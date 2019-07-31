Искусство на высоте

Квадрокоптеры давно перестали быть роскошью, а становятся все больше средством передвижения гениальных видов в память наших компьютеров. Причем, если раньше любой снимок с высоты становился предметом поклонения, то теперь зритель очень избалован: ему подавай нечто эдакое. Чтобы оригинально, красиво, удивительно и вообще, чтобы - у-у-ух!!!

Вот такие «у-у-ух!!!» и выбраны всемирным голосованием в конкурсе воздушных снимков AGORA # Aerial-2019.

Чего там только нет! Лужи и океаны, города и дикие джунгли, деревья и здания, люди и… много людей.

В финал конкурса прошли 50 финалистов из 15 000 заявок. А выбирали их сами почитатели хороших фотографий через специальное приложение на смартфонах. Которые тоже давно перестали быть роскошью, а стали предметом первой необходимости.

Мы выбрали самые привлекательные, на наш взгляд, снимки финалистов Aerial-2019.

«Крупнейший водопад в Индонезии» (Великобритания). Фотограф запечатлел прекрасный вид самого большого водопада на острове Ява - Кобан Сеу. Его высота более 150 метров. Сделать подобное фото можно только в определенные часы один раз в день.

«Буква С» (Сингапур). Сингапурские здания славятся оригинальной архитектурой. Как, например, этот небоскреб.

«Работа на фабрике по окраске тканей» (Бирма). В Мьянме создаются одни из самых красивых по цветовой гамме тканей.

P.S. Кстати, если у вас тоже есть хорошие снимки с дронов, присылайте на sazonov@kp.ru с пометкой «Фотоохотники» и вы увидите их в рубрике «Окно в природу»!

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