Комментатор Алексей Попов: В «Формуле-1» борьба за экологию убивает эмоции

Вот уже много лет «Формула-1» - неизменный спутник выходных. Чтобы получать удовольствие от мелькания машинок и шума моторов этим видом спорта нужно «заболеть». Но если уж заболели - голос Алексея Попова, который комментирует гонки едва ли не с самого их появления на российском ТВ, вы точно отличите от миллиона других. Комментатор «Матч-ТВ» на радио «Комсомольская правда» рассказал о своей новой программе «Гран-при» и о том, что ждет «королевские гонки».

- Алексей, куда надо ехать, чтобы полюбить «Формулу-1»? Сколько это стоит?

- Самые дешевые билеты на «Формулу-1» сейчас стоят как самые дорогие на футбол. Я не беру финал чемпионата мира, но дешевле, чем за 200-300 евро посмотреть гонки невозможно. И это будут плохие места. В мире есть места, где «Формула-1» популярнее футбола. Австралия, например. Там футбол не на первых ролях и гонки в десять раз популярнее.

- Растет ли количество фанатов «Формулы-1» в России?

- Я скажу, что в среднем нас смотрит миллион человек. Он есть всегда. Даже, если гонка проходит в Австралии в шесть утра. Понятно, что Гран-при России посмотрело в четыре раза больше зрителей. Первый раз в Германию я приехал в 1992 году. Тогда стадион был наполовину пустой, а местные журналисты сказали, что для них это много людей. Раньше на «Формулу-1» никто не ходил, а потом из-за Шумахера стали. Посмотрите как популярна «Формула-1» в Германии сейчас. Похожая ситуация в Испании. Это мотогоночная страна. У них четыре этапа мотогонок. На «Формулу-1» никто не ходил, но появился в Испании чемпион мира Фернандо Алонсо и все изменилось. Личности меняют все. Должен появиться амбициозный харизматичный и быстрый гонщик, который попадёт в команду, которая способна побеждать.

- Даниилу Квяту сейчас обидно, наверное, это слышать...

- Он сейчас в Монако, у него родилась дочка, точно не слушает...

- О чем будет новая передача на «Матч ТВ»? Расскажете, например, о состоянии Шумахера?

- Передача жёлтой точно не будет. Я считаю, что если люди просят не трогать человека несколько лет, то и не нужно эту тему поднимать.

- Женская «Формула-1» уже существует? Есть какие-то объективные причины опасаться, что женщина не приживется в этих гонках?

- Появилась женская гоночная серия, но не «Формула-1». Некоторые сильные пилотессы есть. Проблема в том, что меньше женщин начинает в детстве. Когда идет жесточайший отсев на топ-уровне, то женщин чаще всего не остается. Я думаю, что через пятнадцать лет ситуация изменится. Для автоспорта это нормально. Редко, но бывало, что женщины выигрывали серьезные гонки. Даника Патрик, например. Скорости в её гоночной серии достигали 400 км/ч. Против двадцати мужиков она боролась.

На мой взгляд, нужно, чтобы больше девочек занимались картингом. Сейчас уже нет такого, что одна девушка в группе и все на нее смотрят. Но для автоспорта нужны богатые родители. Девушку редко родители отправят на гонки.

- Куда развиваться современной «Формуле-1»?

- «Формула-1» развивается но, к сожалению, не так, как хочется болельщикам. Сделали, например, гибридные двигатели из-за экологии. Но для природы польза нулевая, сами понимаете. Двадцать машин. Полтора часа и раз в две недели. Это не то, что может загрязнить окружающую среду.

В итоге машина стала тяжелее, по времени на круге она быстрее, но человеку этого не видно. По кадрам из 80-х можно понять скорость болида. Ясно, что легендарный Сенна едет быстро.

Есть и со звуком проблемы. Сейчас сын Шумахера на старой машине образца 2004 года проехал, так она одна звучит, что у всех слезы на глазах! Из-за гибридов можно сказать, что борьба на трассе продолжается, а души нет. Когда я в 18 лет попал на свой первый Гран-при, я стоял на пит-лейне, и когда заревел мотор, у меня под подошвами задрожала земля. У меня тогда тоже слезы потекли. Я очень сомневаюсь, что у современного человека или даже ребенка могут возникнуть такие эмоции. Можно долго рассказывать, как новые моторы полезны для окружающей среды, высокотехнологичны и прочее, но нам нужны эмоции.

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Гонки «Формулы-1» в последние годы считаются довольно предсказуемыми. Минимум обгонов, победитель часто известен заранее, телерейтинги падают… Прошедший Гран-при Германии стал исключением. Дождь обрушился на легендарную трассу Хоккенхаймринг, где когда-то коллекционировал победы Михаэль Шумахер, и возродил истинную гоночную страсть. Пилоты были вынуждены выйти из зоны комфорта. Наконец-то главным стало гоночное мастерство спортсменов, а не мощь машин (подробности).