2019-08-01T07:55:24+03:00
Спорт

Расписание телетрансляций матчей 4-го тура РПЛ

Матчи 4 тура чемпионата РПЛ 2019/2020 пройдут 3-5 августа 2019 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Московское "Динамо" сыграет в 4 туре сезона против "Спартака" в гостях.Московское "Динамо" сыграет в 4 туре сезона против "Спартака" в гостях.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 3 августа, возьмет старт очередной тур чемпионата России по футболу. В четвертый игровой день нового сезона будет сыграно 8 встреч. Все начнется в Екатеринбурге с поединка Урал - Ростов. Финалом же всего станет игра Ахмат - Оренбург, которая состоится вечером в понедельник, 5 августа.

Центральный поединок тура - это игра между "Спартаком" и "Динамо" в Москве. Не отстает от них в крутости афиши и встреча "Зенита" с "Краснодаром" на стадионе на Крестовском острове. Эти две встречи будут идти друг за другом вечером в субботу. Достаточно яркой будет и игра в Казани. Резво стартовавший под началом нового тренера Романа Шаронова казанский "Рубин" примет на своем поле ЦСКА, который испытал некоторые проблемы на старте нового сезона.

Стало известно расписание телетрансляций матчей 4 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге 2019/2020.

Суббота, 3 августа

Матч Урал - Ростов, 13:45, Телеканал Матч Премьер Матч Крылья Советов - Локомотив, 16:25, Телеканал Матч Премьер Матч Спартак - Динамо, 18:25, Телеканал Матч Премьер

Матч Зенит - Краснодар, 20:55, Телеканал Матч ТВ, Матч Премьер

Воскресенье, 4 августа

Матч Тамбов - Арсенал, 16:25, Телеканал Матч Премьер

Матч Рубин - ЦСКА, 18:55, Телеканал Матч Премьер

Матч Сочи - Уфа, 21:15, Телеканал Матч Премьер

Понедельник, 5 августа

Матч Ахмат - Оренбург, 19:55, Телеканал Матч Премьер

ИСТОЧНИК KP.RU

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