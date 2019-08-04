2019-08-04T19:22:43+03:00
Спорт

"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" в серии пенальти и выиграл Суперкубок

Серия послематчевых 11-метровых завершилась победой команды Пепа Гвардиолы 5:4, а основное время игры - 1:1
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Манчестер Сити" взял первый трофей нового сезона в Англии."Манчестер Сити" взял первый трофей нового сезона в Англии.Фото: REUTERS
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В Англии в воскресенье, 4 августа, был разыгран первый трофей нового сезона. "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" бились за Суперкубок Англии. И встреча выдалась просто невероятно мощной для обеих команд.

На 12-й минуте матча счет был открыт - Рахим Стерлинг после паса Давида Сильвы вывел "Манчестер Сити" вперед - 1:0. После перерыва уже почти в конце игры на 77-й минуте "Ливерпулю" удалось отыграться, забив ответный мяч. После подачи со штрафного Вирджил ван Дейк скинул мяч на Жоэля Матипа, а тот - головой поразил ворота "Манчестер Сити", которые защищал Клаудио Браво.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. И согласно английским правилам, была назанчена серия послематчевых пенальти. В ней точнее оказались игроки "Манчестер Сити", которые победили со счето 5:4 и получили почетный трофей.

Таким образом, "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы выиграл за один год четыре титула в Англии. За ними - чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок Лиги, а теперь же и Суперкубок Англии. Такого еще никогда не было в АПЛ.

В прошлом сезоне, напомним, "Манчестер Сити" опередил всего на одно очко "Ливерпуль" в турнирной таблице по итогам сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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