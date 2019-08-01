2019-08-01T13:46:06+03:00
Общество

Медведев поручил проверить были ли умышленные поджоги леса в Сибири и Забайкалье

Премьер подписал поручения по борьбе с лесными пожарами в Сибири и Забайкалье
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Красноярск. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по ситуации с лесными пожарами в Сибири.Красноярск. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по ситуации с лесными пожарами в Сибири.Фото: REUTERS
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В четверг премьер Дмитрий Медведев отправился в Красноярск, а оттуда в Читу, чтобы проверить, как идет борьба с лесными пожарами. Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить были ли умышленные поджоги для сокрытия незаконной заготовки леса. Премьер также поручил информировать население о происходящем.

- Чтобы людям было понятно, что и как происходит, в каком направлении, - сказал Медведев.

До 15 октября должна быть восстановлена инфраструктура Забайкалья после пожаров.

- Должны быть восстановлены все объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальная инфраструктура, стоянки, налажена работа сельхозтоваропроизводителей, - сказал Медведев.

Премьер также поручил правительству представить предложения по созданию лесопожарного центра. Будет усилена группировка сил и средств, которые задействованы в тушении лесных пожаров в разных регионах. Еще одно подписанное премьером постановление позволяет увеличить численность лесных инспекторов.

- Документ содержит целый ряд иных предложений и решений, которые касаются отдельных ситуаций, включая обеспечение в населенных пунктах, которые могут подвергнуться задымлению от лесных пожаров, контроля за содержанием вредных и загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, состоянием здоровья населения, - сказал Медведев.

На совещании в Чите премьер также затронул тему дальневосточного гектара.

- Важно, чтобы люди получили эту землю побыстрее, без нервотрепки . Прошу обратить на это особое внимание, - сказал Медведев, отметив, что под эту программу отведено 46% всей территории Забайкалья - около 20 миллионов гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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