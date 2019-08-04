2019-08-04T09:41:17+03:00
Спорт

Результат допинг-теста американского баскетболиста указал на беременность

Ди Джей Купер предоставил на тестирование образцы своей подруги, которая ждала ребенка
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Ди Джей Купер попытался подделать допинг-тест, но потерпел неудачу.Ди Джей Купер попытался подделать допинг-тест, но потерпел неудачу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В громкий скандал попал американский баскетболист Ди Джей Купер. Он известен по выступлениям в России за красноярский "Енисей". Он сфальсифицировал допинг-тест, но сделал это довольно необычно.

В 2018 году он хотел получить право играть за сборную Боснии и Герцеговины. И одним из первых шагов был обязательный допинг-тест. Однако же Купер принес на анализ в качестве биоматериала мочу своей беременной подруги. Каково же было удивление специалистов, которые проводили тест, когда они выяснили, что результаты теста указали ... на беременность у мужчины!

Все дело в том, что в его допинг-пробе найден гормон gHC, который вырабатывается только в организме женщины, когда она ждет ребенка, пишет index.hr.

Подлог сразу же вскрылся, а ФИБА приняла решение дисквалифицировать игрока на два года. Срок его "заключения" закончится 24 июня 2020 года. После этого случая Купер больше не горит желанием попробовать свои силы в качестве баскетболиста сборной Боснии и Герцеговины.

28-летний Купер после окончания американского колледжа немало поездил по Европе. В разное время он играл за греческие "ПАОК" и "АЕК", в России за "Енисей" и "Красный Октябрь", во Франции - за "Монако", "По-Ортез".

ИСТОЧНИК KP.RU

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