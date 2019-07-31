2019-07-31T17:44:10+03:00
Наука

Российский грузовой космический корабль "Прогресс" стыкуется с МКС: Прямая трансляция

Корабль доставил на МКС 420 кг воды, более тонны топлива, а также 50 кг сжатого газа в баллонах [видеотрансляция с 17.45]
Марина ВЕНЦОВА
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12". Фото: РКК "Энергия"/ГК "Роскосмос"Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12". Фото: РКК "Энергия"/ГК "Роскосмос"
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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-12", который ранее в среду был запущен с Байконура на ракете-носителе "Союз-2.1а", стыкуется с Международной космической станцией (МКС).

Планируется, что сближение будет проходить по двухвитковой схеме. Причаливание "грузовика" к стыковочному модулю "Пирс" будет выполнено в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами (ЦУП) и российских участников экипажа МКС.

Корабль "Прогресс" должен доставить на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого газа в баллонах. Кроме того, отмечается, что в укладке грузового отсека находится научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены.

Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию стыковки "Прогресс МС-12" с МКС.

Космический корабль Прогресс стыкуется с МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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