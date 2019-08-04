2019-08-04T02:41:19+03:00
Звезды

Пляж выдохнул: Дженнифер Лопес загорает в бикини после концерта в Тель-Авиве

Перед шоу в Москве певица побывала в Израиле вместе с детьми и женихом Алексом Родригесом [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Дженнифер Лопес дала концерт в Тель-Авиве. Фото: Инстаграм.Дженнифер Лопес дала концерт в Тель-Авиве. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Сегодня вечером Дженнифер Лопес даст грандиозный концерт в Москве: певица выйдет на сцену стадиона ВТБ Арена. Накануне шоу в столице России певица побывала в Тель-Авиве, где так же порадовала выступлением поклонников своего таланта. Отработав концерт в столице Израиля, Джей Ло устроила себе день отдыха. Тем более, что в Тель-Авив она прилетела вместе с детьми, близнецами Эммой и Максом, а также с женихом, спортсменом Алексом Родригесом.

Вместе со своими близкими Дженнифер покаталась на верблюдах и осмотрела достопримечательности Израиля. А потом отправилась позагорать на местный пляж. На своей странице в Инстаграме певица поделилась снимком в бикини: 50-летняя Джей Ло стоит по колено в воде, демонстрируя упругий пресс и свою знаменитую попу на миллион долларов. В сексапильной курортнице трудно узнать мировую звезду: Дженнифер спрятала глаза за темными очками, волосы скрутила в простой узел и прикрыла плечи джемпером. От обычных отдыхающих ее отличала разве что свита – в поездках артистку всегда сопровождают телохранители и солидный штат помощников.

jlojlo
Mediterranean.
3835076 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, о помолвке Дженнифер и Алекса стало известно 9 марта, когда пара отдыхала на Багамских островах. Опустившись на одно колено, Алекс протянул подруге кольцо. Очень недешевое, кстати: ювелиры оценили бриллиант в 20 каратов изумрудной огранки в 4,5 миллиона долларов. В ответ на предложение возлюбленного Дженнифер, разумеется, сказала да. И немедленно надела кольцо на безымянный палец, не забыв нежно поцеловать жениха. Все это поклонники Джей Ло смогли наблюдать в Инстаграме звезды практически он-лайн.

jlojlo
Oh just riding a camel on a Saturday afternoon... #familyoutingsarethebest @arod
1884824 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Теперь журналисты пытают Лопес: когда же они с женихом пойдут под венец? Дженнифер только отмахивается: ее гастрольный график расписан на год вперед. И он настолько плотный, что выкроить время для бракосочетания не представляется возможным. Тем более, что если уж Джей Ло и пойдет в третий раз к алтарю, то сделает это грандиозно и с размахом. А подобное торжество требует немало времени на подготовку.

Дочка звезды Эмма осталась в восторге от верблюдов. Фото: Инстаграм.

Дочка звезды Эмма осталась в восторге от верблюдов. Фото: Инстаграм.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречаются с февраля 2017 года. Недавно пара купила особняк в Малибу стоимостью 6,5 миллионов долларов, в котором они собираются жить после свадьбы. Судя по всему, певице хорошо с любимым и без официальных уз. Тем более, что два предыдущих брака звезды были не слишком-то счастливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дженнифер Лопес, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во Вьетнаме во время тропического шторма пропали 13 человек
Российские туристы застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами
Во время стрельбы у супермаркета в Техасе погибли 18 человек
В Генконсульстве сообщили, что среди пострадавших при стрельбе в Техасе не было россиян
Боксера Дадашева, умершего после боя, похоронят в Санкт-Петербурге
Украинский постпред рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Жена посла США в России раскритиковала работу журналистов CNN
Новый пакет санкций США не отразится на долге госкомпаний и вторичном рынке евробондов России
Медведчук: Украине нужно решать газовый вопрос с Россией
Сотрудник Росгвардии пострадал на несанкционированной акции в центре Москвы
Суд оштрафовал Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения митингов
Зеленский рассчитывает в августе на встречу представителей МИД стран нормандского формата
Полиция Техаса проверяет информацию о стрельбе в торговом центре
Facebook переименует Instagram и WhatsApp
Шойгу пригласил армии стран НАТО присоединиться к Армейским международным играм
2020 год объявлен в Ленинградской области Годом Победителей
Силуанов прокомментировал санкции США в отношении России
Тяжелый беспилотник «Охотник» совершил первый полет
В Подмосковье на парковке жилого комплекса сгорело шесть машин