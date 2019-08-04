Геннадий Онищенко: Теоретически я готов к раздельному сбору мусора... Но как я буду это делать, если живу на 7-м этаже и пользуюсь мусоропроводом?

- Геннадий Григорьевич, с 1 января-то 2020-го по всей Москве запускают программу по раздельному сбору мусора. А вот вы лично готовы собирать мусор раздельно?

- Вы имеете в виду мою профессиональную подготовку или - какую?

- Я не знаю, как скажете. Разный, наверное, уровень.

- Конечно же, это надо внедрять, но при этом нужно огромную работу провести с населением, - по разъяснению.

Во-первых, какие фракции будут? Как минимум, их должно быть пять.

- То есть? И здесь - в виде мусора - фракции? Как в политике?

- Ну, как? Пластик, стекло, бумага, металл – банки всякого рода из-под напитков, из-под пива. К сожалению, есть такой напиток в нашей стране, вы, наверное, слышали?

- Да, да, пил когда-то.

- Ну, и органика. Ну, это вот очистки…

- …от лука, от картошки…

- Не только, картофель – это еще Бог с ним…

- И что - какие-то вопросы, что ли, с этим?

- Ну, как... Не забывайте, что у нас есть еще и так называемый мусоропровод. Вот здесь, конечно, может возникнуть проблема.

- Да, это точно...

- Можно же будет просто что-то одно отобрать для мусоропровода, а остальное - на вынос, - так, что ли? Но, я не думаю, что это встретит восторг у наших граждан. Я, например, живу на седьмом этаже и у меня как бы такой… Вариант насчёт разделения на фракции - не очень-то.

- А если запаять, заварить мусоропроводы?

- Ну, можно и взорвать их, заложить камнями… А зачем же запаивать-то? Они построены, и построены не зря. Ими можно будет пользоваться, но только для отдельных фракций.

- Так.

- А вот такое, как бумага, пластик, - это все можно собирать в отдельные пластиковые же мешки, а потом утром, перед работой, сносить куда-то на площадку - и все.

Но самое главное не в этом. Нужна инфраструктура.

- То есть? Какая же?

- Если я вот собрал и разделил на фракции мусор, потом все это разложил, затем отнёс в определённое место... Я же должен быть уверен, что не подъедет мусоровоз и - содержимое всех этих баков не высыпет - раздельно, конечно, по очереди! - в одну общую кучу. И получится так, что люди стараются, но - не видят результата.

Поэтому нам нужен отдельный сбор.

Ну, например, бумага, - она еще с советских времен выдержала как-то вот эту конкуренцию безвременьем, и теперь уже капитализмом. И бумагу все-таки отдельно собирают, особенно дворники за ней гоняются, потому что есть налаженный ее сбор, который идет на повторную переработку.

Или вот, допустим, металл – он сейчас тоже фракционируется...

- Где же? И - как?

- Вы, наверное, не знаете - у нас есть так называемые мусоросортировочные. И вот приезжает мусоровоз и высыпает из кузова все содержимое на конвейер. И стоят люди, и растаскивают все это специальными крючьями, - там, на раздельные фракции – на стекло, на металл… Такая вот инфраструктура - хоть и примитивная - тоже существует. Да, это все нужно совершенствовать. И - пока суть, да дело - ее сейчас нужно приблизить ко мне – чтобы я уже фракционировал. Не создавал дополнительный этап, когда люди вручную это делают, а - просто, будем говорить, уже заранее формировал отдельные емкости, чтобы потом вынести это все на улицу и разложить в отдельные бачки.

С металлом вроде полегче, его отвезли на переплавку – ну, куда мы собираем металлолом, еще с пионерских времен, как вы помните… И - с этим все.

- А про бутылки, про пробки вы ничего не сказали – это какая фракция?

- Бутылка, если она стеклянная, пойдет в стекло. Пробки, как правило, пластиковые.

- А если из пробкового дерева?

- Натуральная пробка – это вообще драгметалл, дорогое удовольствие, и -?только разве что специальные корреспонденты «Комсомольской правды» могут покупать напитки в бутылках, заткнутых настоящей пробкой7, а не ее имитатором. Это дорогой сегмент алкогольных напитков.

- Может быть, нужен какой-то магазин специальный по приему пробок?

- Насчет приема пробок – вряд ли кто-то понесет их в магазин. Я со своего студенческого периода помню, когда я сдавал бутылки из-под молока, вот эти, с широким горлышком…

- А я уж испугался, думал – из-под вина…

- Нет, нет, вы зря так думаете… И это мне давало определенный доход. Я брал ящик молока, выпивал его и сдавал. И от него получал возвратный ресурс из моей студенческой стипендии.

- А вот вы сказали про пакеты. Но вы ж сами боретесь с засорением планеты полиэтиленом – а говорите, что надо по пакетам раскладывать.

- Ну, у нас же есть специальные мусорные пакеты, которые экологии не вредят. Другое дело, что нам нужно отказываться от этого всего.

- От чего?

- И упаковку в магазинах делать натуральную. Вот ту бумагу, которую мы сейчас собирать начнем системно, ее нужно пускать на переработку и делать из нее пакеты, которые мы берем в магазинах, когда покупаем продукты. Это отдельная тема замены полиэтилена в нашей культуре упаковок.

У нас же, вы знаете, как? Вот покупаете вы там, не знаю, какую-нибудь соску детскую, она упакована примерно в полкило бумаги, да плюс еще перевязана всякого рода ленточкой. Вот эту псевдокультуру, вот с этой слишком громоздкой и дорогой упаковкой - надо менять. Потому что, вы знаете, что на один лист бумаги уходит килограмм древесины… Мы в себе воспитали очень дорогое удовольствие принести пару носок в дорогом конверте.

- Ну, вот, смотрите, мы - при молчаливом согласии депутатов Госдумы - поднимаем тарифы на ЖКХ, запускаем программы по сортировке мусора - и вот сейчас будем заставлять людей пакеты какие-то особые покупать для разных его фракций …

- В каждой семье эти пакеты есть.

- Почему граждане должны этим заниматься?

- Объясняю не гражданину России, а корреспонденту «Комсомольской правды».

- Почему? Гражданину. Я – за простой народ.

- Объясняю этому гражданину, который не понимает, почему. Во-первых, наши граждане на сегодняшний день уже достаточно созрели для того, чтобы понимать, что свет не сошелся клином на нашем поколении, что мы должны своим внукам и прапраправнукам оставить, может быть, даже более богатую страну с точки зрения сохранения природных богатств, которые у нее есть, чем мы сегодня даже именм. А не просто оставить после себя пустыню. Это будет толкать наших граждан к тому, чтобы этого не было.

Второе – огромный мегаполис Москва. Он сегодня накопил за многие десятилетия целые курганы вокруг – возьмите Троицк, возьмите все эти вещи… И вот мы сегодня говорим о том, что Москва будет возить свои отходы где-то примерно за 800-900 километров в сторону Архангельской области. Это все дорого стоит и это все ляжет в тариф нашего гражданина.

- Я понял. То есть, вы считаете, что этой мотивации достаточно, да?

- Нет, мотивации этой недостаточно, потому что человек постоянно находится в состоянии эволюции и развития, и на каждом этапе эту мотивацию нужно менять. Даже если мы с вами это начнем делать, а не говорить, как мы обычно – поговорили и забыли, да... То уже в процессе разъяснения выяснится много таких опций, которые нужно будет терпеливо объяснять нашим гражданам, чтобы сделать их убежденными сторонниками, а не из-под палки, как мы это любим – запретить, закрыть, наказать, оштрафовать, - а вот чтобы он сам этого хотел. В смысле - сортировать мусор, беречь родную природу.

- Понял. Спасибо вам большое. Будем пытаться пробовать... Пора!