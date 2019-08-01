Поиск жениха-иностранца: Турецкий муж-гастролер, немец-зануда или жадный француз?

Есть два возраста, когда невыносимо хочется замуж - в 20 и 30 лет (позже, наверное, тоже, но я еще не знаю). И чем ближе 30, тем серьезнее я задумывалась, где бы раздобыть нормального жениха. Отчаявшись, регистрируюсь на популярном ресурсе для знакомств (это был Тиндер, но только тс-с-с - никому не говорите). Выбираю платный аккаунт, чтобы заранее отсеять менеджеров и продавцов-консультантов. И начинаю ждать… Лайки посыпались сразу, быстро перевалив за 700. Неплохо для первых суток. Но среди тех, кому нравилась «миниатюрная блондинка, циничная и романтичная» (как было написано у меня в анкете), оказались одни иностранцы. Может, потому я и не замужем, что предназначена принцу заморскому? Сейчас проверим.

«ДИТЯ И ФЕМИНИСТКА»

Итак, он звался Стефаном. Такой весь благородный из себя француз. Убеленный сединой. По анкете - 48 лет. Но на встрече выяснилось - слегка за 60.

У Стефана оказался неплохой русский. Его он выучил, работая консультантом в российском банке. Все свидание в недорогом московском ресторане Стефан на чем свет ругал собственного президента Макрона, восхищался русскими женщинами и убеждал меня, что в России французское вино - изрядная дрянь. В разговор он постоянно вплетал фразы «моя маленькая девочка» и «ты еще плохо знаешь эту несправедливую жизнь». От которых под конец вечера меня уже тошнило.

Когда принесли счет, Стефан отвратительно поцокал языком, поглядев на цифры. Сумма была не космическая, я могла бы сама оплатить ее без ущерба для бюджета. Но расплачиваться француз не спешил.

- Может, разделим счет? - предложила я, не выдержав.

- Феминистка! - выпалил Стефан, сверкнув глазами. - Знай: французы всегда платят за дам.

Знала бы я, какие еще более причудливые мужчины поджидали меня впереди…

БИЛЕТ ПО РАСЧЕТУ

Второго звали Тим. 36-летний немец-полиглот, поклонник йоги и здорового образа жизни - прожженный зожник, короче. Подходящий персонаж - и языковых проблем не будет, и на алкоголь семейные деньги не спустит.

В анкете говорилось, что он не ищет случайного секса, а настроен решительно: только семья, только дети. Но не тут-то было.

- Приезжай ко мне, - сразу предложил Тим. Одно это должно было меня насторожить. Но решительность немца подкупала и обезоруживала. В Тиндере местоположение моего собеседника было скрыто, поэтому я наивно решила, что речь идет о Москве.

- Глупышка! Жду тебя в Германии! Покажу Мюнхен! - Оказалось, что Тим искал именно русскую, немки слишком практичны для него.

- Легко, - согласилась я. - С условием - оплатишь билеты.

После этой фразы все пошло насмарку. Тим, будто рыночный торговец, запросил мои фото в разных ракурсах. Словно ему было важно понять: а не прогадает ли он, если потратится на билеты? Участвовать в игре «У нас - товар, у вас - купец» мне не захотелось, поэтому я предпочла уйти от немца по-английски - молча. И с легкой злобой удалила наш совместный чат.

Следующий жених был еще скорострельнее!

КОМАНДИРОВАННЫЙ НЫТИК

Это был так называемый гастролер. Мужчина, который, собираясь в командировку или путешествие, прописывает в своей анкете даты, когда будет в России. Таких можно пролистывать - толку от них ноль.

Но число принцев из Европы оказалось несопоставимо с количеством горячих командированных женихов из Турции (большинство заняты в России в строительном бизнесе). Встречаться с турком я не хотела, но исключением стал интеллигентный 30-летний Эрен. Красивый, как фотомодель. Но вскоре выяснилось: вся красота его - фигня по сравнению с постоянным нытьем. Он то и дело жаловался: плохая погода, пробки, метро. За что был стремительно удален из программы - очень удобно, кстати…

ЛЮБИТЕЛЬ СЛАВЯНОК

48-летний Джош из Сан-Франциско - мужик под два метра ростом, накачанный и бритый налысо - пригласил меня в дорогой ресторан в «Москва-Сити».

- Моя бывшая девушка - украинка. У нас были прекрасные отношения, отличный секс, но ей этого было мало - она хотела замуж и родить детей! - с ужасом рассказывал он мне. - Я говорил: «Если поженимся, то я не смогу путешествовать. Брать всю семью в поездку слишком накладно». И мы расстались.

- Я тоже хочу семью и детей, - уточнила я.

- У тебя есть работа. А она хотела сидеть дома.

Прощаясь, полез целоваться и очень удивился, когда наткнулся на стену непонимания.

- У меня завтра заканчивается аренда квартиры, - решил зайти с другой стороны американец. - Можно я у тебя поживу неделю?

О-о-о, вот это заход, как у студента-первокурсника!

- Боюсь, это не понравится моему папе. Хотя, если ты поможешь ему выкопать картошку на даче, он будет не против.

После этой шутки я думала, что больше никогда не увижу Джоша, но как бы не так. На днях он вновь написал: мол, отправляется в путешествие по России. Боится, что без меня не справится. Может, это судьба?

P.S. Похоже, что нет. Моя судьба - написать заметку по просьбе редактора, узнавшего, как я искала свое счастье с заграничным принцем...

Мария: - Любовное зелье так и не пригодилось: достойного кандидата не нашлось!Фото: Мария БЕРК

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Валентина ЗАКОЦОЛА, профессиональная сваха:

С зарубежными принцами нужно долго и кропотливо работать

- Все приложения для знакомств создавались с одной целью - флирт и мгновенный секс. Всего 1 - 2% людей находят в сети свою половину. Если вы все-таки поставили себе цель таким образом найти партнера, то это процесс не одного дня и даже не одного месяца. Так что запаситесь терпением.

При знакомстве и с русскими, и с иностранцами девушке следует действовать почти как мужчина. Меньше обращать внимание на внешность, четко формулировать свои запросы (социальный статус партнера, уровень его дохода) и устанавливать жесткие возрастные рамки (лучше, чтобы мужчина не был старше вас более чем на 10 лет). Затем следует первой начинать общение, просить номер телефона и сразу договариваться о встрече. Уже на первом свидании можно понять, подходит вам человек или нет.

С иностранцами довольно сложно строить отношения по одной простой причине - у них другой менталитет. Они совершенно иначе смотрят на мир. Да, заморский принц может красиво говорить, водить по дорогим ресторанам, но он будет не таким теплым по духу, как русский.

С иностранными женихами нужно долго и кропотливо работать. Если вы уже нашли подходящий объект воздыхания, то на первом свидании вы поймете, сходитесь ли вы с ним по физике и химии, на втором - узнаете человека ближе, на третьем - поймете, готовы идти с ним дальше или нет. Если готовы, то вам обязательно стоит получше узнать культуру той страны, откуда родом ваш иностранный знакомец, и красиво преподносить свою. И чем лучше вы это будете делать, тем притягательнее будете для мужчины.