Одноклассники запустили маску дополненной реальности к 80-летию ВДНХ

В социальной сети Одноклассники появилась ЗD маска дополненной реальности. Главная выставка страны отмечает свой 80-й день рождения в первый день августа. Выход данной функции приурочен к юбилею ВДНХ.

Пользователи приложения Одноклассники смогут добавить к своей трансляции или звонку имитацию прогулки по ВДНХ. Пользователь программы «надевает» на себя виртуальные очки при включении маски, в отражениях которых видны знаковые символы выставки: павильон «Космос», арка главного входа ВДНХ, здание главного павильона и фонтан «Дружба народов».

Маску с дополненной реальностью создала команда соцсети Одноклассники, а также иллюстратор ВДНХ. Отечественная социальная сеть регулярно создает тематические виртуальные маски, приуроченные к праздникам или круглым датам. Маски помогают пользователям разнообразить эфиры и увеличить время смотрения. До конца года на ВДНХ пройдет более 100 мероприятий. Накануне в комплексе открылась выставка с экспозициями художников: Пикассо, Поленова, Пластова.