Диктатура демократов

Прошедшая 3 августа в российской столице несогласованная акция протеста уже стала предметом изучения не только для сотрудников МВД, Следственного комитета и прокуратуры, но и для многих политологов, экспертов в сфере общественных отношений и непосредственно политиков. Несомненно, что каждый из них извлечет для себя определенные уроки.

Многие отмечают, что количество участников акции, особенно, по сравнению с похожим «днем непослушания» за неделю до того, уменьшилось в разы. И с этим трудно спорить, да и не надо. Но вот в корне неверно мнение о том, что решающую роль в этом сыграла московская погода. От особо упоротых приходится даже слышать, что это чуть ли не мэр Москвы наслал специально на Бульварное кольцо дожди. Если утратить остатки разума и согласиться с этими адептами теории заговора и прочей конспирологии, остается лишь удивляться могуществу Сергея Семеновича, который управляет погодой почище Саурона так, что тут льет, там не льет, а вот «тут рыбу заворачивали», как говорилось в одной репризе. И все это по соседству. Поскольку в Парке Культуры на зажигательный фестиваль шашлыков и концерты пришли даже не в разы, а на пару порядков больше москвичей, проигнорировав унылое политическое шоу.

Которое, к тому же, и как шоу тоже не удалось. «Вождей» на акции не было. Многих – по уважительной причине. Они потом желающим покажут справки из спецприемников и СИЗО, если приговора суда окажется недостаточно. Но ведь далеко не все «парились», будучи ограниченными в своей свободе передвижения. Вот незарегистрированный кандидат Геннадий Гудков, у которого сын, тоже незарегистрированный кандидат, но только Дмитрий, например, не был ни на какой акции, в отличие от тех, кто выходил «за нашу и вашу свободу», его то бишь. Говорят, он уже какое-то время по делам бизнеса за пределами Родины находится, откуда и вещает по скайпу, что его сына «в плен» забрали. Бизнес – дело святое, никто не спорит. Благо, податливые лохи в родном Отечестве еще не перевелись. Еще два важных соратника Алексея Навального, в том числе, его пресс-секретарь, опять же, предпочли участию в акции уик-энд вроде как в Финляндии. Тоже понятно – «олл инклюзив» приятнее стен камеры. Любу Соболь, как ни отбивалась голодающая от превосходящих сил полиции, и ведь с успехом какое-то время, тоже лишили возможности демонстрировать публично всю степень ослабленности ее организма. Нет шоу, некому показывать, нечем зажигать.

К тому же, еще до 3 августа власти показали, что устали цацкаться с «борцунами». Те ведь, кто, позабыв «уроки Болотной», а кто и не знав их в силу возраста, «обманутые» гуманным к себе отношением (ведь даже после акции 27 июля, когда количество задержанных превысило тысячу человек, но многие были отпущены из ОВД даже без составления протоколов, после устных внушений о недопустимости такого поведения) наверняка думали, что и в этот раз все ограничится веселыми сэлфи в автозаке и геройскими рассказами во дворах. И что можно по-прежнему будет безнаказанно покричать в лицо «росгвардейцам» и ОМОНу, что «мусора – не люди, а позор России». Однако уже после 27-го вдруг часть «борцунов» отправилась под административный арест, а на горизонте нарисовался пяток конкретных уголовных дел, да в перспективе еще не меньше пяти (и с конкретными сроками, для особо избранных и до 15 лет по максимуму). И многие ведь поняли, что второй «залет» в ОВД, всего неделю спустя после первого, он просто помахиванием пальцем и устным предупреждением не ограничится. А потому предпочли «виртуальную поддержку» коллег по протесту, недоумевая в мессенджерах и соцсетях, куда же все делись.

Да и, честно говоря, понять их можно. Речь даже не о каких-то свойствах характера вроде храбрости или трусости. Речь о том, что многие, наверное, впервые задали себе вопрос, зачем этот протест и за что бороться-то? За регистрацию кандидатов, которым это самим не нужно, иначе они бы подали исковые заявления в суд, чтобы оспорить решения Мосгоризбиркома? За оспаривание того, что 339 москвичей встали из могил и пришли в свои избирательные округа, чтобы лично истлевшими руками проставить подписи за «кандидатов от народа»? Или за то, чтобы признать реальными еще 14 201 подписей людей с несуществующими паспортами? Согласитесь, вряд ли кому из здравомыслящих горожан захочется признать себя объектом дешевой манипуляции или быть выставленным в качестве такого в случае участия в акции. Потому-то и набралось в субботу 3-го августа полторы тысячи плюс-минус какое-то количество участников, среди которых опять количество приезжих превышало число реальных москвичей. Право слово, забавно смотреть, когда они получали от координаторов указания, куда идти, и тут же начинали утыкаться в свои гаджеты, дабы понять, а куда это сейчас надо двигаться, чтобы прийти в точку Х. Они, хоть во многом, и сторонники того же Навального из региональных ячеек, столицу знают плохо, не возил их «вождь» предварительно на ознакомительные экскурсии.

Было бы глупо отрицать, что у определенных слоев населения отсутствует недовольство действиями власти. Причем, скорее даже бездействием и недостаточностью (по мнению многих) борьбы с коррупцией, некомпетентностью и хамством чиновником и, кстати, с теми же самыми лидерами протеста либерального толка. Но несостоявшиеся кандидаты в депутаты явно выбрали не ту тему и не тот повод, который действительно волнует людей, за исключением обманутых сладкоголосыми песнями про «свободные и благословенные 90-е» или так и не вернувшихся в сознание все с тех же 90-х «демократических городских сумасшедших». Но их – абсолютное меньшинство из всего населения даже в более либеральных, по сути, Москве и том же Санкт-Петербурге. Тогда – зачем это все? Зачем эта попытка установить диктатуру меньшинства?

Ответ на этот имеет смысл лишь в том случае, если учитывать, что это все игра не на сегодняшний результат, а в долгую, с расчетом на несколько лет, в течение которых многие из нынешних участников могут стать реальными жертвами. Чтобы зажечь ими какое-то пламя лет эдак четыре-пять спустя. А страна к тому времени устала бы и с равнодушием отнеслась к их попытке установить диктатуру демократов, власть «правильного» меньшинства. Или хотя бы завоевать определенные посты. Кстати говоря, один из лидеров периода хождений на Болотной, когда кто-то из политологов начал нести ахинею про необходимость диалога с протестующими «ходоками» и установление с ними некоего соглашения, всерьез рассматривал свою кандидатуру на практически ключевой министерский пост в области правопорядка. И даже, как говорят, примерял погоны и брюки с лампасами. Конечно, кроме него, никто всерьез такой возможности не допускал.

Но жертвы могут случиться и раньше. Не зря ведь на несогласованных акциях полиция обезвреживает провокаторов, которые приходят на «мирный» протест с травматическими пистолетами, газовыми баллончиками, шокерами, ножами, бейсбольными битами и тому подобными необходимыми им в личном хозяйстве предметами (даже с противогазом одного отловили).

Еще и потому москвичей на подобных акциях будет все меньше, что, осознавая и это обстоятельство, вряд ли кто захочет оказаться рядом с таким провокатором в час «Ч». Вот только расчет устроителей провокаций на то, что кровь или даже жертвы всколыхнут страну, ошибочен в своей основе. Народ, в отличие от тех, кто считает его «рабами» и «быдлом», прекрасно понимает, кому, что и зачем нужно. Это сейчас 69% россиян, по данным опросов, согласны с жесткими действиями властей, а если, не дай Бог, что-то произойдет, таких будет еще больше. И господам провокаторам нелишне бы было это учесть. А то ведь могут и до ОВД не доехать, и полиция их не успеет спасти.