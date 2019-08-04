Волейболистки сборной России выиграли решающий матч отбора на Олимпиаду-2020, уступая по ходу игры 0:2

Женская сборная России по волейболу в воскресенье, 4 августа, провела последний и решающий матч отборочного турнира на Олимпиаду 2020 года. Наша команда играла в Калининграде и после двух побед в третьей встрече нашими соперницами стали кореянки. Поединок выдался невероятно сложным для нашей команды. До этого сборная России расправилась с командами Мексики и Канады со счетом 3:0.

Первые две партии россиянки уступили кореянкам со счетом 21:25 и 20:25. Однако же со счета 0:2 они смогли сотворить настоящее чудо и вытащить эту сложную игру! Дальше - 25:22, потом - 25:16. И вот уже счет равный и назначается тай-брейк. Кто первым наберет 15 баллов - тот и выиграл, тот и едет на Олимпиаду.

И россиянки в пятой партии сломили сопротивление сборной Кореи, выиграв со счетом 15:11. И благодаря победе 3:2 по сетам над кореянками они стали полноправными участницами Олимпиады 2020, которая пройдет в следующем году пройдет в Токио. По итогам турнира в Калининграде россиянки выиграли свою группу с 8 очками, у Кореи - 7 баллов, у Канады - 3, у Мексики - 0.

Отметим, что в этом году лицензии впервые разыгрывались по новой формуле - 24 сборные разделены на 6 групп и победитель каждой получает право выступит на Олимпиаде.