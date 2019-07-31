2019-07-31T20:39:55+03:00
Наука

Открытие ученых: самые ценные сотрудники получаются из бездельников

Чтобы сохранить высокую продуктивность, работники должны время от времени предаваться «ничегонеделанью»
Ярослав КОРОБАТОВ
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Ученые рассказали, как правильно ничего не делать на работеУченые рассказали, как правильно ничего не делать на работеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Для работодателя нет более оскорбительного зрелища нежели вид праздно шатающегося сотрудника. Ведь с его точки зрения в этот момент бездельник с наглой улыбкой запускает руку боссу прямо в карман. Поэтому, чтобы не раздражать сильных мира сего? работники время от времени создают видимость бурной деятельности. Например что-то озабоченно ищут в компьютере, хотя на самом деле они ничего не делают. И не потому что порок так глубоко пустил корни в их сердцах, а потому что физически невозможно интенсивно работать на протяжении 8-часового рабочего дня. Нужны перерывы, возможность переключиться, а если ты приляжешь на диванчике в разгар рабочего дня, то автоматически попадешь в категорию неблагонадежных. Так думают подавляющее большинство работников и вынужденно имитируют трудовой «оргазм» на рабочем месте.

- Все это предрассудки, - считает доктор психологии Университета Центрального Ланкашира (Великобритании) Сэнди Манн, автор бестселлера «Наука о скуке». - Если вы хотите быть ценным сотрудником, то время от времени должны заставлять себя бездельничать. Именно заставлять! Потому что наша культура поощряет труд и осуждает леность. Предаться «ничегонеделанью» значит переступить через моральный запрет. Поэтому многие люди, не смотря на хроническую усталость, продолжают подстегивать себя и в результате, согласно опросам, 44 процента работающих американцев признались, что ощущают профессиональное выгорание.

Избежать этого можно с помощью «прививок» праздности. Задача - освободить свой мозг от рутины, избавиться от привычки занимать себя «чем-то полезным». Вы можете просто уставиться в окно и разглядывать прохожих, бесцельно бродить по улицам или просто мечтать.

- Фокус в том, что даже когда вы ничего не делаете, мозг продолжает обрабатывать загруженную в него информацию, и в минуты праздности к нам часто приходят озарения, - говорит Руут Верховен, социолог из Университета Эразма в Роттердаме. - Это происходит потому что во время безделья мозг использует не занятые «вычислительные мощности» для решения трудных задач. Поэтому такие паузы в работе важно брать людям творческих профессий, чтобы сохранить креативность.

Согласно исследованиям, Сэнди Манн потери от сокращения рабочего времени вы с лихвой наверстаете за счет повышения продуктивности своей работы. Остается проверить это утверждение на практике.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Как правильно ничего не делать

1. Отведите для безделья специальные временные окна в своем рабочем расписании. У каждого человека свои пики активности. Кто-то сворачивает горы в первые утренние часы. А кому-то наоборот надо раскочегариться. Определите, в какие часы ваша работа наименее эффективна и устраивайте себе перерывы, чтобы прогуляться или просто отключиться и посмотреть в окно.

2. Не позволяйте угрызениям совести испортить себе святые минуты безделья. И уж тем более гоните прочь соблазн поработать в выходной или во время отпуска. Предаваться «ничегонеделанью» не значит уступить соблазну лени. Наоборот, именно в эти минуты вы накапливаете энергию для предстоящих трудовых свершений.

3. Не ждите от праздности мгновенных результатов. Надо привыкнуть к новому ритму жизни. Это как поход в спортзал, сначала будут болеть мышцы, и лишь потом вы почувствуете эффект.

4. Цифровая детосикация обязательна. В момент, когда вы решили поскучать, все гаджеты, телевизор, радио должны быть отключены, а книги и газеты убраны подальше. Вы должны абстрагироваться от окружающего мира. Иначе не сможете зачерпнуть сил из живительной пустоты. Лучше прогуляться, чем сидеть в офисе среди людей.

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Бытует мнение, что «горение на работе» делает ваш труд менее продуктивным. Так ученые Оксфордского университета выяснили, что четырехдневная рабочая неделя с тремя выходными днями, которую в порядке эксперимента ввели в 20 колл-центрах (в них работало 5 тысяч сотрудников) оказалась более эффективной. Повышение производительности труда на 8-12 процентов с лихвой компенсировало убытки от «потерянного» пятого дня (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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