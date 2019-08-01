2019-08-01T15:14:04+03:00
Общество

В Липецке еще один долгострой канул в Лету

Введен в эксплуатацию некогда проблемный многоквартирный дом
Владимир КУЛИК
Поделиться:
Врио губернатора Игорь Артамонов вручил благодарственные письма отличившимся застройщикам и подрядчикам.Врио губернатора Игорь Артамонов вручил благодарственные письма отличившимся застройщикам и подрядчикам.Фото: Владимир КУЛИК
Изменить размер текста:

Нерадостная история строительства многоэтажки на пересечении улиц Неделина-Фрунзе растянулась на 8 лет. Менялись застройщики, подрядчики, обманутые дольщики трепали нервы, тратились на съемное жилье… Но у этой эпопеи оказался счастливый финал. Администрация области выделила порядка 40 млн рублей для компенсирования затрат на технологическое присоединение и благоустройство дворовой территории. И теперь совсем скоро дольщики (в доме из 161 квартир по договорам долевого участия приобретено 155) получат ключи от долгожданного жилья.

- Непередаваемо, ком к горлу подкатывает, - не может сдержать эмоций Екатерина Шишина. Ей с мужем помогли купить почти достроенную квартиру родители, заплатив полную сумму за однокомнатную площадью 41 м2. Казалось, счастливое событие в жизни молодых вот-вот наступит, но оно отодвинулось…на 4 года. Все это время пришлось жить на съемных квартирах, верить и терять надежду, ждать чуда.

Договор участия в долевом строительстве Екатерина и Павел Шибины заключили в феврале 2016 года, надеясь, что летом того же года, с рождением ребенка, они переедут в новую квартиру. Но на стройке вскоре все замерло и молодым родителям вместе с родившимся малышом Ярославом пришлось скитаться по родственникам, платя и взносы по ипотеке.

- По сравнению, с тем, что ждали и пережили, предстоящий ремонт кажется ерундой. Надеемся, что в свою квартиру въедем уже до конца года, - делится счастливая Екатерина.

«Наконец-то у нас своя квартира!» - счастье семьи Шибиных безгранично. Фото: Владимир КУЛИК

«Наконец-то у нас своя квартира!» - счастье семьи Шибиных безгранично.Фото: Владимир КУЛИК

Свои «круги ада» пришлось пройти и пенсионерке Валентине Романенко. Ей одной пришлось тянуть лямку ипотеки и съемного жилья. Но она не сдалась, возглавив инициативную группу, ходила по кабинетам чиновников, добивалась, писала обращения в разные инстанции. Все треволнения не прошли даром – стрессы подорвали здоровье, пришлось даже делать операцию на сердце, и ей с трудом верится, что все это в прошлом.

- А сегодня я просто счастлива, все чувства не передать, надо это пережить. Я благодарна новому руководству региона за то внимание, терпеливость, доброжелательность, которые они проявили к нам, - откровенничает Валентина Николаевна.

И подобных историй множество, но, к счастью все они благополучно завершены – бывший «проблемный» дом сдан в эксплуатацию.

Поздравив собственников со счастливым событием, врио губернатора Игорь Артамонов подчеркнул:

- Это не первый объект, который сдается. Надеюсь, процесс ввода в строй долгостроев будет и дальше идти поступательно.

Во время торжественной церемонии он также вручил благодарственные письма отличившимся застройщикам и подрядчикам.

Сегодня на территории региона 20 многоквартирных жилых домов, где нарушены права участников долевого строительства. Найдены решения по 19 объектам – инвесторы выделили средства на сумму 5 млрд рублей. Для работ привлечены строительные организации Липецкой области и соседних регионов. Результат не замедлил сказаться – уже в 1 квартале 2019 года были введены в эксплуатацию два многоквартирных дома в микрорайоне «Европейский».

Сегодня на подавляющем большинстве проблемных объектов работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Информация о каждом долгострое доступна на персональном сайте врио губернатора, там же представлена онлайн-трансляция строительства, а также график встреч должностных лиц с инициативными группами дольщиков.

«Теперь в этом доме на Неделина-Фрунзе мы живем. Просто не верится!» Фото: Владимир КУЛИК

«Теперь в этом доме на Неделина-Фрунзе мы живем. Просто не верится!»Фото: Владимир КУЛИК

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Судебный приказ – не указ: россиян защитят от выплаты «левых» долгов
В последнее время жители страны столкнулись с относительно честным способом отъема денег у доверчивых обывателей. По этому поводу появилось большое количество обращений в самые разные государственные органы
Новости 24
В Нидерландах вступил в силу закон о запрете ношения никаба и бурки
Рогозин рассказал Путину о «Федоре», который обеспечит покорение дальнего космоса
Роскосмос опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Путин поддержал проект создания Национального космического центра
Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян
Российские инженеры запатентовали модульное стрелковое оружие
Посольство Ватикана опровергло информацию о визите Папы Римского в Россию на 9 мая
На фоне решения ФРС США снизить ставку доллар начал расти
МВД предложило новые льготы для украинцев при получении российского паспорта
Минобороны увеличит выплаты контрактникам на 50%
С 1 августа в России можно будет получить образовательный кредит
Власти Британии выделят дополнительно более $2,6 млрд на подготовку страны к Brexit
В России появился новый класс заемщиков - «маргиналы»
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо не будут соперничать за "Оскар"
Помпео: Вашингтон готов сотрудничать с Пекином по разным темам
Гражданам России вернули 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам за полгода
Народную актрису СССР Инну Чурикову выписали из больницы
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Самолеты Минобороны будут вылетать на тушение лесных пожаров не меньше 20 раз в сутки
МЧС: лесные пожары в России могут серьезно отразиться на экологии