Что август нам готовит: Ипотечники могут просить у банков каникулы, а отпускники — везти из-за границы не более 5 кило фруктов

1. Уволили — уходи на ипотечные каникулы

Закон об этом уже вступил в силу с 31 июля. Суть нововведения — люди, которые взяли ипотеку, а потом оказались в тяжелой жизненной ситуации, могут попросить у банка об отсрочке или уменьшении платежей. Срок ипотечных каникул ограничен — до полугода. И брать их можно только один раз. По окончании каникул кредит надо будет выплачивать дальше — график платежей пересчитают. Но пока вы «на каникулах», отобрать у вас ипотечную квартиру за неплатежи банкиры не вправе. Так же вы не испортите свою кредитную историю.

Есть ограничения. Каникулы можно просить, если жилье, на которое вы взяли кредит, - единственное. А размер кредита не превышает 15 млн. Более богатым государство помогать не собирается. Кроме того, закон четко оговаривает перечень «тяжелых жизненных ситуаций», в которых банк обязан пойти вам навстречу. Например, если вы остались без работы или серьезно заболели.

С 1 августа для тех, кто уходит на ипотечные каникулы, начинают действовать дополнительные льготы. При оформлении каникул не нужно будет платить госпошлину. А полученная материальная выгода («каникуляр» какое-то время пользуется банковскими деньгами за просто так) не облагается подоходным налогом.

2.Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

С 1 августа уже традиционно небольшая добавка к пенсии будет у работающих пенсионеров. Нет, это не та же индексация пенсии на размер инфляции, как у неработающих. Работающим она у нас нынче не полагается. Но действует другая схема. Если пенсионер отработал лишний год, получал белую зарплату и работодатель честно платил за него взносы в Пенсионный фонд, у пожилого человека вырастает страховой стаж и количество заработанных пенсионных баллов. И именно по этой причине он получает право на увеличение пенсии.

На солидную прибавку рассчитывать не стоит. Максимум за 2019 год можно было заработать три дополнительных пенсионных балла, которые в сумме «стоят» около 245 рублей. Куда-то ходить ради этой прибавки не надо — в Пенсионном фонде все пересчитают автоматом.

С 1 августа уже традиционно небольшая добавка к пенсии будет у работающих пенсионеров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

3. Продать квартиру всей семьей станет проще

Еще одно новшество, вступившее в силу с 31 июля. Оно касается недвижимости, которая находится в общей долевой собственности - у нее не один, а несколько владельцев. С 2016 года сделки с подобным жильем или землей можно было заключать только через нотариуса. А вот если у квартиры или дачи один собственник, договор действителен и в простой письменной форме — без удостоверения в нотариальной конторе.

Теперь и сделки с недвижимостью, у которой несколько владельцев, можно заключать без нотариуса, в простой письменной форме. Но при условии, что в сделке участвуют все собственники, между ними нет разногласий и под договором стоят все их подписи. Если продается часть квартиры или участка, по-прежнему надо идти к нотариусу.

4. Зарегистрировать авто можно у дилера

С 4 августа для того, чтобы зарегистрировать купленный автомобиль, не обязательно будет приезжать в ГИБДД. Нужные документы можно оформить и у официального дилера. Там же будут и выдавать номера. И этим новая схема существенно отличается от уже сложившейся практики, когда автосалоны «оказывают помощь» - вместо владельца регистрируют его авто в ГИБДД. Теперь в ГИБДД машинам только присваивают государственный номерной знак — набор из циферок и букв. Сам же знак, который вешается на машину, будут изготавливать частные компании (под контролем МВД), а получить его можно будет сразу же у автодилера вместе с документами на авто.

У граждан останется и право по старинке разобраться со всеми формальностями в ГИБДД — предполагается, что это обойдется дешевле, чем в автосалоне, хотя и займет больше времени.

5. Желающих застрахуют от стихий

С 4 августа начинает действовать система добровольного страхования жилья на случай чрезвычайных ситуаций. Смысл в том, что куда-то специально ходить страховать дом, скажем, от наводнения не надо — страховку включат в платежку за ЖКХ. От чего именно страховать граждан и на какую сумму — решаться будет на уровне регионов. То есть ждите, когда у вас на месте определятся и предложат соответствующую услугу. Но помните: это добровольное страхование, навязывать его в обязательном порядке вам не имеют права.

С 4 августа начинает действовать система добровольного страхования жилья на случай чрезвычайных ситуаций.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

6. За зарплатное рабство - штраф

Так называемое зарплатное рабство у нас отменено еще в 2014 году. Смысл в том, что если сотрудника по каким-то причинам не устраивает тот банк, куда ему переводят зарплату, то он вправе открыть счет в любом другом — и работодатель обязан переводить деньги туда, куда скажет работник.

Отменено-то отменено — но ответственности за нарушение этого положения до сих пор предусмотрено не было. С 6 августа работодателей, которые не желают в такой ситуации идти навстречу работникам, ждут штрафы: индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тыс. руб., юридических лиц — от 30 до 50 тыс.

Правда, для работодателей предусмотрена временная поблажка. Если раньше они обязаны были удовлетворить просьбу работника о смене зарплатного банка в течение 5 дней, то теперь — в течение 15.

7. Из-за границы с собой — не более пяти кило фруктов

С 19 августа уточняются нормы провоза через российскую границу цветов и фруктов-овощей - в багаже и ручной клади. Без специального фитосанитарного сертификата для личных целей с собой можно привезти максимум 5 кг фруктов и овощей. И не более трех букетов цветов.

Напомним, что определенные правила провоза через российскую границу еды существовали и раньше. Так, действуют ограничения на ввоз продукции животноводства — к которой относятся в том числе любимые многими сыры и хамон. Их, если кто не знает, в качестве вкусняшек для себя и близких можно привозить из-за кордона не более 5 кг (считается вес всех продуктов вместе взятых). И только в заводской упаковке.

Для овощей и фруктов действовали более сложные правила — в зависимости от того, считаются ли они подкарантинной продукцией и какой фитосанитарный риск несут. Теперь в какой-то мере ситуация упрощается. Не надо изучать какие-то списки, нужно просто запомнить общее ограничение хоть для сыра, хоть для бананов — 5 кг на пассажира.