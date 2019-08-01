Новые данные: высокие дозы витамина D улучшают обмен веществ

Наука продолжает открывать ценные свойства витамина D. На этот раз исследователи из университета Лаваля в Квебеке (Канада), выяснили, что прием высоких доз «солнечного» витамина замедляет прогрессирование сахарного диабета. По всей видимости, так происходит, потому что витамин D благотворно влияет на метаболизм глюкозы в организме, то есть процессы ее расщепления и усвоения, предполагают ученые. При этом есть важный нюанс: прием ударных доз помогает и тормозит развитие диабета только на ранних стадиях. А также может помочь избежать болезни тем, у кого диагностировано состояние преддиабета.

Прежде уже было известно, что дефицит витамина D повышает риск развития сахарного диабета. Однако не было убедительных доказательств, что дополнительный прием витамина может защищать от начала и прогрессирования этой болезни. В новом исследовании приняли участие пациенты с недавно начавшимся диабетом 2-го типа или преддиабетом. В течение 6 месяцев добровольцам давали дозу витамина D в 5 - 10 раз превышающую норму (см. ниже). При этом только 46% пациентов изначально имели пониженный уровень витамина, а остальные дефицитом не страдали.

Исследователи измеряли основные показатели, говорящие о метаболизме (обмене веществ) у нас в организме: уровни глюкозы и гормона инсулина. К концу эксперимента эти параметры значительно улучшились, сообщают ученые. Что особенно важно, повысилась чувствительность мышечной ткани к инсулину.

«К сожалению, таких улучшений прежде не отмечали наши коллеги, которые проводили подобные исследования с людьми на более поздних стадиях диабета», - уточнила один из авторов научной работы, доктор Клаудия Ганьон. Впрочем, это еще не значит, что витамин D совсем не оказывает положительного влияния на пациентов с «продвинутым» диабетом. Скорее всего, изменения есть, но из-за осложнений болезни улучшения не так заметны. Или же нужны еще более высокие дозы витамина и более долгий прием, предположила доктор Ганьон.

Дефицит витамина D повышает риск развития сахарного диабета.Фото: EAST NEWS

В то же время исследователи подчеркивают: их эксперимент ни в коем случае нельзя повторять самостоятельно. Определить необходимость и дозу витамина может только лечащий врач. Более того, исследования продолжаются, потому что еще нет данных, как может сказаться на организме долгосрочный прием высоких доз витамина D. И какая именно доза будет оптимальной в том или ином случае.

НА ЗАМЕТКУ

Норма или дефицит?

На сегодня медики оценивают показатели уровня витамина D в крови так:

- оптимальным считается 30 — 60 нг/мл;

- меньше 30 нг/мл — недостаточность, когда уже нужно назначать лечебную дозу витамина;

- меньше 20 нг/мл — дефицит, при котором могут развиваться сопутствующие болезни.

А что с показателями уровня глюкозы в крови?

- 3,3 - 5,5 ммоль/л - норма;

- от 6 до 6,7 ммоль/л - преддиабет;

- 6,7 ммоль/л и выше - сахарный диабет.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Этот витамин нужен всем в нормальных количествах, как любое жизненно важное вещество

О роли витамина D и его влиянии на организм по последним научно-медицинским данным мы попросили рассказать Зухру Павлову, врача-эндокринолога университетской клиники МГУ, научного руководителя Клиники системной медицины, кандидата медицинских наук, ведущую Интернет-канала «Записки доктора Павловой».

- Витамин D – это предшественник D-гормона, важнейшего вещества для нашего организма. В зависимости от места жительства человек может быть лишен полноценной выработки этого вещества в организме.

Например, дефицитом часто страдают жители северных широт, где мало солнца. Или люди, которые едят мало продуктов с витамином D (яйца, сливочное масло, морская рыба и др. - Ред.). Сейчас также известно, что существуют полиморфизмы - врожденные изменения, варианты генов, при которых у человека витамин D попросту не может вырабатываться в необходимом количестве даже при благоприятных внешних условиях.

Сколько надо принимать витамина D? Существующие официальные рекомендации сильно устарели. Например, по нормам Всемирной организации здравоохранения ежедневная доза — 400 - 500 международных единиц (МЕ). Но по собственному опыту знаю: это не перекрывает хронический дефицит, в котором мы все находимся. Чаще всего после всех анализов мне приходится назначать как минимум 5000 МЕ в день. Я знаю зарубежных коллег, у которых такой же опыт.

В исследовании отмечается, что к улучшению приводили увеличенные дозы витамина. Именно так происходил необходимый метаболический отклик, то есть улучшения, в том числе и клинические.

Подчеркиваю - не надо «лечиться по интернету», определить дефицит и дозу индивидуально должен ваш лечащий врач, например, эндокринолог.

Поскольку витамин D это предшественник гормона, то он действует на организм системно. При дефиците витамина снижаются когнитивные функции, такие как память. Уменьшается минеральная плотность костной ткани. А при повышении уровня гормона до нормальных значений улучшается даже выработка полового гормона тестостерона у мужчин.

Важно не доводить до хронического дефицита витамина D. Поскольку, чем дольше сохраняются нарушения, тем сильнее развиваются осложнения. Отыграть их до исходного уровня, как правило, не удается. Чем раньше восполняются дефициты любых веществ, включая витамин D, тем лучше.