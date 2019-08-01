Трамп позвонил Путину и предложил содействие а борьбе с лесными пожарами

В среду, 31 июля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина.

Президент Соединенных штатов предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири.

Как передаёт пресс-служба Кремля, Президент России «высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке». «Владимир Путин ответил, что российская сторона - при необходимости - им воспользуется. При этом Владимир Путин информировал своего американского коллегу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами».

По докладам МЧС России, - сообщает Кремль ещё об одном фрагменте телефонного разговора, - Ликвидация пожаров продолжается «с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов».

Кроме того, как стало известно уже утром, 1 августа, Трамп и Путин также обсудили торговые отношения между двумя странами. А вот об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома.

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Кроме того, как сообщили в американской администрации, президент США в телефонной беседе с российским коллегой выразил обеспокоенность пожарами в Сибири (подробности)