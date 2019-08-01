Девушка-психолог и ужасный маньяк

И снова юные блондинки оказываются и экспертами, и мишенью для маньяков. ТВ Центр, премьера сериала «Кто ты?». Уже никого не смущает, что психотерапевтом оказывается барышня лет двадцати пяти. Она как бы знает, что кроется за проблемами человека в 40, 45, 50. Она об этом читала. Где-то в учебниках. Правда, за чтением таких героинь никто и никогда не отлавливал даже в кино.

Господа, мне уже много лет, и я помню девяностые. Мы все смеялись, когда приходили в кино посмотреть на очередного Джеймса Бонда и Кристмас Джонс в исполнении чудесной красотки - актрисы Дэниз Ричардс. Доктор физико-технологических наук. Специалист-атомщик. Ага. Или гениальная дама в исполнении Элизабет Шу в фильме «Святой», разработавшая технологию самой дешевой в мире энергии. Теперь каждая девушка с дипломом становится в три секунды человеком, который разгадывает все преступления, просто пошевелив бровями.

Брови удались. Ноги удались. Потом маньяк подтянулся. Все, как мы любим, но на много серий. Однако бесит другое. Женский детектив сегодня - это история про то, как истеричные беспомощные девушки самостоятельно раскрывают преступления, потом где-то ползают с кляпом во рту, и тут подтягивается глуповатый, но славный герой их романа, служащий в полиции или работающий детективом. То есть они еще не знают, что он герой их романа, гордо отвечая на вопросы этого странного дядьки, озабоченного их безопасностью, в стиле: «Все хорошо, милый». Или: «Не ваше дело, мужлан». И каждый раз именно в этот момент местная блондинка машет завязанным на макушке хвостом, но не сообщает про свои проблемы с маньяками, поскольку обижена на то, что ее мачо общается с бывшей женой. Она же умная. Она ж за границей образование получила.

И вот начинаешь скучать по тому времени, когда Стивен Сигал вытаскивал из торта какую-то плейбойскую грудастую мисс, бегал по кораблю и всех спасал. И когда девица искренне верещала при виде опасности, а потом перезаряжала автомат. Милые сценаристки, пожалуйста! Хватит уже рассказывать про юниц, которые могут переплюнуть суперменов и полицию. Особенно с помощью истерик, охов-вздохов и «как бы милых» огрехов. Достало уже. Джеймса Бонда на вас нет, физики-ядерщицы. И Брюса Уиллиса. Ведь спасли бы мир пацаны, пока вы на бывшую жену потенциального бойфренда пялитесь?

«Кто ты?». Четверг, 20.05, ТВЦ.