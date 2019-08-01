Заброшенные места Подмосковья: почему жители Рошаля боятся ходить по территории бывшего химзавода

Несмотря на то, что до Москвы всего 145 км, город Рошаль напоминает классическую русскую глубинку. Тихие пустынные улочки. Деревянные приземистые домишки. Собачий лай под воротами. Белье на веревках во дворах одинаковых пятиэтажек. Из такого города чаще уезжают, нежели наоборот. Лично я в таких местах начинаю ощущать какую-то странную, можно сказать, приятную тоску. От всех этих обшарпанных стен, покосившихся заборов и доисторических телевизионных антенн, вцепившихся своими кривыми алюминиевыми пальцами в июльские облака.

Однако тосковать некогда. Я приехал в Рошаль, чтобы исследовать загадочную территорию бывшего химкомбината имени Афанасия Косякова. Когда-то в его стенах изготавливали поролон, уксусную кислоту, сложные полиэфиры, хлопковую целлюлозу и многое другое. Осенью 1941 года химзавод эвакуировали в Свердловскую область, но уже в 1942-м вернули. Это был крупнейший поставщик пороха, который прямиком отвозили на фронт.

В 90-е химическое производство остановилось. А комбинат обанкротился. Год за годом рабочие цеха превращались в развалины. Весь цветной металл растащили. Да и чёрный тоже. Узкоколейку - и ту разобрали до винтиков.

Всё, что могло пригодиться в хозяйстве, давно растащили.Фото: Павел КЛОКОВ

Сейчас вся эта промзона вызывает оторопь. Лужи на ней голубого цвета. Ручьи оранжевые. На тропинках до сих пор валяются куски противогазов, резиновые перчатки, бочки со знаком радиации. Внутри помещений шприцы и измятые тюбики из-под клея. Готовые декорации для съёмок криминальных сериалов. Где ещё назначать бандитские стрелки, как не здесь?

«ТАМ ПОД КИРПИЧАМИ ДО СИХ ПОР ТРУПЫ ЛЕЖАТ»

Не знаю, смешно это или нет, но я поначалу принял обычный мебельный склад за цех бывшего химкомбината. Уж больно невзрачно выглядит. Рядом с одноэтажным зданьицем из красного кирпича торчат бетонные блоки, заросшие бурьяном. С другой стороны стоит доходяга-грузовичок («ГАЗ-3307»). Колёса спущены. Номеров нет. Ржавая кабина забита коробками.

- Нет, вы ошиблись, - улыбнулась местная кладовщица. - Вам нужно дальше идти. В сторону улицы Косякова (это, кстати, первый директор завода - в его честь, кроме прочего, назван ещё рошальский Дом культуры, - прим. авт).

По дороге я встретил местного жителя - 22-летнего Вадима Невмянова. Мы разговорились. И уже через пять минут он согласился побыть моим экскурсоводом.

- У вас тут все такие приветливые? - спросил я.

- Нет, у нас наоборот вечером по улице лучше не ходить, - отвечал Вадим, не задумываясь. - Тюкнут по темечку и обчистят.

За один километр пути я узнал о своём спутнике практически все. Женат, есть ребёнок. Работает на мусороперерабатывающем заводе. Собирается служить в армии (желательно, в ВДВ). Родился и вырос в Рошале. Территорию бывшего химзавода в детстве изучил самым доскональным образом. Копались в мешках и ящиках - чудом ничем не отравились. Большинство сталкеров без химзащиты сюда не приезжают. А тут - голыми руками.

Одно из помещений бывшего завода.Фото: Павел КЛОКОВ

- Там есть одно здание, которое обвалилось на людей, - рассказывает Вадим. - Лет пятнадцать назад. Были они неместные. Приехали из другого города. И полезли за металлом. Начали вырывать какие-то железки из стены. Она и рухнула. Вместе с крышей. Мужики говорили, что их даже никто доставать не стал. Чтобы тоже не погибнуть.

- Ну это байка, - реагировал я.

- Не думаю, - отвечал рошалец.

Взявшийся провести экскурсию Вадим держит в руках один из местных артефактовё.Фото: Павел КЛОКОВ

По пути мы подошли к подножию Чёрной горы. Во время своей работы химзавод складировал здесь отходы. В результате выросли Гималаи.

- Говорят, что с семи тонн этих залежей можно намыть 10 граммов золота, - рассказал Вадим. - Но я к ним не притронусь. Здоровье и жизнь дороже.

Из отходов химического производства выросли горы.Фото: Павел КЛОКОВ

Я обратил внимание, что лужи возле Чёрной горы разного цвета. Как в нарисованном мультике, автор которого наркоман.

Возле Черной горы - лужи, к водам которых лучше не приближаться.Фото: Павел КЛОКОВ

Попытались зайти в один из бункеров, построенных в годы войны. Но он заполнен водой выше колена.

СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ

Ну и вот, наконец, мы на месте.

Как бы так изловчиться, чтобы передать вам атмосферу этого места. Представьте, что конец света все-таки случился. Но вам каким-то образом удалось выжить. И вы идёте по родному городу, с ужасом осматриваясь по сторонам. Земля во многих местах как будто выжжена - трава на ней не растёт. Из неё торчат чьи-то сапоги, причём подошвами вверх. Такое ощущение, что там, под ними (точнее, в них), мертвый человек. Глазницы зданий высосаны временем. Сквозняки такие, что становится не по себе. Их тут на территории целый хор.

Остатки цветных и не очень металлов цветут на полу.Фото: Павел КЛОКОВ

- Под ноги смотри внимательней, - буркнул мой проводник, пробираясь через заросли репейников.

Не успел он это сказать, как я почувствовал под ногой пустоту и провалился в маленький такой овражик. Сантиметров 70 глубиной. К счастью, остался цел.

Прогуливаясь по заброшенной территории, следует проявлять осторожность - разного рода ям, шахт и провалов здесь хватает.Фото: Павел КЛОКОВ

Все, что здесь можно было разворовать, разворовали. Остались только бетонные блоки, сгнившие плиты (буквально до дыр), пластмассовые патроны из-под пороха, тряпьё с мусором и надпись на стене «мечты не сбываются». Причём первое слово написано красными чернилами, а остальная часть фразы чёрными и другим почерком.

С мечтами в таких местах всё печально.Фото: Павел КЛОКОВ

Если говорить прямо, без обиняков, то ловить здесь совершенно нечего. Жуть, да и только.

На одном из разбитых зданий - на крыше - мы увидели двух подростков, сидевших на самом краю (к нам спиной). Я не стал им ничего кричать, чтобы те, испугавшись, не дай Бог, не упали.

Двое подростков устроились на самом краю крыши.Фото: Павел КЛОКОВ

СПРАВКА «КП»

Будущий химзавод имени А. Косякова был построен ещё при царе - в 1914 году. И поначалу изготовлял только порох. Города Рошаля ещё не было - на его месте строился и рос посёлок Крестов Брод. Цеха предприятия раскинулись на огромной территории - 450 Га. После войны производство расширялось. Завод стал комбинатом. И получил Орден Трудового Красного Знамени. С развалом СССР цеха начали закрываться. Юридически комбинат закрылся в 2006 году. До этого времени все оборудование растащили. Ныне на этой территории работают несколько частных фирм, а также Рошальский завод фторопластовых изделий.

А ЧТО ЕЩЕ

В ПОДМОСКОВЬЕ

- Горбовская ГЭС (посёлок Горбово Рузского района). Заброшена в начале 2000-х. До этого времени вырабатывала электроэнергию для целлюлозной фабрики (с помощью двух генераторов на реке Руза). Сейчас уровень воды в этом месте опущен, все задвижки демонтированы.

- Карьеры Люберецкого горно-обогатительного комбината (Котельники). Чаще всего туристы посещают большой карьер, затопленный водой. На берегу здесь лежат валуны огромных размеров, что придаёт месту экзотичности.

- Подводные бункеры в Хлюпино (Звенигород). "Недострой". Когда-то считался военным объектом. Имеет подземные и наземные этажи. В 90-е годы охотники за металлом привели их в запустение. Все, что ниже уровня земли, затоплено водой. Место хорошо известно среди рыбаков. Некоторые туристы приезжают сюда с аквалангами.

И В МОСКВЕ

- Недостроенный телецентр (Шаболовка, 35). 14-этажное здание начали строить в конце 80-х как объект военно-космических сил. Но после отдали его ВГТРК. Сталкеры любят посещать это место. Однако делают это незаконно, так как дом принадлежит телецентру и охраняется.

- Подземелье на Солянке. Под бывшим Соляным двором есть подземные коридоры, хорошо известные диггерам. У них высокие своды и даже есть система вентиляции. В 90-е здесь собирались представители криминального мира. Позже столичная молодежь облюбовала помещения под сквоты. Сейчас подземный город закрыт для свободного доступа. Попасть туда можно только по спецпропускам.

- Железнодорожная линия в Лосином Острове. На северо-востоке Москвы в небезызвестном национальном парке есть заброшенный участок ж/д путей, который некогда обслуживал ракетно-артиллерийское управление. Рельсы в некоторых местах затоплены. Найти дорогу можно рядом со станцией МЦК «Белокаменная». Место также пользуется популярностью у сталкеров и обычных туристов.