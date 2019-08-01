2019-08-01T14:18:02+03:00
Умные вещи

Одноклассники запустили маску дополненной реальности к 80-летию ВДНХ

На ней изображены главные объекты крупнейшей выставки страны
Поделиться:
Выход новой маски для Одноклассников приурочен к юбилею ВДНХ.Выход новой маски для Одноклассников приурочен к юбилею ВДНХ.
Изменить размер текста:

В социальной сети Одноклассники появилась ЗD маска дополненной реальности. Главная выставка страны отмечает свой 80-й день рождения в первый день августа. Выход данной функции приурочен к юбилею ВДНХ.

Пользователи приложения Одноклассники смогут добавить к своей трансляции или звонку имитацию прогулки по ВДНХ. Пользователь программы «надевает» на себя виртуальные очки при включении маски, в отражениях которых видны знаковые символы выставки: павильон «Космос», арка главного входа ВДНХ, здание главного павильона и фонтан «Дружба народов».

Маску с дополненной реальностью создала команда соцсети Одноклассники, а также иллюстратор ВДНХ. Отечественная социальная сеть регулярно создает тематические виртуальные маски, приуроченные к праздникам или круглым датам. Маски помогают пользователям разнообразить эфиры и увеличить время смотрения. До конца года на ВДНХ пройдет более 100 мероприятий. Накануне в комплексе открылась выставка с экспозициями художников: Пикассо, Поленова, Пластова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пользователи Одноклассников получили возможность рекламировать свой бизнес и творчество в соцсети
В социальной сети появился собственный рекламный кабинет, который поможет малому и среднему бизнесу, авторам контента и всем пользователям найти свою аудиторию
Новости 24
Путин поддержал проект создания Национального космического центра
Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян
Российские инженеры запатентовали модульное стрелковое оружие
Посольство Ватикана опровергло информацию о визите Папы Римского в Россию на 9 мая
На фоне решения ФРС США снизить ставку доллар начал расти
МВД предложило новые льготы для украинцев при получении российского паспорта
Минобороны увеличит выплаты контрактникам на 50%
С 1 августа в России можно будет получить образовательный кредит
Власти Британии выделят дополнительно более $2,6 млрд на подготовку страны к Brexit
В России появился новый класс заемщиков - «маргиналы»
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо не будут соперничать за "Оскар"
Помпео: Вашингтон готов сотрудничать с Пекином по разным темам
Гражданам России вернули 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам за полгода
Народную актрису СССР Инну Чурикову выписали из больницы
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Самолеты Минобороны будут вылетать на тушение лесных пожаров не меньше 20 раз в сутки
МЧС: лесные пожары в России могут серьезно отразиться на экологии