2019-08-01T17:03:14+03:00
Звезды

Смелое фото смелой женщины: 48-летняя Клаудия Шиффер снялась обнаженной

У красоты нет границ и возраста
Ольга ЛИБГАРДТ
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Клаудия Шиффер.Клаудия Шиффер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Клаудиа Шиффер снялась в откровенной фотосессии. На обложке топ-модель 90-х позирует без одежды на высоченных каблуках, прикрываясь в самых пикантных местах черным клатчем и туфлями на шпильке.

Звезда мировых подиумов порадовала поклонников новым появлением на обложке итальянского Vogue. На одном из снимков Клаудиа Шиффер предстала совершенно обнаженной. На другом немецкая модель надела черный жакет на голое тело.

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Клаудиа Шиффер снялась в откровенной фотосессии
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"Спустя 25 лет с момента моего дебютного появления в Vogue-Италия. Эта работа отсылает меня в старые-добрые времена, когда творил фэшн-гуру Ричард Аведон", - подписала Клаудиа горячее фото.

Автор снимков, американский художник Кольер Шорр хотел своей работой напомнить о силе сексуальности cмелой женщины. "Это не просто презентация страсти. Для меня это чудесное сотрудничество с Клаудией Шиффер - символом новой эпохи, в которой есть место более зрелой женской сексуальности и телам, которые красивы в любом возрасте", - признался фэшн-гуру.

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Смелый образ супермодели показывает обычную женщину
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Как пишет Vogue-Италия на своей странице в Инстаграме, смелый образ супермодели показывает обычную женщину, которая стоит перед зеркалом в задумчивости: "Она мысленно задает вопрос, с которым сталкивается каждая: «Что сегодня надеть?»".

Клаудия Шиффер - счастлива замужем за британским кинорежиссером и продюсером Мэттью Воном. Пара растит троих детей. У нестареющей звезды подиума и кинодеятеля две дочки - Клементина 14 лет и девятилетняя Козима, а также сын Каспар. Ему 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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