Народный рейтинг работодателей: лучше там, где хорошо и вовремя платят

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил россиян, какие критерии при выборе работодателя наиболее важны. Лидирует — ну вы догадались — хорошая зарплата. На втором месте — своевременное выполнение компанией своих обязательств. Что к зарплате тоже имеет непосредственное отношение: какой толк от того, что она хорошая — если ее «забывают» выплачивать?

Примерно те же результаты были и шесть лет назад, когда социологи уже проводили аналогичный опрос.

Составил ВЦИОМ и народный рейтинг работодателей. Это компании, где согласилось бы поработать (если б вдруг предложили) наибольшее число опрошенных. Лидеров рейтинга вы все знаете — в топе оказались исключительно крупнейшие госкорпорации. А где ж еще нынче можно быть уверенным в высоком и стабильном заработке? На самых первых местах - «Газпром» (туда хоть прямо сейчас готовы идти работать 40% участников опроса), РЖД и «Роснефть».

ОПРОС

Эти критерии наши граждане назвали самыми важными при выборе работы*

(оценки по 5-балльной системе)

Хорошая зарплата 4,69

Полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств 4,66

Соблюдение норм безопасности при работе 4,57

Благоприятный психологический климат 4,52

Можно применить профессиональные знания и навыки 4,5

(По данным ВЦИОМ)*