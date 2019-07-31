Врио главы Калмыкии попросил Путина помочь с обеспечением водой

Глава государства продолжает общаться с временно исполняющими обязанности руководителей российских регионов, которым в сентябре идти на выборы. (В ближайшие дни, насколько мне известно, запланировано еще пять таких бесед.) На этот раз (в среду, 31 июля) в кремлевское здание бывшего Сената, где резиденция главы государства, прибыл 39-летний Бату Хасиков - известный спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов.

По красным ковровым дорожкам он шел быстрой, легкой походкой. Так здесь ходят только сотрудники ФСО и президент. Когда спешит. Я сам видел. И однажды сделал даже фото. А спешит Путин всегда.

Среди политиков Бату Сергеевич известен значительно меньше. Потому что только 20 марта этого года Путин назначил Хасикова врио главы Калмыкии. И тогда уже - некоторые скептики - стали иронизировать: дескать, сможет ли этот спортивный парень «накикбоксировать» проблемы, которых в Калмыкии, - выше самых высоких сопок? (Поговаривали и о незавидной теперь судьбе тамошних чиновниках.) Впрочем, после этой встречи почти все скептики должны, мне кажется, успокоиться...

Спасибо президенту - это он начал разговор - ну, прямо-таки в репортажном ключе.

- Жарко у вас сейчас? - Владимир Владимирович глянул на окно в своем кабинете - на улице моросил почему-то осенний дождик.

- Кстати говоря, - подхватил тему погоды Бату Сергеевич, - в этом сезоне и весной, и летом были дожди. И сельскохозяйственники очень рады этому, потому что хороший урожай пшеницы. Влажная степь – хорошая кормовая база, поэтому животноводы в том числе радуются. Тем не менее хотел бы обозначить самую главную проблему.

- Вода? - сразу же догадался Путин.

- Эта проблема является ключевым фактором социально-экономического развития региона, - начал было, в официальном ключе, глава Калмыкии, но - вовремя оторвался от своих тезиса. - Да, это вода! – и - снова погрузился в бумаги. - Вода в двух аспектах.

Путин кивнул. Приготовился слушать...

- Первый аспект. Только 74 процента людей, живущих в Калмыкии, имеют возможность потреблять чистую воду. Сейчас в рамках федеральной программы «Чистая вода» у нас до 2024 года предусмотрено 624 миллиона на решение этой задачи. Этих средств недостаточно, на эти деньги мы сможем обеспечить только 25 процентов населения.

Кстати (Хасиков принес с собой пачку снимков «убитых» трубопроводов и прочих коммуникаций своей республики) на этих фотографиях изображено реальное положение дел, то есть сети не ремонтировались с 70-х годов – ни сети, ни водозабор, нет подготовительной системы, нет водоочистки.

- Вы включены в программу «Чистая вода»? - еще раз уточнил Путин.

- Да, мы включены - до 2024 года…

- Считаете, недостаточно этих объемов?

- Честно скажу, убежден, что недостаточно, - страстно, прямо по-спортивному заговорил врио главы Калмыкии, и начал теребить свой галстук, потому что - бить себя в грудь в президентском кабинете не всегда принято. - Видя реальную картину, этого недостаточно. Я подготовил письма…

И второй аспект – это тоже по воде.

- Орошение? - снова угадал Путин.

- Здесь - то же самое. Опять же - эти системы не ремонтировали уже несколько десятков лет. Они заиливаются, зарастают камышом.

- Письма как раз по этим вопросам? - Путин обратил внимание на стопку бумаг на столе, которые к нему все ближе и ближе пододвигал Хасиков.

- Именно по этим, Владимир Владимирович!

- Хорошо, - сказал президент. Тоном опытного тренера.

Путин, похоже, остался доволен разговором, а главное - первыми шагами на «администраторском ринге» мировой звезды кикбоксинга.

...Обсуждалась ли на этой встрече судьба российского спорта (ну, вполне же такое возможно!) - от сообщений на сей счет кремлевская пресс-служба почему-то пока воздерживается.