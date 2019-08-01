2019-08-01T08:20:10+03:00
Спорт

Чемпион мира по футболу теперь будет играть за "Спартак", его представили под "Рамштайн"

Столичный клуб объявил о трансфере полузащитника Андре Шюррле из дортмундской "Боруссии"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Андре Шюррле перешел в "Спартак" из дортмундской "Боруссии" на правах аренды.Андре Шюррле перешел в "Спартак" из дортмундской "Боруссии" на правах аренды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Московский "Спартак" на старте сезона продолжает усиление своего состава. И теперь за "красно-белых" будет играть чемпион мира по футболу. 28-летний полузащитник Андре Шюррле перешел в столичный клуб на правах аренды.

- ФК «Спартак-Москва» и дортмундская «Боруссия» договорились о переходе в наш клуб на правах аренды атакующего полузащитника Андре Шюррле. Арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока, - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

В спартаковских соцсетях презентовали Шюррле очень эффектно - под трек "Рамштайн" Sonne. Причем, это был намек за час до официального объявления перехода немца в "Спартак".

Тайное представление новичка "Спартака" Андре Шюррле.

А в нарезке действий футболиста не упустили одного важного для спартаковских фанатов момента - голы Шюррле в ворота ЦСКА.

Herzlich Willkommen, Андре Шюррле!.

Андре Шюррле стал третьим в истории Премьер-Лиги чемпионом мира по футболу. До него первыми двумя были легендарный бразилец Роберто Карлос в "Анжи" и коллега Шюррле по золотой сборной-2014 Бенедикт Хеведес.

В своем личном Инстаграме Шюррле уже поделился первыми эмоциями от своего пребывания в Москве:

- Более чем счастлив оказаться в Москве, очень взволнован. Благодарен "Спартаку" за тёплый приём. Вперёд, "Спартак"!

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More than happy and excited to be in Moscow. Thank you @fcsm_official for the warm welcome Вперёд Спартак
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Отметим, что за свою карьеру Шюррле успел сменить немало команд. В разное время он играл за немецкие "Байер", "Вольфсбург", в Англии - за "Челси" и "Фулхэм", где провел последний сезон в аренде. С "Челси" выигрывал чемпионат Ангии, а с "Боруссией" и "Вольфсбургом" - Кубок Германии. В 2014 году он победил на чемпионате мира, а в великом полуфинале Бразилия - Германия именно Шюррле забил шестой и седьмой гол в ворота хозяев того турнира, установив окончательный счет 7:1. В финале же именно Шюррле отдал "золотой" голевой пас, после которого был забит победный гол в ворота Аргентины.

К слову, после этого перехода теперь именно Андре Шюррле - самый популярный футболист чемпионата России в "Инстаграме". За ним в этой соцсети следит 3,2 миллиона человек, а у его ближайшего преследователя Сердара Азмуна - 3 миллиона подписчиков.

Ближайший матч "Спартак" проведет уже послезавтра, 3 августа. На своем поле команда Олега Кононова сыграет против столичного "Динамо".

ИСТОЧНИК KP.RU

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