2019-08-01T14:09:55+03:00
Общество

Судебный приказ – не указ: россиян защитят от выплаты «левых» долгов

В последнее время жители страны столкнулись с относительно честным способом отъема денег у доверчивых обывателей. По этому поводу появилось большое количество обращений в самые разные государственные органы
Александр ТИХОНОВ
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Суть схемы обмана крутится вокруг такого документа, как судебный приказ. Для получения этого судебного акта необходимы лишь паспортные данные «жертвы». С их помощью готовится фиктивная долговая расписка, которую мошенники направляют в любой мировой суд страны. Там на совершенно законных основаниях оформляют тот самый судебный приказ. Желающие отнять деньги добропорядочных граждан несут вожделенную бумагу «о взыскании долга» в банк и службу судебных приставов, где ни у кого не возникает лишних вопросов – они же видят печать и подпись мирового судьи, что говорит об обязательности к исполнению. На основании такого приказа денежные средства списываются со счетов и попадают в руки обманщиков. Помочь не может даже полиция – к тому моменту, как обманутый человек туда обращается, деньги найти почти невозможно. Свое внимание на эту схему обратили в партии «Единая Россия», куда обманутые граждане стали направлять просьбы о помощи. Координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко рассказала, что будут подготовлены поправки в законодательство, которые ликвидируют правовой пробел. Предполагается, что суды должны будут в обязательном порядке информировать должников с помощью различных видов связи (СМС, электронная почта, сайт «Госуслуг») о назначении слушания в порядке приказного производства. Это поможет вскрыть мошенническую схему сразу же. Сейчас партийцы запросили информацию в Министерстве юстиции России для того, чтобы оценить масштабы проблемы и получить исчерпывающий перечень подобных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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