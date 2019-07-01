2019-08-01T15:28:27+03:00
Звезды

Виктория Токарева: «Когда-то Володя Войнович работал плотником и даже не догадывался о своем высоком предназначении»

В издательстве «Азбука» вышел сборник повестей и рассказов Виктории Токаревой - «Жена поэта»
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Писатель Виктория Токарева. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС.Писатель Виктория Токарева. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС.
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В этом сборнике опубликована повесть «Поздняя любовь», посвященная Владимиру Войновичу. Отмечая большой литературный талант Войновича, с уважением рассуждая о его гражданской, правозащитной позиции — «такие люди необходимы в обществе, тогда в него поступают чистые струи, и оно не становится болотом», Виктория Токарева рассказывает историю личной жизни писателя. Знает ее не понаслышке, многим событиям сама была свидетельницей и даже в некотором смысле сыграла роль свахи.

НАПИСАЛ ГИМН КОСМОНАВТОВ

«У Владимира Войновича было три жены. Первая — Валя Болтушкина. Простая деревенская девушка, - так начинает свою повесть Виктория Самуиловна. - Работала маляром на стройке. А Володя в те далекие времена работал плотником на этой же стройке. Володя окончил ПТУ (профессионально-техническое училище), овладел профессией плотника-краснодеревщика и даже не догадывался о своем высоком предназначении...

Володя той поры — маленький, большеглазый, волосы дыбом, море юмора, улыбка от уха до уха. И сквозь все это просвечивает чистая душа, прозрачная как родник, многогранная как бриллиант»…

Мало кто знает, что автором самой знаменитой космической песни, которая стала гимном космонавтов, был Владимир Войнович. В это время запустили в космос Гагарина. Было непонятно, вернется он или нет, но, пока он летел, срочно понадобилась песня.

Все маститые поэты отказались писать: они не халтурщики, чтобы ваять стихи за один день. А Войнович подвинул к себе листок и написал: «Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут...»

Песня, как говорится, выстрелила.

Писатель Владимир Войнович в 2016 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Писатель Владимир Войнович в 2016 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОМОГ ОПУБЛИКОВАТЬ ПЕРВЫЙ РАССКАЗ

Войнович открыл в Виктории Токаревой писательницу как Генрих Шлиман открыл Трою. Это было в начале 1960-ых годов. Токарева пришла в клуб железнодорожников, где у Войновича была встреча с читателями: «Я продираюсь к нему через толпу и сую свои две страницы (короткий сюжет для киножурнала «Фитиль» - Ред.). Володя — бабник и мгновенно отмечает мои двадцать два года и мою заинтересованность. Он назначает мне свидание. Я прихожу. Он говорит историческую фразу, которую я часто упоминала: «Твоя сила в подробностях, пиши подробно».

Токарева вернулась домой, села за кухонный стол, положила перед собой две имеющиеся страницы и переписала их подробно. Получилось сорок две станицы. Отнесла их Владимиру Войновичу. Он переделал название. Написал своей рукой: «День без вранья». И отнес рассказ в журнал. Рассказ опубликовала «Молодая гвардия» и Токарева, что называется, проснулась знаменитой.

Войнович в то время уже был влюблен в Ирину Икрамову, жену Камила Икрамова, своего друга, наставника и первого редактора. Ирина — воплощенная мечта: большеглазая блондинка, с высшим педагогическим образованием, строгая и недоступная. «Володя ее любил, - пишет Токарева. - Его могла бы остановить семья: беспомощная любящая Валя Болтушкина, двое маленьких детей. Его могла бы остановить дружба с Камилом Икрамовым, который так много сделал для Володиного начала. Но Володя ослеп и оглох. Он ничего не хотел видеть и слышать. Он бросил семью и друга и начал новую жизнь на чужих слезах»…

Потом советская система выдавила Войновича на Запад, он улетел с семьей — женой Ириной и дочерью Олей в Германию. «Володя увез с собой свою семью, свой талант и свои убеждения. Дома он оставил свой родной русский язык, двоих детей и первую жену Валю Болтушкину.

Судьба Вали сложилась тягостно, можно сказать, не сложилась. Володя в силу обстоятельств не мог ей полноценно помогать. Валя, не имеющая образования, работала уборщицей. Мыла две школы. Надорвалась и умерла довольно рано, не дожив до шестидесяти».

Потом пришел Горбачев и принес с собой перестройку. Войновичу вернули российское гражданство. Он чаще стал ездить в Москву, а Ирина привыкла к Мюнхену и к отсутствию мужа. Все катилось своим чередом. Но однажды пришла беда - Ирина заболела. Началась борьба за жизнь. Болезнь оказалась сильнее.

ЛУЧШИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ

Светлана — третья жена Владимира Войновича. Ее прадед — бакинский нефтепромышленник Георгий Мартынович Лианозов. Вторым ее мужем был советский журналист-международник Томас Колесниченко, политический обозреватель газеты «Правда». Но Томас умер. У Виктории Токаревой, которая дружила со Светланой, сердце разрывалось от сочувствия. Любить и быть любимой — предназначение Светланы. Токарева вспомнила, что и Войнович овдовел.

А чем черт не шутит? Решила познакомить: «Любовь — штука непредсказуемая, - пишет писательница. - Но «надо ввязаться, а там посмотрим», как сказал далеко не глупый Владимир Ильич Ленин». И устроила их встречу. «Все кончилось тем, что Света и Володя съехались для дальнейшего совместного проживания… Это был хороший период. Может быть, даже лучший во всей Володиной жизни. Третий возраст Володи протекал в раю. Вся жизнь в доме подчинялась его интересам. Такого не было раньше никогда. С Валей — нищета. С Ириной — эмиграция. И только со Светланой — покой, творчество и любовь».

Жизнь в раю оборвалась неожиданно год назад. Это было на даче в писательском поселке Пахра. У Войновича закружилась голова, он потерял сознание. Вызвали поселкового врача. Врач долго не появлялся, потом позвонил и сказал: «Я заблудился. Забыл, где вы живете». К тому моменту спасать уже было некого — Владимир Войнович умер.

КСТАТИ

Название сборнику дала повесть - «Жена поэта». Главный герой — некий Виля, он же главный редактор известного журнала, поэт, приехавший в Москву из провинции. За стихи ему неплохо платили, но богатым он не был. Спасение пришло в виде композитора Олега Мамочкина. И дело пошло. Песни Мамочкина на слова Вили пели по радио, по телевидению, в ресторанах, в пьяных компаниях и в трезвых тоже. Виктория Токарева не была бы Викторией Токаревой если бы в истории Вили не появилась любовь в лице сотрудницы журнала из отдела писем. Алла не собиралась влюбляться в своего главного редактора. Он женатый человек. А женатый любовник — явление временное. Но влюбилась, и это дело пошло не хуже, чем сотрудничество с композитором Мамочкиным.

Обложка книги Виктории Токаревой "Жена поэта".

Обложка книги Виктории Токаревой "Жена поэта".

Если в повести про Владимира Войновича все понятно, кто есть кто. То о прототипах Вили, Аллы и Олега Мамочкина можно только догадываться. Но если задуматься, то обнаружится множество схожих деталей с судьбой поэта и многолетнего главного редактора журнала «Юность» Андрея Дементьева. Свою четвертую жену Анну Пугач Дементьев встретил, когда у него была другая семья. Анна работала в журнале «Юность» в отделе писем. У Вили погибает в пожаре на даче собака породы колли, любимица семьи. Такая же трагедия случилась в семье Дементьева.

- У Андрея была роскошная собака - королевский колли, - рассказала нам вдова поэта Анна Пугач. - На улице все оборачивались. Собака сгорела на даче в писательском поселке Пахра. На пепелище соседи собрались, стали сочувствовать по поводу сгоревшей дачи. Андрей взял собаку на руки и молча пошел ее хоронить. Все были поражены его реакций.

Эльдар Рязанов даже сказал: «Андрей, ты нас всех потряс. Мы пришли оплакивать твою сгоревшую дачу, а ты убиваешься по собаке». Виктория Токарева, которая тоже живет в этом поселке, тогда сказала замечательную фразу: «Андрей, за то, что у тебя сгорела дача, писатели тебе все простили, даже то, что ты стал главным редактором «Юности»».

ИСТОЧНИК KP.RU

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