Сергей Пикин: Спор по газу Киева и Москвы в принципе не должен существовать!

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал «КП» иск на 5,2 млрд, который «Нафтогаз» Украины подал на Россию в Трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

- На какие газовые активы в Крыму Украина сегодня пытается претендовать, обращаясь в международный суд в Гааге?

- У украинцев были газовые хранилища в Крыму и месторождения по добыче газа на шельфе на западе полуострова. Их оценки основываются на собственных представлениях об их рыночной стоимости. Там, действительно, были реальные разработки газа.

- На чем конкретно основана оценка «Нафтогазом» своего ущерба за последние пять лет?

- Возможно, на их представлениях о жизни. Они могли оценить свои крымские активы образца 2014-го года по балансовой стоимости.

Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Что Россия может и должна противопоставить этому иску?

- Да ничего не надо противопоставлять! Мы же не принимаем эту подведомственность всерьез? И почему этот спор рассматривается в Гааге? Он в принципе не должен существовать — мы просто не признаем подобных споров.

- Не признаем на каких основаниях?

- Есть спор Газпрома и «Нафтогаза» — вокруг договоров транзита и договоров на поставку голубого топлива. Где может идти речь о соблюдении или нарушении контрактных обязательств. И там прописано, что в случае чего, все рассматривается в Стокгольмском суде. Хорошо— вот тут никто вопросов не имеет ! Кроме как вопросов к самому решению суда.

- Но Украина обращается не Стокгольм — в Гаагу?

- Да, и почему они сейчас рассматривают это вопрос в Гааге? Чем то напоминает дело ЮКОСа, когда бывшие акционеры подали в суд на РФ — тоже в Гааге. Но мы и тогда не признавали те решения, и сейчас не признаем.

- Этот иск для России не очень существенен?

- Они там в Гааге могут разные решения вынести А потом на основе этих решений могут быть разные... преследования. Как по делу ЮКУОСа — когда пытались наладить расчеты на разное имущество России за рубежом...

- Здесь спор экономический или политический?

- Тут спор больше политический. Он о принадлежности Крыма. Добыча газа шла на шельфе на западе полуострова, есть также крымские газопроводы и газохранилища.

- Но это же около-политическая вещь?

- Решение может быть принято не в пользу России в Гаге. Все, что можно выжать из этой ситуации, украинцы пытаются получить...

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