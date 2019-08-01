В Липецке еще один долгострой канул в Лету

Нерадостная история строительства многоэтажки на пересечении улиц Неделина-Фрунзе растянулась на 8 лет. Менялись застройщики, подрядчики, обманутые дольщики трепали нервы, тратились на съемное жилье… Но у этой эпопеи оказался счастливый финал. Администрация области выделила порядка 40 млн рублей для компенсирования затрат на технологическое присоединение и благоустройство дворовой территории. И теперь совсем скоро дольщики (в доме из 161 квартир по договорам долевого участия приобретено 155) получат ключи от долгожданного жилья.

- Непередаваемо, ком к горлу подкатывает, - не может сдержать эмоций Екатерина Шишина. Ей с мужем помогли купить почти достроенную квартиру родители, заплатив полную сумму за однокомнатную площадью 41 м2. Казалось, счастливое событие в жизни молодых вот-вот наступит, но оно отодвинулось…на 4 года. Все это время пришлось жить на съемных квартирах, верить и терять надежду, ждать чуда.

Договор участия в долевом строительстве Екатерина и Павел Шибины заключили в феврале 2016 года, надеясь, что летом того же года, с рождением ребенка, они переедут в новую квартиру. Но на стройке вскоре все замерло и молодым родителям вместе с родившимся малышом Ярославом пришлось скитаться по родственникам, платя и взносы по ипотеке.

- По сравнению, с тем, что ждали и пережили, предстоящий ремонт кажется ерундой. Надеемся, что в свою квартиру въедем уже до конца года, - делится счастливая Екатерина.

«Наконец-то у нас своя квартира!» - счастье семьи Шибиных безгранично.Фото: Владимир КУЛИК

Свои «круги ада» пришлось пройти и пенсионерке Валентине Романенко. Ей одной пришлось тянуть лямку ипотеки и съемного жилья. Но она не сдалась, возглавив инициативную группу, ходила по кабинетам чиновников, добивалась, писала обращения в разные инстанции. Все треволнения не прошли даром – стрессы подорвали здоровье, пришлось даже делать операцию на сердце, и ей с трудом верится, что все это в прошлом.

- А сегодня я просто счастлива, все чувства не передать, надо это пережить. Я благодарна новому руководству региона за то внимание, терпеливость, доброжелательность, которые они проявили к нам, - откровенничает Валентина Николаевна.

И подобных историй множество, но, к счастью все они благополучно завершены – бывший «проблемный» дом сдан в эксплуатацию.

Поздравив собственников со счастливым событием, врио губернатора Игорь Артамонов подчеркнул:

- Это не первый объект, который сдается. Надеюсь, процесс ввода в строй долгостроев будет и дальше идти поступательно.

Во время торжественной церемонии он также вручил благодарственные письма отличившимся застройщикам и подрядчикам.

Сегодня на территории региона 20 многоквартирных жилых домов, где нарушены права участников долевого строительства. Найдены решения по 19 объектам – инвесторы выделили средства на сумму 5 млрд рублей. Для работ привлечены строительные организации Липецкой области и соседних регионов. Результат не замедлил сказаться – уже в 1 квартале 2019 года были введены в эксплуатацию два многоквартирных дома в микрорайоне «Европейский».

Сегодня на подавляющем большинстве проблемных объектов работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Информация о каждом долгострое доступна на персональном сайте врио губернатора, там же представлена онлайн-трансляция строительства, а также график встреч должностных лиц с инициативными группами дольщиков.