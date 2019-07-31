2019-07-31T22:43:53+03:00
Спорт

В Японии Алина Загитова взялась за оружие

На эфире одного из телешоу фигуристка совершила эффектный удар самурайским мечом [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Фигуристка приехала на очередное ледовое шоу, но она у японцев просто нарасхват.Фигуристка приехала на очередное ледовое шоу, но она у японцев просто нарасхват.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 Алина Загитова продолжает свой визит в Японию. За это лето спортсменка уже в третий раз появляется в своей любимой зарубежной стране мира. И помимо участия в ледовом шоу The Ice, которое она посещала и год назад после победной Олимпиады 2018, у нее - немало активностей за пределами льда.

teamzagitovateamzagitova
Алина Загитова на шоу в Японии
1615 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В частности, Алина просто нарасхват у японских телевизионщиков. Ее таскают на телесъемки, берут интервью. И вот на одном из шоу Алину Загитову разодели в настоящий самурайский образ, дав в руки меч. И она поразила всех японцев, совершив эффектный удар катаной по специально установленной бамбуковой стойке. Этот образ и кадр с ударом вызвал просто бурю восторга и у всех фанатов фигуристки в России.

teamzagitovateamzagitova
Ну очень красивая Алина
2737 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Вооружена и опасна!", "Алина в пух и прах разнесет конкуренток", "Алина даже здесь закусывает губу как на сложных каскадах" - обсуждают короткий видеоролик в крупнейшем фан-сообществе фигуристки Teamzagitova ее болельщики.

teamzagitovateamzagitova
Я немного похожа на самурая сказала Алина Загитова
4252 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Стоит отметить, что в России Загитову можно будет вживую всем желающим увидеть через месяц - 7 и 8 сентября в "Лужниках" на Малой спортивной арене пройдут контрольные предсезонные прокаты сборной России. В них примут участие абсолютно все спортсмены из главной команды страны, в том числе - Загитова и Медведева.

Напомним, в прошлом сезоне для Алины Загитовой произошло немало нового. Она после победы на Олимпиаде уверенно начала новый сезон. Выиграв два этапа серии Гран-При, фигуристка попала в финал. Где она заняла третье место. Однако затем после неудачного выступления на чемпионате России она "со скрипом" попала в сборную страны на чемпионат Европы. На этом турнире Алина стала лишь второй, уступив Софье Самодуровой. Но зато чуть позже фигуристка "взяла свое" на чемпионате мира. Она победила на турнире в Сайтаме весной этого года и к 16 годам выиграла все возможные турниры в фигурном катании - чемпионат Европы, мира, финал Гран-При и Олимпиаду 2018.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Администрация США получила информацию о смерти сына Усамы бен Ладена
Американский истребитель F/A-18E разбился в Калифорнии
В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу МН17
Михаил Ефремов прокомментировал арест коллеги за ролик с пьяным гаишником
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Совбез ООН проведет 1 августа экстренную встречу по ракетным испытаниям КНДР
Бари Алибасов не собирается подавать в суд на производителя «Крота»
МЧС: угрозы населенным пунктам в Сибири из-за пожаров нет
В Белом доме назвали конструктивными торговые переговоры с Китаем
Мультсериал «Маша и Медведь» сделал рекорд в 4 млрд просмотров на YouTube
Минприроды РФ предлагает выделить из резервного фонда правительства до 3 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров
Последний день июля стал самым холодным за месяц
Комитет Сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока - 2"
Автоэксперт оценил упрощение процедуры получения автомобильных номеров
Президент подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири
Грузинский лари обновил новый антирекорд
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Чаевые официанту можно будет оплатить при помощи банковской карты
В Госдуме предложили запретить аренду лесов иностранными компаниями
Столтенберг заявил о готовности НАТО к миру без ДРСМД
В Минобороны создан оперативный штаб по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае
ФСБ пресекла деятельность группы, легализовавшей более 2 тысяч мигрантов в Москве
Экс-гендиректору Audi предъявлены обвинения по делу о дизельном скандале
Минкульт Украины подтвердил ликвидацию Киевского патриархата
В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах