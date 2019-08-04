"Такие арбузы и дыни - на полигон для химоружия!": Жириновский требует проверять овощи и фрукты на въезде в города

Каждое лето Владимир Жириновский пытается найти в Москве и юге России арбуз и (или) дыню без вредных добавок. Измеряет собственным нитратомером и...остается без фруктов. И вот сейчас история повторилась на Ленинградском рынке столицы. Поводом для инспекции стали новости о наводнивших прилавки фруктах с большим содержанием нитратов. Попадая в организм человека, эти вредные вещества превращаются в еще более ядовитые нитриты.

- Все фуры с овощами-фруктами должны проверяться на въезде и в Москву, и в другие города России! При обнаружении товаров с превышением вредных химических веществ машину должны разворачивать обратно. Только так можно побороть мафию, которая наживается на жителях, - бушевал ВВЖ. - Половину товаров нужно отвезти на полигон для химического оружия, а заодно в кабинеты ответственных за это чиновников. Пусть сами покушают то, чем москвичей кормят!

К облегчению отдельных торговцев, кое-какие продукты ревизора удовлетворили. Уходил он, прикупив вместе с самым молодым депутатом Госдумы, 23-летним Василием Власовым из профильного Комитета по экологии и охране окружающей среды яблок, свеклу, редис и кукурузу.

Посмотрим, к чему приведет депутатский рейд...