2019-08-01T16:23:05+03:00
В мире

США в ООН представит жена миллиардера и поклонница Трампа

С назначением Келли Крафт на должность постпреда перемены в отношениях Москвы и Вашингтона маловероятны
Мария БЕРК
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Новый постпред США при ООН Келли Крафт.Новый постпред США при ООН Келли Крафт.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Теперь кресло постоянного представителя США при ООН займет 57-летняя Келли Крафт. Ее назначение поддержали 57 сенаторов, против выступили 33 человека. В ближайшее время ее приведут к присяге.

Ее кандидатуру на пост постпреда выдвинул на утверждение Сената президент США Дональд Трамп. И этот выбор не случаен — Крафт всю свою жизнь посвятила Республиканской партии. Во время президентских выборов 2016 года она сначала поддержала кандидата от республиканцев сенатора Марко Рубио, а затем — Дональда Трампа.

По данным американских СМИ, вместе с супругом-миллиардером Джо Крафтом (крупнейший добытчик и производитель угля в США) пожертвовали на предвыборную кампанию Трампа около $2 млн. До этого — неоднократно оказывали финансовую поддержку Республиканской партии в целом.

Американский президент выразил надежду, что Крафт сможет представить Штаты в ООН на самом высоком уровне.

- Келли проделала великолепную работу, представляя нашу страну. Я не сомневаюсь в том, что под ее руководством наша страна будет представлена на высочайшем уровне. Мои поздравления Келли и всей ее семье, - заявил Дональд Трамп.

Келли Крафт знакома с работой в ООН не понаслышке. В 2007 году президент Джордж Буш-младший назначил ее альтернативным представителем США при ООН. Крафт занималась тогда политикой Штатов в Африке. С 2017 года занимала должность посла Соединенных Штатов в Канаде. Отмечается, что авторитет Крафт значительно вырос, когда США, Канада и Мексика заключили новый торговый договор.

Что же касается перемен в российско-американских отношениях на базе ООН, то с приходом Крафт перспективы для этого слишком призрачны.

- Я не собираюсь быть другом России, которая нам не друг и подрывает наши позиции при каждой возможности, - отмечала Крафт перед своим утверждением на пост постпреда. - Мы должны особенно защищать Украину и осознавать, что они нуждаются в защите. Наша администрация ввела против России так много санкций, как не вводила ни одна предшествующая администрация. Я буду продолжать возлагать на них ответственность, мы продолжим оказывать на них максимальное давление.

Крафт сменит в ООН Джонатан Коэн, которая с 1 января этого года временно исполняла обязанности постпреда.

В октябре прошлого года Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Свое решение она никак не мотивировала.

После этого на место постпреда рассматривали пресс-секретаря Госдепартамента Хезер Нойерт, но она отказалась от должности по семейным обстоятельствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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