалось связаться в преддверии судебного заседания. Она сообщила следующее:

«Во-первых, очень странно, что кувейтская прокуратура продолжает расследовать «дело The Port Fund». Ведь все обвинения [в адрес Лазаревой] были признаны беспочвенными. Во-вторых, всё это, после того, как и другие обвинения против Марии были признаны кувейтским Апелляционным судом бездоказательными, едва ли кажется случайным. И, похоже, раскрывает, мягко говоря, непривлекательную схему её преследования. Мария уверена, что справедливость восторжествует, и она будет оправдана и сможет возобновить свою карьеру в качестве одной из самых успешных российских бизнесвумен в этом регионе».

Член Комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров будет присутствовать на судебном заседании. Перед отлетом в Кувейт он сказал «КП»:

«Ситуация с преследованием россиянки по сфабрикованным делам, к сожалению, развивается не в пользу справедливости. Поражает тот факт, что кувейтская генпрокуратура еще в феврале 2019 года была намерена закрыть «дело The Port Fund». Но почему-то этот процесс, продолжается, а дело до сих пор не закрыто».