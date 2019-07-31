Эксперты: «Хотя москвичи и не вылезают из такси, отказаться от личного авто в столице пока не получится»

Россиянам, которые проезжают на машине менее 15 километров в день (или 5400 км в год), нет смысла покупать собственный автомобиль. Дешевле пользоваться такси. Таковы результаты исследования аналитиков банка HSBS, сравнивших цены на транспорт в разных странах мира.

Оказалось, что в России пользоваться такси выгоднее, чем в других государствах. Например, в Индии автомобиль окупает себя при езде на нем более 7,5 км в день, а в Германии - более 2,2 км. Эксперты объяснили это тем, что низкая стоимость услуг такси в России соразмерна доходам граждан, а высокие цены на автомобили (особенно иномарки) и их обслуживание - наоборот.

А КАК В МОСКВЕ

Вечный вопрос московского автолюбителя - на чем ехать. Если в центр, то, безусловно, на метро. Если за Третье транспортное кольцо, то можно и на машине. Но опять же - смотря в какое время суток. В час пик проще такси вызвать, чтобы промчаться по выделенке. Да и парковку по приезду искать не надо. С появлением МЦК, велопроката и каршеринга вариантов становится все больше и больше.

- То, что такси стало востребованнее, это без сомнений, - сообщил «КП» руководитель движения «Стоп-Нелегал» Евгений Грэк. - Раньше машину заказывали, если случилось срочное дело. Или в аэропорт, например. Сейчас вызывают даже просто для того, чтобы доехать от станции метро до дома. Хотя расстояние - один километр. Особенно это касается молодёжи. У многих, как мне кажется, даже ожирение от этого. Потому что мало ходят.

Цифра. Середина 2018 года - в Москве 90 тысяч таксистов (официально оформленных, кроме них на дорогах полно бомбил). Начало 2019 года - более 100 тысяч таксистов. Количество жёлтых машин продолжает расти.

Число такси в столице продолжает расти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАРШЕРИНГ, ВЕЛОСИПЕДЫ, САМОКАТЫ

Многие полюбили брать машину напрокат (все-таки сегодня поездка на такси - это лотерея, ибо совершенно неизвестно, кто к тебе приедет и в каком состоянии). На сегодняшний день столичный каршеринг насчитывает 21 тысяч авто. Это в два раза больше, чем в июле прошлого года. В Дептрансе даже сделали любопытные подсчеты. Одной машиной каршеринга пользуется 7 человек в день (то есть она одна заменяет в городе 7 личных автомобилей). Площадь легковушки - 6 квадратных метров. А, значит, городской каршеринг экономит 78 гектаров земли. Что равняется Нескучному саду.

- Цифры не передают полной картины, - комментирует Грэк. - К сожалению, среди клиентов проката много неадекватных людей. Тех, кто купил права на рынке. Или выпил спиртного. Некоторые вообще взламывают аккаунты в приложениях и ездят без водительских удостоверений.

Тем не менее столичные власти обеими руками за каршеринг. И всячески содействуют компаниям (сейчас их 14). За шесть месяцев этого года услугой воспользовались 24 миллиона клиентов (за аналогичный период 2018 года - 23 миллиона клиентов).

- Многие люди используют свой автомобиль лишь в семи процентах случаев, все остальное время он просто стоит, - приводит слова руководителя столичного Дептранса Максима Ликсутова официальный сайт Правительства Москвы. - Операторы каршеринга регулярно увеличивают парк машин, разрабатывают гибкие тарифы и вводят новые сервисы для клиентов. Благодаря этому часть горожан отказывается от личного авто в пользу сервиса краткосрочной аренды. В результате в столице снижается загруженность дорог, а водители экономят собственные средства - ведь им не требуется содержать и ремонтировать машину.

Если посмотреть на статистику проката велосипедов, то она тоже расширяет горизонты. 2018 год - 4300 велосипедов, 2019 год - 5000.

Плюс к этому в прошлом году в столице заработал прокат электросамокатов. Развивают скорость до 20 км/ч. Зарядки хватает на 20 км. Всего их в Москве сейчас более 1000.

В ИТОГЕ

При этом, несмотря на все эти сервисы и бонусы, количество личных машин неуклонно растёт. За последние восемь лет оно увеличилось на треть. Сейчас в Москве 7,7 миллионов автомобилей. И это только официально. Те, которые зарегистрированы в столице. А есть же ещё машины из других регионов.

- Полностью отказаться от личного авто у нас пока не получится, - считает автоэксперт Игорь Моржаретто. - Даже хотя бы потому, что у многих есть дача. А вот то, что отказываются от второй машины в семье, кажется мне правдой. Потому что обслуживание влетает в копеечку.

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