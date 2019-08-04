Гол Федора Чалова принес победу ЦСКА над "Рубином" 1:0

В воскресенье, 4 августа, в Казани на стадионе Центральный прошел главный матч 4 тура чемпионата России по футболу. Казанский "Рубин", успешно взявший старт в новом сезоне, играл у себя дома против московского ЦСКА. Армейцы Москвы одержали выездную победу с минимальным счетом 1:0 над своим соперником.

В конце первого тайма на 41-й минуте поединка единственный и победный гол в игре забил форвард ЦСКА Федор Чалов. Ему роскошную передачу под удар сделал защитник Марио Фернандес.

Благодаря победе над "Рубином" футболисты ЦСКА смогли выйти на чистое второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. У них - 9 очков после 4 туров этого сезона. "Рубин" при 7 очках остался на 8 месте в Премьер-Лиге.

В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет против дебютанта Премьер-Лиги ФК "Сочи". Поединок на стадионе ВЭБ Арена пройдет 11 августа. А вот 10 августа на стадионе "Краснодар" сыграют местные "быки" и казанский "Рубин" свой поединок пятого тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге.

СТАТИСТИКА МАТЧА РУБИН - ЦСКА 0:1

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец (Кипиани, 65), Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе (Марков, 81).

ПФК ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Магнуссон, Бистрович (Кучаев, 88), Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон (Бийол, 68), Чалов.

Гол: Чалов, 41 (0:1).

Предупреждения: Ахметов, 50. Мекелтадзе, 60. Бистрович, 64. Обляков, 66. Уремович, 76. Подберезкин, 68.

Судья: В. Казарцев (Санкт-Петербург).