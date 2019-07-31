2019-07-31T17:52:33+03:00
В мире

Сергей Пикин: Спор по газу Киева и Москвы в принципе не должен существовать!

Эксперт считает, что подобный вопрос не должен рассматриваться в Гааге
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Табличка у главного офиса "Нафтогаз Украина" в Киеве.Табличка у главного офиса "Нафтогаз Украина" в Киеве.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал «КП» иск на 5,2 млрд, который «Нафтогаз» Украины подал на Россию в Трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

- На какие газовые активы в Крыму Украина сегодня пытается претендовать, обращаясь в международный суд в Гааге?

- У украинцев были газовые хранилища в Крыму и месторождения по добыче газа на шельфе на западе полуострова. Их оценки основываются на собственных представлениях об их рыночной стоимости. Там, действительно, были реальные разработки газа.

- На чем конкретно основана оценка «Нафтогазом» своего ущерба за последние пять лет?

- Возможно, на их представлениях о жизни. Они могли оценить свои крымские активы образца 2014-го года по балансовой стоимости.

Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Что Россия может и должна противопоставить этому иску?

- Да ничего не надо противопоставлять! Мы же не принимаем эту подведомственность всерьез? И почему этот спор рассматривается в Гааге? Он в принципе не должен существовать — мы просто не признаем подобных споров.

- Не признаем на каких основаниях?

- Есть спор Газпрома и «Нафтогаза» — вокруг договоров транзита и договоров на поставку голубого топлива. Где может идти речь о соблюдении или нарушении контрактных обязательств. И там прописано, что в случае чего, все рассматривается в Стокгольмском суде. Хорошо— вот тут никто вопросов не имеет ! Кроме как вопросов к самому решению суда.

- Но Украина обращается не Стокгольм — в Гаагу?

- Да, и почему они сейчас рассматривают это вопрос в Гааге? Чем то напоминает дело ЮКОСа, когда бывшие акционеры подали в суд на РФ — тоже в Гааге. Но мы и тогда не признавали те решения, и сейчас не признаем.

- Этот иск для России не очень существенен?

- Они там в Гааге могут разные решения вынести А потом на основе этих решений могут быть разные... преследования. Как по делу ЮКУОСа — когда пытались наладить расчеты на разное имущество России за рубежом...

- Здесь спор экономический или политический?

- Тут спор больше политический. Он о принадлежности Крыма. Добыча газа шла на шельфе на западе полуострова, есть также крымские газопроводы и газохранилища.

- Но это же около-политическая вещь?

- Решение может быть принято не в пользу России в Гаге. Все, что можно выжать из этой ситуации, украинцы пытаются получить...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нафтогаз» попросил суд Гааги взыскать с России более 5 миллиардов долларов

Украинская компания оценила свои убытки от потери активов в Крыму (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Чаевые официанту можно будет оплатить при помощи банковской карты
В Госдуме предложили запретить аренду лесов иностранными компаниями
Столтенберг заявил о готовности НАТО к миру без ДРСМД
В Минобороны создан оперативный штаб по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае
ФСБ пресекла деятельность группы, легализовавшей более 2 тысяч мигрантов в Москве
Экс-гендиректору Audi предъявлены обвинения по делу о дизельном скандале
Минкульт Украины подтвердил ликвидацию Киевского патриархата
В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах
Зеленский не принял в подарок свой бюст
Шварцнегер, Сталлоне и Лунгрен заявили, что не планируют стареть
Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с Байконура
Почти 70% россиян предпочитают карьеру семье
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров
Появилось видео, как пьяный актер московского театра Павел Ботвиновский громит машину таксиста
Названы самые популярные направления внутреннего туризма этим летом
В интернете стал вирусным ролик с котиком, который пытается напиться из стиральной машинки
Курс евро на 1 августа превысил 70 рублей
МИД призвал Twitter разблокировать аккаунт посольства России в Сирии
Южная Корея призвала возобновить переговоры по денуклеаризации КНДР
Яндекс.Драйв начал выявлять агрессивное вождение среди пользователей
Трамп объяснил свои посты в Twitter желанием защититься от нападок СМИ
Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию слив, персиков и яблок из Китая
Рябков рассказал, как Москва ответит на размещение Вашингтоном ракет, запрещенных ДРСМД
В США пенсионерка покормила соседских кошек и попала в тюрьму
Захарова ответила на озабоченность Парижа митингами в Москве
Правительство выделило 10 миллиардов на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи
Шаманы вызовут дождь на горящий лес в Сибири
Кремль прорабатывает визит Путина на юбилей победы на Халхин-Голе в Монголии