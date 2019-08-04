Как Елена Малышева, Наталья Мальцева и Ольга Копосова спаслись от рака: истории болезни звезд ТВ

Самое важное – вовремя обнаружить проблемы со здоровьем. В этом случае есть высокий шанс сохранить качество жизни и саму жизнь. Истории болезней этих трех знаменитостей закончились хорошо, так как они прошли раннюю диагностику и справились с серьезными проблемами.

Елена Малышева

На днях главный теледоктор страны 58-летняя Елена Малышева сделала неожиданное признание. «Три года назад меня спас от рака доктор, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастроскопию и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов. Это обследование каждый здоровый человек должен пройти в 50 лет. Рак не имеет симптомов. Если они появились, значит процесс зашел очень далеко…» - Малышева советует посещать врача, составив график обследований, даже если ничего не беспокоит.

Елена Васильевна серьезно занимается профилактикой болезней и научила этому всю свою родню: «Все взрослые члены моей семьи пять лет назад прошли вакцинацию от коклюша, дефтерии, столбняка. А год назад от кори и пневмонии». А этим летом Елена Малышева в Нью-Йорке зашла в аптеку и увидела новую вакцину от герпеса Зостера, тут же теледоктор вместе с мужем сделали эти прививки. Данную вакцину называют «прививкой от слабоумия», так как вирус герпеса Зостера одна из причин болезни Альцгеймера.

Наталья Мальцева

49-летняя телеведущая сейчас ведет утреннее шоу «Мальцева» на НТВ. Нагрузки огромные, так как передача ежедневная, но Наталья Мальцева справляется, потому что теперь со здоровьем у нее все в порядке. Дело в том, что у телезвезды диагностировали рак, и два года она провела в Израиле, где сначала прошла курс лечения, а потом восстанавливалась. Мальцева не скрывала, что было не просто: после химиотерапии ее тошнило, выпали волосы, было тяжело физически… Они с мужем тогда снимали в Израиле квартиру с видом на море, и именно супруга Наталья благодарит за поддержку.

maltseva.tv Наталья Мальцева сейчас ведет собст

Мальцева так вспоминала в интервью «Комсомольской правде» тот период: «Муж не просто пришел на помощь, а как-то вытащил меня. Я ему очень благодарна… Такие испытания не даются просто так: они даются для того, чтобы ты что-то осознал. И если ты это понимаешь, перед тобой открываются совершенно другие двери. Появляются другие ощущения, и другие обстоятельства приходят в жизнь…»

Наталья сейчас счастлива: у нее интересная работа, в которой много новых знакомств, коллег и друзей. Но из истории Мальцевой вывод нужно сделать такой же, как из случая с Малышевой: важна ранняя диагностика. Дело в том, что у Натальи случались «звоночки», которые должны были заставить бежать к врачам, но она в начале не обращала на них внимания. Но телезвезде повезло: своевременное обследование и лечение спасли ее жизнь и позволили вернуться к активной работе.

Ольга Копосова

49-летняя актриса - звезда сериала «След». Вот уже 12 лет Ольга Копосова блестяще играет полковника Галину Рогозину – сериал «След» рейтинговый, поэтому работы у актрисы очень много. За это время Копосова успела развестись с мужем-бизнесменом и победить рак груди. Несмотря на развод, бывший муж поддержал Ольгу, когда она легла в больницу на лечение – он переехал к ней в квартиру и жил с их сыном. Копосова прошла курс лечения и вернулась к работе, правда некоторое время ей пришлось носить парик. Кроме того, теперь актриса постоянно принимает лекарство, чтобы не было рецидива.

olgakops Вот уже 12 лет Ольга Копосова блестяще играет полковника Галину Рогозину в сериале "След"

Ольга Копосова отлично выглядит: много работает (по 12 часов 5 дней в неделю), сделала ремонт в новой квартире (20-летнему сыну оставила свое прежнюю квартиру), занимается фитнессом и даже не думает о пластике – ей это ни к чему.