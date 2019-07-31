Квас вместо огнетушителя
В Тульской области срезали качели, чтобы с них не падали дети
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В Санкт-Петербурге инспектор комитета по вопросам законности брал взятки медом и яйцами
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Россиянин потушил горящий автомобиль струей кваса
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В Севастополе расчищали дорогу и нашли тротуар, который не использовался 40 лет
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Англичанка спутала беременность с камнями в почках и внезапно родила
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Омичи требуют выселить соседа, который бросается в них то капустой, то топором
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В Закарпатье члены избирательной комиссии не могли подсчитать голоса, потому что отравились оливье
ИСТОЧНИК KP.RU