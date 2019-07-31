Квас вместо огнетушителя

В Тульской области срезали качели, чтобы с них не падали дети

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В Санкт-Петербурге инспектор комитета по вопросам законности брал взятки медом и яйцами

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Россиянин потушил горящий автомобиль струей кваса

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В Севастополе расчищали дорогу и нашли тротуар, который не использовался 40 лет

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Англичанка спутала беременность с камнями в почках и внезапно родила

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Россиянин нелегально вез по Казахстану 26 макак на «УАЗ Патриот»

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Омичи требуют выселить соседа, который бросается в них то капустой, то топором

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Посетитель кафе снял шокирующее видео, как кусок курицы сбегает с его тарелки

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В Закарпатье члены избирательной комиссии не могли подсчитать голоса, потому что отравились оливье