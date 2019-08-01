Спартак — Динамо 3 августа 2019: прогноз на матч 4 тура чемпионата РПЛ

Столичные "Спартак" и "Динамо" проведут один из самых громких по афише футбольных поединков России в субботу, 3 августа. Встреча состоится на спартаковском стадионе и станет центральной в 4 туре первенства России. Эти две команды стартовали в целом равно в новом сезоне - по 4 очка после трех игр и места в середине турнирной таблицы.

Столичный "Спартак" прямо на старте нового сезона решил сделать немало перемен в команде. Клуб "разгрузился", продав бразильцев Луиса Адриано и Фернандо. Был взят немецкий полузащитник Андре Шюррле. В разработке - еще несколько трансферов. "Динамо" тоже усиляется на старте сезона. Но результаты пока что скромны и далеки от идеалов.

При этом, к очной встрече команды подходят по-разному. "Динамо" выиграло домашнюю встречу у екатеринбургского "Урала" 2:0, а вот "Спартак" в гостях уступил "Тамбову" со счетом 0:2 на поле стадиона "Саранск Арена".

Встречи "Спартака" и "Динамо" всегда являются яркими поединками в чемпионатах России по футболу. Эта игра должна стать центральной в 4 туре. Обе команды ищут себя на старте сезона, так что очная встреча - шанс заявить о себе и обрести уверенность на старте сезона. Учитывая форму команд, в этой игре должны быть голы. И в те и в те ворота.

Прогноз на матч 4 тура чемпионата РПЛ: поединок завершится результативной ничьей 2:2.