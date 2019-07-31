2019-07-31T19:04:01+03:00
Общество

Из Амстердама с любовью: в Россию нагрянет “Марокканская мафия”

1 августа в онлайн-кинотеатре ivi стартует показ нашумевшего голландского сериала
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Парни с окраин, разборки дилеров и месть мафии, б ез сомнения, создатели сериала “Марокканская мафия” не пощадили чувств туристов, для которых уютный Амстердам ассоциируется с каналами, велосипедами и тюльпанами, и показали город, о котором не прочитаешь в путеводителе. По словам режиссера Бобо Боерманса, проект основывается на реальных событиях, и убийства, совершенные членами так называемой “марокканской мафии”, вызвали волну негодования в Нидерландах и особенно в Амстердаме, его родном городе.

Возможно, и по этой причине голландские зрители встретили сериал с большим интересом, а пресса назвала его лучшим криминальным сериалом, когда-либо снятом в Нидерландах.

Боерманс утверждает, если раньше торговлей наркотиками в столице Голландии занимались обычные барыги, то сегодня их место заняли беспощадные молодые бандиты, которые, не задумываясь, ради выгоды уничтожают всех на своем пути:

- Мы взяли за основу бестселлер "Марокканская мафия" Вутера Ламанса и Марижена Шрайвера (эту книгу чаще всего крадут у нас в книжных магазинах) и решили глубже исследовать проблему. Нам хотелось показать тайную жизнь, скрытые конфликты между группировками и их импульсивные решения. Мы попробовали создать мрачный, но в то же время необычный криминальный сериал, показать события бескомпромиссным и выразительным способом. И, конечно, мы очень рады успеху сериала в нашей стране.

«Безжалостные. Амбициозные. Опасные» - этот слоган фильма максимально точно характеризует его героев - друзей детства, которые выросли на окраинах Амстердама, четко усвоили главные правила в торговле кокаином и преуспели в этом деле настолько, что стали одними из самых важных звеньев в преступной сети. Но после попытки сорвать важную и рискованную сделку между друзьями разгорается настоящая война, в которую оказываются вовлечены не только главари, но и рядовые дилеры, друзья и семьи.

Расследовать происходящую в городе мафиозную войну берется парочка репортеров - опытный ветеран журналистики Рейн и его молодой коллега Маттис. Через восемь убедительных эпизодов каждый из героев фильма - от молодых бандитов до журналистов - оказывается втянут в цикл преследований и мести, а зрители получают возможность не только увидеть захватывающую криминальную драму, но и открыть для себя те грани Амстердама, о существовании которых они, возможно, и не подозревали.

Главные роли в сериале исполнили голландские актеры Ахмед Аккаби, Насридин Дхар, Мандела Ви Ви, Нора Эль Коссур и Даан Шуурманс. Посмотреть “Марокканскую мафию” можно с 1 августа в онлайн-кинотеатре ivi по подписке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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