2019-07-31T17:17:07+03:00
Общество

Аэрофлот обеспечивает спокойную старость четвероногим сотрудникам

В конце июля кинологи авиакомпании проводили «на пенсию» служебную собаку Флер
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Фото: пресс-служба ПАО АэрофлотФото: пресс-служба ПАО Аэрофлот
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Флер переехала из аэропорта Шереметьево в частный подмосковный приют «Хочу домой». Собака была обучена обнаруживать взрывчатые вещества, и почти 10 лет она несла службу в аэропорту.

Для служебных собак это большой срок. В большинстве ведомств они покидают свой пост спустя 8 лет после начала работы. В Аэрофлоте предельный возраст не ограничен: собака остается на службе до тех пор, пока может ее полноценно нести. Долгожительство четвероногих помощников сотрудников Аэрофлота связано с особенностью породы.

Служат в компании шалайки, которых еще называют собакой Сулимова. Название породы произошло от двух слов – шакал и лайка. В 1970-е годы известный селекционер Клим Сулимов вывел гибрид шакала и оленегонной лайки. В этой собаке соединились достоинства предков: невосприимчивость к жаре, как у шакала и острый нюх, как у лайки.

Шалайка – небольшая собака, которая, в отличие от других собак служебных пород, не пугает своим видом окружающих. У нее добрый, спокойный нрав: в ситуации, когда другие собаки уже скалили бы клыки, она не проявляет агрессии и старается покинуть зону дискомфорта.

Шалайка официально зарегистрирована Аэрофлотом в системе Российской кинологической федерации (РКФ). Многолетний опыт доказал, что живые «детекторы» взрывчатых веществ работают эффективнее современного оборудования. Сегодня в отделе кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью Аэрофлота работают 27 человек и полсотни собак.

Как показала практика, шалайки доживают до 10 лет без серьезных проблем со здоровьем. К этому возрасту кинологи Аэрофлота начинают подыскивать подопечным семью или приют. И практически у каждого из них дома живет пожилая шалайка.

Фото: пресс-служба ПАО Аэрофлот

Фото: пресс-служба ПАО Аэрофлот

ИСТОЧНИК KP.RU

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