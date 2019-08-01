2019-07-31T11:28:47+03:00
Наши права и льготы

Как поправить здоровье этим летом пострадавшим от трудовых травм

О мерах государственной поддержки рассказывают эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ)
Анна НИКОЛАЕВА
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В случае тяжелых травм работникам не только оплачивается лечение, но и предоставляются денежные выплаты. Фотобанк ЛориВ случае тяжелых травм работникам не только оплачивается лечение, но и предоставляются денежные выплаты. Фотобанк Лори
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Напомним, большинство из нас - те, кто работает по трудовым договорам, по закону застрахованы от несчастных случаев на производстве (трудовых травм) и профессиональных заболеваний. Работодатели ежемесячно отчисляют страховые взносы в Фонд социального страхования (ФСС РФ). А в случае повреждения здоровья работника при исполнении трудовых обязанностей Фонд обеспечивает серьезную государственную поддержку пострадавшему: от денежных выплат до медицинской, социальной и профессиональной реабилитации (см. инфографику).

В число мер поддержки входит восстановление здоровья с помощью санаторно-курортного лечения в том числе в центрах реабилитации Фонда соцстраха. Сейчас в России 12 таких центров. Они расположены в регионах, где наиболее распространено травмоопасное производство. В то же время в здравницы, разумеется, приезжают и пострадавшие работники из других регионов страны - в зависимости от профиля заболеваний и возможностей реабилитационных центров.

Чем помогут в центре реабилитации

Ежегодно Фонд социального страхования выделяет средства для оснащения центров реабилитации современным оборудованием и перехода на новейшие технологии восстановления здоровья пострадавших от трудовых травм, сообщают в ФСС РФ. В центрах в разных регионах страны применяются, например, такие подходы к реабилитации:

• Экзоскелет российского производства. Это оборудование, которое работает по системе биологической обратной связи с индивидуально настроенным на компьютере подбором параметров. Когда поврежденный травмой спинной мозг не может традиционно командовать ногами, их движение обеспечивают внешние мини-двигатели, управляемые компьютером, и это помогает мозгу «вспоминать» и восстанавливать двигательные способности человека. Если позволяет характер повреждений, очень важно поднять пациента на ноги как можно раньше, как правило, не позднее, чем в первые два года после травмы, поясняют специалисты. Тогда благодаря тренировкам на экзоскелете и другим мерам у человека появляется шанс улучшить двигательные возможности нижних конечностей.

• Барокамера, аппарат интервальной вакуумной терапии, подводное вытяжение позвоночника на автоматизированном комплексе, кинезитерапевтическая установка «Экзарта» - на ней пациенты выполняют упражнения в подвешенном состоянии, что снимает болевой синдром и помогает восстанавливать объем движений в позвоночнике и суставах.

• Установка для стабилометрии, которая позволяет тренировать координацию, стабилизирует вестибулярный аппарат после травм и инсультов, помогает восстанавливать опорно-двигательную и мышечную систему.

• Лечебный бассейн с подъемными установками для маломобильных пациентов, устройства для вибромассажа.

• Залы для лечебной физкультуры, кабинеты для восстановления бытовых и трудовых навыков.

Получаем путевку

Еще раз уточним: санаторно-курортные путевки за счет средств ФСС РФ предоставляются именно для поправки здоровья после производственных травм и в случае профессиональных заболеваний по их прямым последствиям. То есть это полноценное санаторно-курортное лечение для тех, кто подорвал здоровье при исполнении трудовых обязанностей.

Важно: работающим гражданам, пострадавшим на производстве, для прохождения такого лечения предоставляется дополнительный отпуск сверх ежегодного оплачиваемого отпуска.

Чтобы получить санаторно-курортную путевку, пострадавшему нужно обратиться в региональное отделение Фонда по месту жительства и представить такие документы:

• программу реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (ПРП), где указана рекомендация санаторно-курортного лечения (напомним, ПРП оформляется в бюро медико-социальной экспертизы);

• медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации о наличии у застрахованного лица медицинских показаний к определенному курсу санаторно-курортного лечения;

• заявление о предоставлении санаторно-курортного лечения.

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Протезы нового поколения для скорейшего возвращения в строй

Кроме общеукрепляющих мер для здоровья, в ряде случаев пострадавшим от трудовых травм требуются протезы.

- Если при исполнении трудовых обязанностей происходит несчастный случай, в результате которого человек остается без ноги или руки, необходимо помочь ему вернуться в общество, научить не только обслуживать себя, но и продолжать работать, оставаться в профессии, - рассказал «КП» руководитель Департамента страхования профессиональных рисков ФСС РФ Игорь Барановский. - Поэтому Фонд при определенных условиях обеспечивает таких пострадавших современными дорогостоящими протезами.

Для обеспечения протезами нового поколения нужно пройти такие этапы:

• обратиться в Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), где с последующим контролем главным и Федеральным бюро МСЭ будет разработана ПРП;

• в ПРП указывается, какие протезы необходимы пострадавшему для реабилитации с учетом его образа жизни и работы;

• затем на основании назначений, предусмотренных в ПРП, человек обращается с заявлением о предоставлении протеза в территориальное подразделение ФСС РФ по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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