Пляж выдохнул: Дженнифер Лопес загорает в бикини после концерта в Тель-Авиве

Сегодня вечером Дженнифер Лопес даст грандиозный концерт в Москве: певица выйдет на сцену стадиона ВТБ Арена. Накануне шоу в столице России певица побывала в Тель-Авиве, где так же порадовала выступлением поклонников своего таланта. Отработав концерт в столице Израиля, Джей Ло устроила себе день отдыха. Тем более, что в Тель-Авив она прилетела вместе с детьми, близнецами Эммой и Максом, а также с женихом, спортсменом Алексом Родригесом.

Вместе со своими близкими Дженнифер покаталась на верблюдах и осмотрела достопримечательности Израиля. А потом отправилась позагорать на местный пляж. На своей странице в Инстаграме певица поделилась снимком в бикини: 50-летняя Джей Ло стоит по колено в воде, демонстрируя упругий пресс и свою знаменитую попу на миллион долларов. В сексапильной курортнице трудно узнать мировую звезду: Дженнифер спрятала глаза за темными очками, волосы скрутила в простой узел и прикрыла плечи джемпером. От обычных отдыхающих ее отличала разве что свита – в поездках артистку всегда сопровождают телохранители и солидный штат помощников.

Напомним, о помолвке Дженнифер и Алекса стало известно 9 марта, когда пара отдыхала на Багамских островах. Опустившись на одно колено, Алекс протянул подруге кольцо. Очень недешевое, кстати: ювелиры оценили бриллиант в 20 каратов изумрудной огранки в 4,5 миллиона долларов. В ответ на предложение возлюбленного Дженнифер, разумеется, сказала да. И немедленно надела кольцо на безымянный палец, не забыв нежно поцеловать жениха. Все это поклонники Джей Ло смогли наблюдать в Инстаграме звезды практически он-лайн.

jlo Oh just riding a camel on a Saturday afternoon... #familyoutingsarethebest @arod

Теперь журналисты пытают Лопес: когда же они с женихом пойдут под венец? Дженнифер только отмахивается: ее гастрольный график расписан на год вперед. И он настолько плотный, что выкроить время для бракосочетания не представляется возможным. Тем более, что если уж Джей Ло и пойдет в третий раз к алтарю, то сделает это грандиозно и с размахом. А подобное торжество требует немало времени на подготовку.

Дочка звезды Эмма осталась в восторге от верблюдов. Фото: Инстаграм.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречаются с февраля 2017 года. Недавно пара купила особняк в Малибу стоимостью 6,5 миллионов долларов, в котором они собираются жить после свадьбы. Судя по всему, певице хорошо с любимым и без официальных уз. Тем более, что два предыдущих брака звезды были не слишком-то счастливыми.