2019-07-30T23:08:25+03:00
Дом. Семья

Искусство на высоте

Всемирным голосованием выбраны самые красивые снимки с дронов
Евгений САЗОНОВ
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«Морская рыбалка» (Вьетнам). Рыбаки маленького баркаса вышли в Южно-Китайское море на традиционный промысел, которым занимались еще их прадеды.«Морская рыбалка» (Вьетнам). Рыбаки маленького баркаса вышли в Южно-Китайское море на традиционный промысел, которым занимались еще их прадеды.
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Квадрокоптеры давно перестали быть роскошью, а становятся все больше средством передвижения гениальных видов в память наших компьютеров. Причем, если раньше любой снимок с высоты становился предметом поклонения, то теперь зритель очень избалован: ему подавай нечто эдакое. Чтобы оригинально, красиво, удивительно и вообще, чтобы - у-у-ух!!!

Вот такие «у-у-ух!!!» и выбраны всемирным голосованием в конкурсе воздушных снимков AGORA # Aerial-2019.

Чего там только нет! Лужи и океаны, города и дикие джунгли, деревья и здания, люди и… много людей.

В финал конкурса прошли 50 финалистов из 15 000 заявок. А выбирали их сами почитатели хороших фотографий через специальное приложение на смартфонах. Которые тоже давно перестали быть роскошью, а стали предметом первой необходимости.

Мы выбрали самые привлекательные, на наш взгляд, снимки финалистов Aerial-2019.

«Крупнейший водопад в Индонезии» (Великобритания). Фотограф запечатлел прекрасный вид самого большого водопада на острове Ява - Кобан Сеу. Его высота более 150 метров. Сделать подобное фото можно только в определенные часы один раз в день.

«Крупнейший водопад в Индонезии» (Великобритания). Фотограф запечатлел прекрасный вид самого большого водопада на острове Ява - Кобан Сеу. Его высота более 150 метров. Сделать подобное фото можно только в определенные часы один раз в день.

«Буква С» (Сингапур). Сингапурские здания славятся оригинальной архитектурой. Как, например, этот небоскреб.

«Буква С» (Сингапур). Сингапурские здания славятся оригинальной архитектурой. Как, например, этот небоскреб.

«Работа на фабрике по окраске тканей» (Бирма). В Мьянме создаются одни из самых красивых по цветовой гамме тканей.

«Работа на фабрике по окраске тканей» (Бирма). В Мьянме создаются одни из самых красивых по цветовой гамме тканей.

P.S. Кстати, если у вас тоже есть хорошие снимки с дронов, присылайте на sazonov@kp.ru с пометкой «Фотоохотники» и вы увидите их в рубрике «Окно в природу»!

«КП» выпустила собрание сочинений Василия Пескова. Трогательные очерки о природе и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно на shop.kp.ru и в фирменном магазине "КП" по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23 стр. 1

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ИСТОЧНИК KP.RU

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