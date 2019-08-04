2019-08-04T22:04:19+03:00
Спорт

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко: "У нас будет еще много таких игр в сезоне"

Наставник армейцев после победы над казанским "Рубином" 1:0 в гостях выделил сильные черты соперников и своего клуба
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Казани на стадионе "Центральный" в воскресенье, 4 августа, футболисты ЦСКА одержали выездную победу над "Рубином" со счетом 1:0 и благодаря этому вышли на второе место в Премьер-лиге. Победный гол в матче забил с паса Марио Фернандеса форвард армейцев Федор Чалов.

Главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко после игры в Казани подвел итог поединку на послематчевой пресс-конференции. Он дал характеристику команде-сопернику и своему клубу:

- Думаю, что таких матчей у нас будет много. Легко очки никому не даются, все команды сражаются. Никто не хочет уступать. «Рубин» на хорошем игровом кураже проводит стартовые туры, у них многое получается.

Нелегко, по мнению наставника ЦСКА, команде пришлось в финале поединка. Однако победа армейцев - показатель характера команды, считает Гончаренко:

- Нам пришлось в концовке нелегко, хотя если взять суммарно два тайма, наша победа заслуженная. Можно было забить в первом тайме два мяча и сыграть в конце спокойно. Но то, что в концовке сдержали натиск «Рубина», пойдет нам в плюс, так закаляется характер команды.

- Показалось, что во втором тайме вы слишком глубоко сели в оборону. Это была установка или так получилось по ходу игры? - спросили у главного тренера ЦСКА, на что он сказал:

- Во-первых, «Рубин» проигрывал в домашнем матче, болельщики гнали их вперед. Этот фактор вкупе с еще не устоявшейся психологией наших молодых игроков позволил им глубоко проникать в штрафную площадь. Считаю, что мы должны были лучше контролировать игру во втором тайме.

ЦСКА уже играл с казанским "Рубином" ранее и добился победы со счетом 4:0. Однако есегодня для ЦСКА было тяжелее. Виктор Ганчаренко сказал, в чем же разница:

- У них хороший кураж, хорошая атмосфера. Пришел тренер, который объясняет, как действовать в атаке. Они действуют раскрепощенно. «Рубин» молодцы, хорошо проявили себя в первых трех турах. Думаю, они на правильном пути.

В следующей игре сезона ЦСКА сыграет у себя дома против "Сочи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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