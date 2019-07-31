Провокаторы за «демократию»

ЗАГРАНИЦА ИМ ПОМОЖЕТ

Организаторы провокаций в Москве 27 июля планируют повторить свой «подвиг». Сейчас уже даже самому лояльному по отношению к ним человеку совершенно ясно, что их не волнуют ни регистрация, ни сами выборы в Мосгордуму, как таковые. Их главная задача на данном этапе – организовать новые массовые беспорядки. Они и сами это продемонстрировали, когда отказались от согласованного мэрией Москвы митинга на проспекте Академика Сахарова. Напомним, ими была подана заявка на проведение акции протеста 3 августа на Лубянской площади, но столичные власти отказались предоставить им эту площадь ввиду целого ряда факторов, зато предложили замену – традиционное место проведения митингов на вышеуказанном проспекте, где предыдущая акция прошла весьма солидно и собрала больше 12 тысяч участников. В ответ устроители митинга отказались от такой возможности и сами отозвали свою заявку.

Им, дескать, нужна только Лубянка! А ничего, что это суббота, когда многие москвичи и те же гости столицы собираются пойти вместе с детьми в «Детский мир» за покупками? Кстати, многие начали уже готовить своих детей к школе. Ничего, что там понатыканы остановки маршрутов наземного транспорта, а на самой Лубянке станции перехода двух весьма загруженных линий метро («Лубянка» и «Кузнецкий мост»), а по соседству (на станции «Китай-город») еще двух, как минимум? Господа «протестуны» постоянно апеллируют к статье 31 Конституции РФ о свободе собраний, но, видимо, из всего Основного закона они выучили только ее и не подозревают о существовании иных статей. Например, статьи 17 Конституции, в которой прямо говорится следующее: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». А перекрытие дорог, нарушение работы общественного транспорта и проведение сборищ, которые мешают обычным гражданам – это как раз и есть нарушение «прав и свобод других лиц».

Хотя, с другой стороны, понятно, что акция у штаб-квартиры ФСБ, расположенной на Лубянке, да еще непременно с задержаниями, которые входят в планы организаторов столкновений с полицией, – это громкие заголовки в западной прессе и ряде российских СМИ, выигрышные обложки и первые места в репортажах. Чего они сами, кстати, совершенно не стесняются. Так, так же Любовь Соболь с гордостью отчиталась в своем микроблоге после 27 июля, сколько западных СМИ и какие именно взяли у нее интервью. И удовлетворенно резюмировала, что такого внимания с их стороны она еще никогда не ощущала. Как не вспомнить тут Грибоедова: «Что станет говорить Княгиня Марья Алексевна?»

- У многих деятелей подобной «оппозиции» - это обязательный ритуал: не согласиться на предоставленное место, упереться и сказать, что нет, нам надо на 3 улицы левее, - считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. - Это не имеет никакого отношения ни к демократии, ни к заявленным целям. Это всего лишь пиар. А еще лучше для них, если на митинге случатся какие-нибудь неприятности. Надо понимать, что это просто «хлеб и масло» таких оппозиционных политиков.

К слову, я вот попытался найти сведения о митингах или демонстрациях у штаб-квартир ЦРУ, ФБР, АНБ или у резиденций британских коллег американских спецслужб МИ-5 и МИ-6 – и, знаете, не нашлось. Обещания есть таких акций, а самих почему-то нет. Уж не потому ли, что в этом случае обычная жесткость пресечения подобных выступлений, которая и не снилась нашим правоохранителям, неминуемо дополняется жестким последующим наказанием.

«ОЗВЕРЕВШИЕ МЕНТЫ ДЕРЖАТ ОБОРОНУ»

А у нас даже большая часть задержанных была отпущена почти сразу. И на многих даже не составлялись протоколы, дело ограничилось профилактическими беседами. Что в той же «цивилизованной» Европе, да и в США, практически нереально.

Отдельная песня у организаторов беспорядков о «жестокости ОМОНа». Не будем уточнять, что ОМОНом они в данном случае называют практически всех правоохранителей, в том числе и бойцов «Росгвардии» (ранее - обычных срочников из ВВ, и сейчас многие «росгвардейцы» – такие же срочники). Анализ любых видеороликов, репортажей, в том числе, и тех же западных журналистов, свидетельства очевидцев – все они свидетельствуют о том, что силы правопорядка в подавляющем большинстве случаев начинали предпринимать какие-то активные действия лишь тогда, когда агрессия противостоящей им толпы начинала выходить за все мыслимые рамки. Применение правоохранителями дубинок в Столешниковом переулке началось после активной попытки прорвать и задавить оцепление. В иных случаях дубинки поднимались лишь после того, как в полицию летели куски брусчатки, стеклянные бутылки, провокаторы из толпы (а не силы правопорядка) распыляли газ, от которого страдали не только полицейские, но и, по большей части, те же «борцы с режимом» по соседству. Или попытки ударить ОМОНовца по лицу, сорвать с него шлем, кинуть в полицейских петарды – это теперь ненаказуемое проявление демократии или, как минимум, хулиганство, а то и статья УК похлеще?

Несколько травм у задержанных, из которых пытаются создать панораму «зверств» полиции, - это просто смешно, если сравнить с даже с промежуточными итогами протестов тех же «желтых жилетов» во Франции, где 11 человек были убиты, 76 получили тяжелые ранения, а легко ранены были, вообще, свыше 2,5 тыс. участников акции. Вам все еще хочется «как во Франции»?

Кстати, характер действий полиции и провокаторов тот же Петр Верзилов из группы «Война», в свое время принявший участие в организации дебоша «Пусси райт», описал одной характерной фразой, в которой этот активист «протестунов» проговорился по полной.

- Озверевшие менты держат оборону, - написал он на своей страничке в соцсети. Что-что, простите, они делают? Ах, ДЕРЖАТ ОБОРОНУ?! Кто же это их там атакует? Неужели «мирные протестувальники»?

Стоит признать, что потерпевших могло бы быть больше, если бы не действия полицейских, которые отбирали у провокаторов баллончики с газом, петарды и прочие предметы, которые могли быть использованы как аналог оружия. И здесь еще раз было бы нелишне напомнить, что это все риски несогласованной акции. Поскольку согласование митинга или любой иного общественного мероприятия, помимо всего прочего, это еще и гарантии безопасности со стороны властей и для самих участников, и для других людей. Стоит лишь вспомнить, как ранее те же правоохранители на шествиях «несистемщиков» ограждали их от провокаций со стороны других радикалов.

НЕ СВОЕ – НЕ ЖАЛКО

Впрочем, можно, наверное, констатировать, что организаторов вопросы безопасности участников волнуют меньше всего. Вполне вероятно, из-за того, что большая часть участников «движухи» не имеет к той же Москве, хотя выходят как бы в «защиту» выборов в Мосгордуме, никакого отношения. По данным полиции, более 60% задержанных приехали из других регионов и участвовать в этих выборах не имеют никакого права даже в качестве избирателя. Причем, самые ближние из Московской области, а остальные из Смоленска, Брянска, Уфы, Ульяновска, Саратова, Санкт-Петербурга и других городов и регионов.

Почему-то среди именно москвичей поддержка организаторов противозаконных акций далека от той, которую они хотели бы видеть. Характерный пример: когда на предыдущей акции на Сахарова Илья Яшин попросил откликнуться своих сторонников из его муниципального округа, то из толпы в несколько тысяч человек раздалось всего два-три одиноких голоса. И это, конечно, оставляет большое поле для сомнений в том, что организаторам протестных акций удалось в действительности собрать достаточное количество реальных подписей за их выдвижение кандидатами в депутаты. Зато практически не оставляет сомнений в том, что большинство реальных москвичей, ставивших свои подписи за них, не поддерживают их нынешнее поведение – стремление к провокациям и беспорядкам.

- Организаторы в основном работают через интернет и как таковой организации в офлайне у них нет. При этом в подписчиках числятся люди с разных концов России. Вот и собирали из других регионов сотни людей. Не стеснялись и заманивать, - считает член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев. - По такой же схеме проходили акции не только в Москве, но и Шиесе, и в Екатеринбурге – по поводу строительства храма. Туда съезжались из Питера, Москвы, даже из Прибалтики. Это кочующая публика. Они уже знают: их примут, поселят. Это такая общероссийская сеть, которая ездит из одного города в другой

И ведь почему-то устроители протеста до сих пор не ответили на конкретные претензии избирательной комиссии по поводу наличия подписей за них умерших людей, не подали иски в суд, зато устраивали хайп, дезинформируя, что, якобы, не признали подпись того же Михаила Ширвиндта, чью подлинность в реальности никто не оспаривал.

- Задачи собрать подписи перед ними не стояло с самого начала. Люди, работавшие в штабе Яшина и других аналогичных кандидатов, сами признаются: множество подписей было собрано вообще по другому поводу. Например, подписи собирались против парковок. Некоторые кандидаты собирали их якобы против повышения пенсионного возраста. И потом эти подписи подавали как подписи за кандидатов, - резюмирует Матвейчев и объясняет, почему это так происходило. - Они сами ни в какой Мосгордуме работать не собираются – они блогеры, несистемщики. Тот же Навальный с его шлейфом из уголовных дел понимает, что никакой нормальной политической карьеры ему не сделать. Поэтому они с самого начала исходили из того, что надо как таковую политическую систему ломать, дискредитировать выборы как таковые, само государство. А выборы в этой ситуации – всего лишь повод.

И с этим, глядя на происходящее, трудно не согласиться. Как и с тем, что большинство протестующих участников для организаторов всего лишь расходный материал.

ЕСЛИ КАК ПРЕСТУПНИК

Практически с начала недели устроители беспорядков стали продвигать относительно новую идею – деанонимизацию сотрудников полиции, пресекавших попытки превратить акцию в минувшую субботу в бойню с жертвами. Группа активистов активно вовлекает в этот процесс «хомячков», которые, наверное, и не подозревают, что совершают самое настоящее уголовное преступление, каким является раскрытие персональных данных. А уж вкупе с угрозами членам семей полицейских (и примеры уже есть), в том числе и несовершеннолетним, к чему они активно призывают, тут уже двумя годами лишения свободы вряд ли можно будет отделаться.

- Это – проба сетевого психологического воздействия, попытка оказать давление на полицейских, чтобы снизить степень ответного силового давления. Точно такое же, правда, немного иного масштаба, было и во время событий на Болотной, когда многих известных людей принуждали поддержать протсетующих или, наоборот, отказаться от своих ранее высказанных слов под таким давлением, - напоминает политолог Михаил Ковалев, эксперт в области интернета и социальных сетей. Впрочем, какой эффект будет иметь такое давление, желаемый или противоположный, он сказать затрудняется, поскольку даже разные сети – «это разные миры». Не говоря уже об офлайне.

- Деанонимизация – это абсолютно фашистские, бандеровские способы. Так в нацистской Германии помечали двери домов и квартир, где жили евреи, чтобы потом можно было безошибочно их уничтожить, - более радикален в своих оценках Матвейчев. - Можно констатировать, что в этой части наши новые «поборники демократии» являются просто последователями нацистов.

В любом случае, симпатии полиции к участникам акции такие их действия явно не добавят. Кстати говоря, многие из тех, что сейчас с упоением вычисляют ОМОНовцев и обычных полицейских, пребывают в ничем не обоснованной уверенности, будто укрывшись под абстрактными никами и псевдонимами, сами они останутся анонимными. Несколько уголовных дел в отношении уже идентифицированных провокаторов с успехом опровергают эту их уверенность. А на том маршруте, куда в субботу зовет сейчас своих сторонников Любовь Соболь, камер в разы больше, чем было на Тверской и ее окрестностях. И ведь очень многие из них встроены в систему идентификации.

Если же посмотреть на всю картину в целом, то полотно, которое проступит через отдельные сочные мазки краски вряд ли обрадует кого-либо из обычных граждан. Все, к чему призывают организаторы является нарушением закона. Препятствование работе избиркома – нарушение закона. Регистрация всех кандидатов без проверки подписей – нарушение закона. Участие в несогласованном митинге – то же самое. Перекрытие дорог - - из этой же серии. Вовлечение несовершеннолетних – тоже нарушение закона, не говоря уже о нападениях на полицейских.

И, по аналогии с известным английским тестом, пусть и шуточным, «если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, утка и есть», можно сказать, что, если люди думают, как правонарушители, ведут себя как правонарушители, призывают к правонарушениям, то они ими и являются. Понятно, что преступником у нас человека может назвать только суд. Но вот если все свидетельствует, что вместо «политической акции за свободу выбора» готовится спланированное преступление, то не стоит обольщаться, будто государство оставит это без внимания. И в любом цивилизованном обществе реакция на подготовку преступления может быть только одной – суд и наказание.

Это вам в любых «европах» подтвердят.