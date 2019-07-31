Геннадий Онищенко - о гибели десятков наших туристов в Турции: Хочешь вернуться живым? Сходи перед поездкой к доктору. А на отдыхе забудь про алкоголь и обжорство

- Геннадий Григорьевич, наш консул в Турции выступил по поводу курортов Антальи, где за сезон гибнут десятки российских туристов. Ваша версия, почему мы теряем людей?

- Моя версия высказывалась задолго до этого выступления консула.

Я на протяжении многих лет предупреждаю наших граждан о том, что выезжать на отдых, а отдых – это, прежде всего, способ поправить свое здоровье после трудового или учебного года, - нужно с оглядкой на его целесообразность.

Целесообразность - не туристическую, а именно - с точки зрения влияния на здоровье. То, что заявил наш консул, лишний раз подтверждает мое убеждение, что резкая смена климата, резкая смена часовых поясов, резкое изменение образа жизни, особенно у пожилых людей, не идет на пользу здоровью. Плюс еще нередки случаи злоупотребления алкоголем.

- Шведский стол, кстати, стимулирует переедание…

- Это, безусловно, тоже имеет место и влияет на здоровье не лучшим образом. И базируется на крайне низкой культуре питания и отсутствии понимания здорового образа жизни у многих наших людей.

- И что же делать, чтобы отдых на турецких морях не стал последним в жизни?

- Есть простой принцип: если ты едешь куда-то, тем более из умеренного климата - в жаркий, если тебе достаточное количество лет или ты молодой человек, но у тебя проблемы с сердечно-сосудистой системой, с почками, с эндокринной системой, - то обязательно нужно консультироваться со своим доктором.

Я призываю наших людей взять за правило отдыхать в той климатической зоне, в которой вы постоянно проживаете. Это для вас будет гарантией того, что адаптационного стресса не будет, вы сразу вступите в зону активного отдыха, а не замучаете организм привыканием к жаре.

Второе правило: не злоупотреблять алкоголем, а еще лучше – вообще забыть о спиртном, о других вредных привычках. Это дополнительная нагрузка на и без того находящийся в состоянии стресса организм.

Надо помнить: здоровье человека - это, прежде всего, предмет его собственной заботы.

Социализм с его бесплатной системой здравоохранения многих из нас, к сожалению, приучил к мысли, что за все в ответе у нас - государство. Оно вам и здоровье, и нормальную жизнь обеспечит. Вы только ведите себя хорошо.

Но, на самом деле, это не так. Здоровье каждого – прежде всего в его собственных руках. Может быть, хотя бы новое поколение уже будет это понимать и более бережно относиться к своему организму.

С одной стороны – замечательно, что мы имеем возможность выезжать в разные страны, с другой – надо понимать, что - если уж куда-то ехать, то лучше выбирать выверенные, адаптированные к себе программы.

- Но ведь есть же страховки, которые должны помочь решать проблемы со здоровьем туристов, если они возникают во время отдыха или путешествия.

- Я думаю, мы должны обратиться сейчас и к страховым агентствам, чтобы они тоже ответственно подходили к своим обязанностям и ставили клиентам определенные условия: если ты не соблюдаешь такие-то правила, находясь в Анталье или на Карибах, - то мы тебе не будем выплачивать бонус .

- Как это? Например?

- Например, предупреждение о злоупотреблении алкоголем или рискованными развлечениями. Этот инструмент мог бы сыграть позитивную роль в том, что происходит.

А нашему консулу спасибо. Надеюсь, что после таких - несвойственных дипломатам откровений - наши граждане все-таки задумаются и будут отдавать предпочтения нашим родным курортам и базам отдыха.

- У нас жители Якутии должны там же и отдыхать?

- Нет, они могут вполне поехать куда-нибудь в умеренную зону.

- В Норвегию? Там дорого.

- Дороговизна тоже играет свою роль. Но когда мы с вами говорим о здоровье и жизни, вопросы дороговизны звучат несколько цинично. Так вот, надо все взвесить. Мы же не кусок колбасы покупаем сегодня и отдаем предпочтение более дешевому, а ставим на карту свое существование.

- Я понял, главное – не забыть проконсультироваться с докторами.

- Верно! И приучать себя к здоровому образу жизни. И еще – не гоняться за острыми ощущениями в ущерб безопасности. А то наши туристы порой любят погорячее: вот когда в Египте был переворот, так наши любопытные «охотники за адреналином» ходили смотреть на митинги и народные волнения как на бои гладиаторов. Германия, Великобритания своих туристов вывезла, а нашим - нравилось…