2019-08-04T20:33:11+03:00
Политика

"Такие арбузы и дыни - на полигон для химоружия!": Жириновский требует проверять овощи и фрукты на въезде в города

Вождь ЛДПР опять воюет с нитратами
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Владимир Жириновский на рынке. Фото: пресс-службы ЛДПРВладимир Жириновский на рынке. Фото: пресс-службы ЛДПР
Изменить размер текста:

Каждое лето Владимир Жириновский пытается найти в Москве и юге России арбуз и (или) дыню без вредных добавок. Измеряет собственным нитратомером и...остается без фруктов. И вот сейчас история повторилась на Ленинградском рынке столицы. Поводом для инспекции стали новости о наводнивших прилавки фруктах с большим содержанием нитратов. Попадая в организм человека, эти вредные вещества превращаются в еще более ядовитые нитриты.

- Все фуры с овощами-фруктами должны проверяться на въезде и в Москву, и в другие города России! При обнаружении товаров с превышением вредных химических веществ машину должны разворачивать обратно. Только так можно побороть мафию, которая наживается на жителях, - бушевал ВВЖ. - Половину товаров нужно отвезти на полигон для химического оружия, а заодно в кабинеты ответственных за это чиновников. Пусть сами покушают то, чем москвичей кормят!

К облегчению отдельных торговцев, кое-какие продукты ревизора удовлетворили. Уходил он, прикупив вместе с самым молодым депутатом Госдумы, 23-летним Василием Власовым из профильного Комитета по экологии и охране окружающей среды яблок, свеклу, редис и кукурузу.

Посмотрим, к чему приведет депутатский рейд...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Путин - Игорю Бабушкину: Если будет нужна дополнительная поддержка, обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу
Через неделю после публикации интервью в «Комсомольской правде» врио губернатора Астраханской области отправился на доклад к президенту России
Новости 24
В Британии опасаются вторжения "сверхтихих" российских подлодок
В Минтрансе предложили создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Эрдоган заявил, что Турция проведет военную операцию в Сирии
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера за угрозы в адрес детей сотрудников полиции
Бывший депутат Рады поглумилась над пожарами в Сибири
Захарова прокомментировала заявление Помпео о том, что Крым должен стать украинским
В Чикаго произошла стрельба рядом с детской площадкой
Помпео заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины
Захарова заявила, что санкции США в отношении РФ доказывают сфабрикованность "дела Скрипалей"
Супруга Асада сообщила, что поборола онкологию
В воскресенье температура воздуха в Москве побила рекорд за последние 70 лет
Принц Чарльз примет участие в съемках нового фильма о Джеймсе Бонде
В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
"Он был для нас примером": Шуфутинский прокомментировал сообщение о смерти Токарева
Румынского министра образования уволили из-за слов об изнасилованной девушке
Мэр Киева Виталий Кличко покинул Украину
Число пострадавших в результате стрельбы в Дейтоне увеличилось до 26
Украинскому десантнику порезали горло из-за спора о переносе Дня ВДВ
Авиация Минобороны сбросила около 6 тысяч тонн воды на горящие леса в Сибири
Ученые: высокий уровень инсулина приводит к развитию рака
Новым главой партии "Слуга народа" может стать Александр Корниенко
Собянин: организаторы незаконных акций хотели втянуть граждан в беспорядки
Умер Николай Кардашев - астрофизик, руководивший проектом "Радиоастрон"
Иран задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе