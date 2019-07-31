2019-07-31T16:30:19+03:00
Общество

Эксперты: «Хотя москвичи и не вылезают из такси, отказаться от личного авто в столице пока не получится»

Согласно свежему исследованию, многим россиянам нет смысла покупать собственную машину. Невыгодно
Павел КЛОКОВВиктор МАТРОСОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Автомобиль каршеринга и проносящийся мимо велосипедист в центре Москвы.Автомобиль каршеринга и проносящийся мимо велосипедист в центре Москвы.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Россиянам, которые проезжают на машине менее 15 километров в день (или 5400 км в год), нет смысла покупать собственный автомобиль. Дешевле пользоваться такси. Таковы результаты исследования аналитиков банка HSBS, сравнивших цены на транспорт в разных странах мира.

Оказалось, что в России пользоваться такси выгоднее, чем в других государствах. Например, в Индии автомобиль окупает себя при езде на нем более 7,5 км в день, а в Германии - более 2,2 км. Эксперты объяснили это тем, что низкая стоимость услуг такси в России соразмерна доходам граждан, а высокие цены на автомобили (особенно иномарки) и их обслуживание - наоборот.

А КАК В МОСКВЕ

Вечный вопрос московского автолюбителя - на чем ехать. Если в центр, то, безусловно, на метро. Если за Третье транспортное кольцо, то можно и на машине. Но опять же - смотря в какое время суток. В час пик проще такси вызвать, чтобы промчаться по выделенке. Да и парковку по приезду искать не надо. С появлением МЦК, велопроката и каршеринга вариантов становится все больше и больше.

- То, что такси стало востребованнее, это без сомнений, - сообщил «КП» руководитель движения «Стоп-Нелегал» Евгений Грэк. - Раньше машину заказывали, если случилось срочное дело. Или в аэропорт, например. Сейчас вызывают даже просто для того, чтобы доехать от станции метро до дома. Хотя расстояние - один километр. Особенно это касается молодёжи. У многих, как мне кажется, даже ожирение от этого. Потому что мало ходят.

Цифра. Середина 2018 года - в Москве 90 тысяч таксистов (официально оформленных, кроме них на дорогах полно бомбил). Начало 2019 года - более 100 тысяч таксистов. Количество жёлтых машин продолжает расти.

Число такси в столице продолжает расти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число такси в столице продолжает расти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАРШЕРИНГ, ВЕЛОСИПЕДЫ, САМОКАТЫ

Многие полюбили брать машину напрокат (все-таки сегодня поездка на такси - это лотерея, ибо совершенно неизвестно, кто к тебе приедет и в каком состоянии). На сегодняшний день столичный каршеринг насчитывает 21 тысяч авто. Это в два раза больше, чем в июле прошлого года. В Дептрансе даже сделали любопытные подсчеты. Одной машиной каршеринга пользуется 7 человек в день (то есть она одна заменяет в городе 7 личных автомобилей). Площадь легковушки - 6 квадратных метров. А, значит, городской каршеринг экономит 78 гектаров земли. Что равняется Нескучному саду.

- Цифры не передают полной картины, - комментирует Грэк. - К сожалению, среди клиентов проката много неадекватных людей. Тех, кто купил права на рынке. Или выпил спиртного. Некоторые вообще взламывают аккаунты в приложениях и ездят без водительских удостоверений.

Тем не менее столичные власти обеими руками за каршеринг. И всячески содействуют компаниям (сейчас их 14). За шесть месяцев этого года услугой воспользовались 24 миллиона клиентов (за аналогичный период 2018 года - 23 миллиона клиентов).

- Многие люди используют свой автомобиль лишь в семи процентах случаев, все остальное время он просто стоит, - приводит слова руководителя столичного Дептранса Максима Ликсутова официальный сайт Правительства Москвы. - Операторы каршеринга регулярно увеличивают парк машин, разрабатывают гибкие тарифы и вводят новые сервисы для клиентов. Благодаря этому часть горожан отказывается от личного авто в пользу сервиса краткосрочной аренды. В результате в столице снижается загруженность дорог, а водители экономят собственные средства - ведь им не требуется содержать и ремонтировать машину.

Если посмотреть на статистику проката велосипедов, то она тоже расширяет горизонты. 2018 год - 4300 велосипедов, 2019 год - 5000.

Плюс к этому в прошлом году в столице заработал прокат электросамокатов. Развивают скорость до 20 км/ч. Зарядки хватает на 20 км. Всего их в Москве сейчас более 1000.

В ИТОГЕ

При этом, несмотря на все эти сервисы и бонусы, количество личных машин неуклонно растёт. За последние восемь лет оно увеличилось на треть. Сейчас в Москве 7,7 миллионов автомобилей. И это только официально. Те, которые зарегистрированы в столице. А есть же ещё машины из других регионов.

- Полностью отказаться от личного авто у нас пока не получится, - считает автоэксперт Игорь Моржаретто. - Даже хотя бы потому, что у многих есть дача. А вот то, что отказываются от второй машины в семье, кажется мне правдой. Потому что обслуживание влетает в копеечку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мифы о каршеринге: заставят ли платить за чужие повреждения и ждать ли подорожания аренды

Несколько дней назад я первый раз припарковался в своем дворе за деньги. Приехал на машине вечером, свободных мест, как водится, не было. Только большая красная Mazda из каршеринга, брошенная наискось, занимала пятачок на два авто (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
5 мифов о превышении скорости
Как показывает практика, даже опытные водители не всегда имеют адекватное представление о законах ПДД в отношении выбора скорости движения. Выезжая на дорогу, они руководствуются не собственно законами, а некими субъективными представлениями о них
Новости 24
ФСБ пресекла деятельность группы, легализовавшей более 2 тысяч мигрантов в Москве
Экс-гендиректору Audi предъявлены обвинения по делу о дизельном скандале
Минкульт Украины подтвердил ликвидацию Киевского патриархата
В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах
Зеленский не принял в подарок свой бюст
Шварцнегер, Сталлоне и Лунгрен заявили, что не планируют стареть
Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с Байконура
Почти 70% россиян предпочитают карьеру семье
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров
Появилось видео, как пьяный актер московского театра Павел Ботвиновский громит машину таксиста
Названы самые популярные направления внутреннего туризма этим летом
В интернете стал вирусным ролик с котиком, который пытается напиться из стиральной машинки
Курс евро на 1 августа превысил 70 рублей
МИД призвал Twitter разблокировать аккаунт посольства России в Сирии
Южная Корея призвала возобновить переговоры по денуклеаризации КНДР
Яндекс.Драйв начал выявлять агрессивное вождение среди пользователей
Трамп объяснил свои посты в Twitter желанием защититься от нападок СМИ
Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию слив, персиков и яблок из Китая
Рябков рассказал, как Москва ответит на размещение Вашингтоном ракет, запрещенных ДРСМД
В США пенсионерка покормила соседских кошек и попала в тюрьму
Захарова ответила на озабоченность Парижа митингами в Москве
Правительство выделило 10 миллиардов на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи
Шаманы вызовут дождь на горящий лес в Сибири
Кремль прорабатывает визит Путина на юбилей победы на Халхин-Голе в Монголии