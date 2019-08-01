Всю жизнь кричала на мужа, которого любила

За что я люблю дорогих читателей, так это за разнообразие. Три поколения пишут. Но особенно мне дорого старшее, которое в Интернете почти не откровенничает. Не принято у них это. А сказать им есть что. Все-таки мудрость старших – не выдумка, как бы молодость ни пыталась ее выкинуть с парохода современности.

«Я забеременела ещё до свадьбы - в 18 лет. Мы с будущим мужем и отцом моих детей любили друг друга, поэтому я была уверена, что поженимся. Но моя мать, когда узнала, что я «понесла» до официальной женитьбы, разозлилась. Не поверила, что я выйду замуж, и выгнала из дома.

А ведь она и прежде обходилась со мной не по-матерински - так, как будто боялась меня любить... У родителей, кроме меня, было еще трое детей, и приняли решение отдать меня к тёте в другой город - до пятого класса. В чужом доме не очень весело мне жилось.

Однажды родители приехали меня навестить. И в тот же день решили вернуться домой. Как потом вспоминал папа, я долго бежала за машиной. Но я сама этого не помню...

...Возвращаясь к моей жизни с мужем: мы любили вроде друг друга, но понимания не было. Я часто кричала на него, он в ответ выражал протест: пил и уходил из дома. Однажды вообще уехал на полгода, оставив меня с двумя маленькими детьми без копейки... Очень туго мне приходилось, дети были моей эмоциональной опорой, как взрослые. Ну и проскакивало у меня в разговоре: «Дети-плети»... До сих пор оба помнят это выражение.

А теперь самое грустное: ни сын, ни дочь не принесли мне внуков. У обоих не получается иметь детей. Хотя и со здоровьем нормально, и супруги у обоих хорошие. Но не родятся внуки! Мистика какая-то.

Я думаю, это Бог наказывает наш род за то, что разучились любить. Мать не любила меня, я не смогла дать любовь детям, а на них вообще семья кончилась...

Галина, 67 лет».

Спасибо за доверие, дорогая Галина. Вы прямо самую суть копнули, вам бы книжки по психологии писать. Ваша история напомнила мне советских литературных детей Валентина Распутина и Василия Шукшина. У них тоже есть такой мотив – ребенка отправляют в город из деревни. Ребятам, конечно худо без мамы. И за родительской машиной, кстати, иногда бегут (напишите в комментах, в каких произведениях, я названия забыла).

Но там, у писателей, даже мысли не возникает, что мама ребенка не любит. Она его отсылает к чужим людям, чтобы он выучился, например. Учеба в СССР была шикарным социальным лифтом. Или – из-за голодухи, чтобы дитя подкормилось. В сороковые и пятидесятые сытно-то не жили.

После войны у людей была загвоздка с проявлением чувств. Психологи изучили этот феномен и сделали научный вывод: наш народ пережил катастрофу и захворал – почти поголовно – посттравматическим стрессовым расстройством. Люди потеряли родителей, детей, братьев, сестер, дядек, теток. Да полно еще без вести пропало. А кто остался – те будто онемели. Боялись показывать любовь, ведь в памяти засело: близкого человека можно потерять в любой момент, лучше не привыкать. Но любовь-то никуда не девается. В том числе, и мамина – к вам. И ваша – к детям. Не получаются свои внуки – пусть усыновят! У нас в рубрике есть письмо от женщины, которая вырастила приемную дочь. Отличная дочь получилась.

Дорогие читатели, я допускаю, что вы не согласны с соображениями, которые я, на сей раз, полностью разделяю. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Как видите, я всегда на стороне автора письма.

Мой адрес: dariaz@kp.ru