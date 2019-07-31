В Японии Алина Загитова взялась за оружие

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 Алина Загитова продолжает свой визит в Японию. За это лето спортсменка уже в третий раз появляется в своей любимой зарубежной стране мира. И помимо участия в ледовом шоу The Ice, которое она посещала и год назад после победной Олимпиады 2018, у нее - немало активностей за пределами льда.

teamzagitova Алина Загитова на шоу в Японии

В частности, Алина просто нарасхват у японских телевизионщиков. Ее таскают на телесъемки, берут интервью. И вот на одном из шоу Алину Загитову разодели в настоящий самурайский образ, дав в руки меч. И она поразила всех японцев, совершив эффектный удар катаной по специально установленной бамбуковой стойке. Этот образ и кадр с ударом вызвал просто бурю восторга и у всех фанатов фигуристки в России.

teamzagitova Ну очень красивая Алина

"Вооружена и опасна!", "Алина в пух и прах разнесет конкуренток", "Алина даже здесь закусывает губу как на сложных каскадах" - обсуждают короткий видеоролик в крупнейшем фан-сообществе фигуристки Teamzagitova ее болельщики.

teamzagitova Я немного похожа на самурая сказала Алина Загитова

Стоит отметить, что в России Загитову можно будет вживую всем желающим увидеть через месяц - 7 и 8 сентября в "Лужниках" на Малой спортивной арене пройдут контрольные предсезонные прокаты сборной России. В них примут участие абсолютно все спортсмены из главной команды страны, в том числе - Загитова и Медведева.

Напомним, в прошлом сезоне для Алины Загитовой произошло немало нового. Она после победы на Олимпиаде уверенно начала новый сезон. Выиграв два этапа серии Гран-При, фигуристка попала в финал. Где она заняла третье место. Однако затем после неудачного выступления на чемпионате России она "со скрипом" попала в сборную страны на чемпионат Европы. На этом турнире Алина стала лишь второй, уступив Софье Самодуровой. Но зато чуть позже фигуристка "взяла свое" на чемпионате мира. Она победила на турнире в Сайтаме весной этого года и к 16 годам выиграла все возможные турниры в фигурном катании - чемпионат Европы, мира, финал Гран-При и Олимпиаду 2018.