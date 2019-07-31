Упала ресничка - загадай желание: вспоминаем детские приметы и суеверия

Они были у каждого ребенка советского и постсоветского пространства. Об этих приметах рассказывали в компаниях, их передавали на ушко, и почему-то мы им верили.

Мы попросили слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) рассказать о детских приметах и суевериях, которые они помнят.

Наступить на ногу - к ссоре

Неприятно, когда тебе наступают на ногу, в ответ тоже нужно наступить - иначе можно поссориться. Кстати, это одна из тех примет, которая перекочевала из детских времен во взрослую жизнь, и даже сейчас можно увидеть людей в возрасте, которые соблюдают эту традицию.

Напугают - окосеешь

«А один мальчик скосил глаза к переносице, а его в этот момент сзади подушкой ударили. Так он теперь косоглазым и остался. А другой мальчик шел вечером домой, и на него собаки напали - он сумел убежать, но после этого стал заикаться». Все эти истории, как правило, обрастали подробностями, и после них уже с неким сочувствием относились к заикающимся и слегка косящим товарищам, хотя в большинстве случаев их недостатки никакого отношения к таким «ужасам» не имели.

Нельзя наступать на трещины

«Кто на трещину наступит, тот и мать свою погубит» (еще вариант: тот и Ленина не любит). Трещины тщательно обходились от греха подальше, и проверять на себе эту примету совершенно не хотелось.

«Поклянись сердцем матери»

Самая страшная клятва! И если иногда после «честного слова» или «честного пионерского» можно было соврать, то рисковать материнским сердцем не хотелось. Иногда еще говорили: «Клянусь своим сердцем».

Впрочем, была хитрость: поговаривали, что даже эта страшная клятва может не сработать, если заблаговременно за спиной скрестить пальцы.

Убить большого комара

В домах, в подъездах летом появлялось это страшное насекомое - вроде комар, но каких-то гигантских размеров. Все были уверены, что этот комар малярийный, а значит, подлежит немедленному уничтожению.

Вот так комары-долгоножки, они же караморы, и становились жертвами наших суеверий, хотя никакого вреда для человека они не представляют.

Нитка на одежде - жених или невеста

Чужая нитка на твоей одежде тут же запускала в ход примету: узнай имя своей невесты или жениха. Нитка снималась и аккуратно наматывалась на палец. Во время каждого оборота произносилась буква алфавита по очереди. Так как все-таки нитки были не очень длинными, то большинство имен суженых-ряженых находились в диапазоне от А до Ж.

«На себе не показывают»

Рассказывая о каких-нибудь страшных болячках и ранах, следовало помнить примету: на себе нельзя ничего показывать, а если уж показал, нужно произвести следующие манипуляции. Рукой как бы снять со своего тела эту самую болячку и сдуть ее куда-нибудь к едрене фене. Для закрепления результата можно еще три раза поплевать через плечо.

Не смотри на сварку

Ослепнешь - говорили детворе. Неизвестно, ослеп ли кто-нибудь в действительности от такого просмотра, но вот «зайчиков ловить» приходилось многим. Поэтому, если на сварочные работы и поглядывали, то либо периферийным зрением, либо очень быстро - потому что береженого бог бережет.

ЧТО ЕЩЕ

Перешагнешь брата - расти перестанет!

- Сказали одно и то же слово одновременно? Тут же нужно спросить: «Когда мое счастье?» А человек должен назвать дату и время.

- Ресничка со щеки снималась и клалась на ладонь. Оставалось загадать желание и сдуть ее.

- Черная кошка перебежала дорогу? Нужно просто перейти это место спиной вперед или двигаться нормально, но при этом держась за пуговицу.

- Если пришлось ночевать не дома, можно сказать: «Лежу на новом месте - приснись жених невесте».

- Нельзя перешагивать человека - он перестает расти. Примету можно отменить, если перешагнуть человека еще раз.