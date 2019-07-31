2019-07-30T16:35:46+03:00
Анекдоты

Если бы корова давала апельсиновый сок

Есть в сети сообщества, где люди анонимно делятся случаями из жизни, мыслями, наблюдениями. И порой истории эти весьма забавные
Алиса РЕКСЕР
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«Вышла замуж за грузина и уехала к нему в деревню в горах. Был у них огромный черный лохматый пес по кличке Колдун. Я спросила, почему такая кличка, и муж со свекром сказали, что пес иногда превращается в человека и сидит на лавке во дворе. И тогда ему надо принести стаканчик вина, он пьет и опять становится собакой. Я посмеялась и забыла. Спустя две недели выхожу утром во двор, а там на лавке дед какой-то незнакомый: черный, лохматый, с бородой - вылитый наш пес! Я в шоке побежала в погреб, принесла ему стакан вина, он выпил и сделал мне движение рукой, мол, уходи. Я ушла, он посидел чуток и пропал. Потом снова пес бегает по двору. И так было раз семь, я всегда с ужасом в глазах рассказывала это родным и соседям... Колдуна я обходила десятой дорогой, пока не встретила этого деда на рынке. Оказывается, он по соседям ходит, и его угощают. А легенду про превращение в собаку придумали, потому что внешне он очень на нашего пса похож».

***

«Кто-то мечтал в детстве в космос слетать, а я до семи лет грезила о корове, которая вместо молока будет давать апельсиновый сок. Даже деньги копила, представляла, как буду кормить ее апельсинами и каждый день пить сок. Эх».

***

«Однажды стало интересно, как родители познакомились. Спросила у мамы - она рассказала трогательную историю о том, как отец-герой спас ее, когда она пыталась поймать попутку, чтобы домой добраться (они из разных городов). Ухаживал, в кафе поесть завез, к родителям лично доставил, отчитался. Спросила у папы, говорит: «Да мы с товарищем поехали телок снимать, а там твоя мать стоит на трассе под дождем, голосует. Ну, получается, снял».

***

«С самого детства у меня проблема с полом заводимых животных. Сначала был попугай Кеша, который однажды снес семь яиц, затем морской свин Руфус, которого полюбил другой свин, и жили они долго и счастливо с выводком свинят. А потом кошка Ассилия, во время осмотра ветеринаром превратившаяся в кота Аскольда. Что-то стремно мне знакомиться с будущим мужем».

***

«Однажды в детстве прочитала фантастический рассказ о талантливом молодом инженере, который сделал себе робота-домработника. А робот был ленивым. Скажет хозяин: «Погладь мне брюки», - а робот: «Вот еще! Сейчас намочу, аккуратно повешу, и они до утра отвисятся». Так я и пользуюсь лайфхаками из этого рассказа до сих пор».

С сайта vk.com/overhear.

ИСТОЧНИК KP.RU

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