Народный рейтинг работодателей: лучше там, где хорошо и вовремя платят
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил россиян, какие критерии при выборе работодателя наиболее важны. Лидирует — ну вы догадались — хорошая зарплата. На втором месте — своевременное выполнение компанией своих обязательств. Что к зарплате тоже имеет непосредственное отношение: какой толк от того, что она хорошая — если ее «забывают» выплачивать?
Примерно те же результаты были и шесть лет назад, когда социологи уже проводили аналогичный опрос.
Составил ВЦИОМ и народный рейтинг работодателей. Это компании, где согласилось бы поработать (если б вдруг предложили) наибольшее число опрошенных. Лидеров рейтинга вы все знаете — в топе оказались исключительно крупнейшие госкорпорации. А где ж еще нынче можно быть уверенным в высоком и стабильном заработке? На самых первых местах - «Газпром» (туда хоть прямо сейчас готовы идти работать 40% участников опроса), РЖД и «Роснефть».
ОПРОС
Эти критерии наши граждане назвали самыми важными при выборе работы*
(оценки по 5-балльной системе)
Хорошая зарплата 4,69
Полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств 4,66
Соблюдение норм безопасности при работе 4,57
Благоприятный психологический климат 4,52
Можно применить профессиональные знания и навыки 4,5
(По данным ВЦИОМ)*
ИСТОЧНИК KP.RU