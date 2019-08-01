Екатерина Климова показала подросшую красавицу дочку

Екатерина Климова – не только прекрасная актриса, но и мама четверых очаровательных детей. Старшей дочери звезды уже исполнилось 17 лет: Елизавета выросла настоящей красавицей. 41-летняя Екатерина все чаще выходит вместе с Лизой в свет и публикует совместные снимки с наследницей. Минувшим вечером актриса поделилась в Инстаграме свежей фотографией дочки. На фото мать и дочь выглядят как сестры, к тому же Елизавета копирует стиль одежды мамы, и это тоже добавляет сходства.

Екатерина вместе с Лизой отправились в Санкт-Петербург на венчание друзей. Ради этого события Климова и ее дочь нарядились в красивые кружевные платья, сшитые специально для торжества. Лиза в своем голубом полупрозрачном платье выглядела восхитительно, Екатерина же выбрала для праздника друзей розовое кружево. Актриса рассказала, что платя были сшиты без единой примерки.

- Очень это удобно - быть одного размера с дочерью, - пошутила звезда.

klimovagram Очень это удобно быть одного размера с 17 летней дочерью

Дочь Лизу Екатерина родила от своего первого мужа - бизнесмена Ильи Хорошилова. Климова ушла от него в разгар своего романа с актером Игорем Петренко. Чувства между ними вспыхнули на съемочной площадке. Екатерина разрывалась между двумя мужчинами, пока не поняла, что не может больше обманывать мужа. Климова забрала дочку и ушла к Петренко, они поженились в 2004 году. С Игорем Катя прожила вместе 9 лет, родив ему двоих сыновей — их брак казался вполне счастливым. Но пара рассталась в 2013 году, после того, как Екатерина изменила мужу. Климова и Петренко подали на развод.

Третьим мужем Екатерины стал актер Гела Месхи, с которым она познакомилась в августе 2013 года во время съемок сериала «Волчье сердце». Климова и Месхи поженились 5 июня 2015 года, тогда же стало известно о беременности актрисы. Их общая дочь Изабелла родилась 2 октября 2015 года. Супруги прожили вместе четыре года – они подали на развод в мае 2019-го. О причинах разрыва ни Гела, ни Екатерина не рассказывают.

Мама и дочка приехали к друзьям на венчание. Фото: Инстаграм.

К слову, с первым мужем Ильей Хорошиловым, отцом Лизы, Екатерина сохранила теплые отношения. Именно Климова познакомила Хорошилова с его нынешней женой – актрисой Еленой Бирюковой, звездой сериала «Саша+Маша». Катя и Лена играли в одном спектакле, и Екатерина пригласила подругу на день рождения дочки Лизы. Там Елена и познакомилась с Ильей. Брак Хорошилова и Бирюковой оказался вполне счастливым: в 2012 году у них родилась дочь Аглая.